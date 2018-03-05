HABER

Böyle aile görmediniz

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.03.2018 13:52 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Mizoram eyaletindeki Baktawng köyünde yaşayan Ziona Chana'nın tam 39 eşi, 94 çocuğu, 14 gelini ve 33 torunu var.

Ziona, 181 kişilik ailesi ile 4 katlı ve 100 odalı evinde aynı çatı altında yaşıyor.

39 karısı ve 94 çocuğu var

1 / 19

Geniş ailesinin bütün erkek üyelerinin marangozlukla uğraştığını söyleyen baba, "Bir kere bile hükümetten maddi yardım almadık" diyerek de övünüyor.
2 / 19

Bir gün tüm dünyayı Hz. İsa ile birlikte yöneteceklerine inanan ve yaklaşık 4 bin üyesi bulunan "Chana" isimli aile mezhebinin de lideri olan Ziona, "Dedem tarafından kurulan kendi mezhebimizin mirasçıyım. İnancımıza göre istediğimiz kadar kadın ile evlenebiliriz. Babamın da 7 eşi vardı" diyor.
3 / 19

İlk evliliğini 17 yaşında yapan Ziona, bir keresinde bir yıl içinde 10 kez evlenmiş. En son evliliğini geçen yıl yapan Ziona'nın evinde özel bir odası bulunuyor. Geceyi sıraya göre eşleri ile geçiriyor.
4 / 19

O gece Ziona ile aynı yatağı paylaşmayan diğer eşler ise yurt şeklindeki odada bir arada uyuyor.
5 / 19

Evde, sıradan bir öğünde 30 tavuk ile 100 kilo pirinç pişiriliyor, 60 kilo patates soyuluyor.
6 / 19

Ev işlerine liderliği, Chana'nın ilk ve en yaşlı eşi 69 yaşındaki Zathiangi yapıyor.
7 / 19

Evde, marangoz atölyelerinin yanı sıra ailenin doyması için ahırlar, kümes çiftliği, çeltik tarlası, sebze bahçeleri bulunuyor.
8 / 19

9 / 19

10 / 19

11 / 19

12 / 19

13 / 19

14 / 19

15 / 19

16 / 19

17 / 19

18 / 19

19 / 19

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ziona Chana Baktawng

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

Okuyucu Yorumları 3 yorum
maaşallah
sultan sülüman görmedi bu saltanatı.!
Darısı bizim başımıza
Diğer Haberler
Oscar'da gözleri şaşı eden dekolteler

Oscar'da gözleri şaşı eden dekolteler

Moskova'da sıra dışı güzellik yarışması

Moskova'da sıra dışı güzellik yarışması

Lacoste'dan logo sürprizi!

Lacoste'dan logo sürprizi!

En çılgın fitness akımı

En çılgın fitness akımı

Objektif karşısında yarı çıplak!

Objektif karşısında yarı çıplak!

Kamboçya'nın Türk adası

Kamboçya'nın Türk adası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.