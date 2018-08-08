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Bovling topunun içinde ne var?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.08.2018 10:38 | Son Güncelleme

What's Inside ekibi bu defa bovling topunu kesti.

Bakın içinden ne çıktı.

Bovling topunu kestiler bakın içinden ne çıktı

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Bilardo topunun içinde ne var?

Bilardo topunun içinde ne var?
Bilardo topunu merak eden adam bu merakının cevabını bulmak için topu kesmeye karar veriyor.
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Gerekli teçhizatı ayarladıktan sonra işleme başlıyor.
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what's inside bovling

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