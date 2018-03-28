150 yıldır boş olduğu düşünülen lahit içindeki mumya incelenmek üzere laboratuvar ortamına getirilerek incelemeye alındı.

150 yıldır boş sanılan lahitten 2500 yıllık mumya çıktı!

1 / 27 Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Sydney Üniversitesi araştırmacıları, 150 yıldır Nicholson Müzesi’nde kapalı tutulan lahitin içinde 2 bin 500 yıllık mumya kalıntılarına rastladı.

2 / 27 Nicholson Müzesi’nden arkeolog Dr. Jamie Fraser, geçen yıl açtıkları lahitte buldukları mumyalanmış kalıntılarının yaklaşık 2500 yıl öncesine ait olduğunu açıkladı.

3 / 27 Kalıntıların ayak kemikleri olduğuna işaret eden Fraser, "Daha önce Mısır mezarı hiç açmadım ama bu da ona yakın bir şeydi. Gördüğümüz şey inanılmaz derecede şaşırtıcıydı. Nefesimizi tutmaktan başka bir şey yapamadığımız bir andı’’ dedi.

4 / 27 Uzmanların, mezar soyguncuları tarafından tahrip edilen mumyanın kime ait olduğunu bulmaya çalıştığını belirten Fraser, lahitteki hiyeroglif yazılara göre, mumyanın M.Ö. 600 yıllarında yaşayan Mer-Neith-it-es adlı bir kadına ait olabileceğine dikkati çekti.

5 / 27 Kadının bir rahibe ya da inançlı biri olduğunu tahmin ettiklerini aktaran Fraser, ancak lahitlerdeki yazıların her zaman içindeki kişiyle ilgili olmadığı belirtti.

6 / 27 Bilgisayarlı tomografi taramaları sonucu lahitteki kalıntıların bir yetişkine ait olduğunu belirlediklerini söyleyen Fraser, ‘‘Kemiklerin 30 yaş üstü bir yetişkine ait olduğunu tespit ettik. Önemli bir projeye başlamak üzereyiz. Bu lahitte kimin yattığı sorusunu yanıtlamaya çalışacağız’’ dedi

7 / 27 Lahit, Avustralya'ya 1860'lı yıllarda Mısır ve İtalya'ya ziyarette bulunan Sir Charles Nicholson tarafından getirilmişti.

8 / 27 Nicholson ziyaretten dönerken yanında getirdiği antik Mısır ve antik Yunan dönemine ait bazı eserleri Sydney Üniversitesine bağışlamış ve adı müzeye verilmişti. Lahit, bağışlandığında içi boş olarak kayıtlara geçirilmişti.

9 / 27 Nicholson Müzesi, hem Avustralya hem de Güney Yarımküre'de en büyük antik dünya koleksiyonuna ev sahipliği yapan müze olarak tanınıyor.

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14 / 27 YERDEN MUMYA FIŞKIRDI! Mısır'ın Minya eyaletinde bulunan yeraltı mezarlığında, arkeologlar tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, bozulmamış 17 adet mumyalanmış beden bulundu.

15 / 27 YERALTI MEZARLARI ORTAYA ÇIKTI Kahire Üniversitesi Profesörü Salah al-Kholi ise konuya ilişkin, "Birçok mumyanın bulunduğu yeraltı mezarlarını tespit ettik" dedi.

16 / 27 Öte yandan Kahire Üniversitesi kazı başkanlığı görevini yürüten Mohamed Hamza, "iyi durumda olan 17 mumya kalıntıları keşfedildi.

17 / 27 Ancak bu alan, kadınlar, çocuklar ve bebekler de dahil olmak üzere 32 kadar mumyaya göre yapıldı" dedi.

18 / 27 Hamza, kraliyet öncesi Mısırlılara ait olduğu düşünülen mumyaların kesin tarihlerinin henüz bilinmediğini söyledi. Kalıntıların, M.Ö. 332 yılında Büyük İskender'in fethinden sonraki 600 yıllık Mısır'ın Greko-Romen dönemine ait olabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

19 / 27 Ayrıca, arkeologlar, yeraltı mezarlarında kireç taşı ve kil lahitleri, hayvan tabutları ve halka ait papirüslerin yer aldığını söyledi.

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