Böyle aile görmediniz

Ziona, 181 kişilik ailesi ile 4 katlı ve 100 odalı evinde aynı çatı altında yaşıyor.

39 karısı ve 94 çocuğu var

1 / 19 Geniş ailesinin bütün erkek üyelerinin marangozlukla uğraştığını söyleyen baba, "Bir kere bile hükümetten maddi yardım almadık" diyerek de övünüyor.

2 / 19 Bir gün tüm dünyayı Hz. İsa ile birlikte yöneteceklerine inanan ve yaklaşık 4 bin üyesi bulunan "Chana" isimli aile mezhebinin de lideri olan Ziona, "Dedem tarafından kurulan kendi mezhebimizin mirasçıyım. İnancımıza göre istediğimiz kadar kadın ile evlenebiliriz. Babamın da 7 eşi vardı" diyor.

3 / 19 İlk evliliğini 17 yaşında yapan Ziona, bir keresinde bir yıl içinde 10 kez evlenmiş. En son evliliğini geçen yıl yapan Ziona'nın evinde özel bir odası bulunuyor. Geceyi sıraya göre eşleri ile geçiriyor.

4 / 19 O gece Ziona ile aynı yatağı paylaşmayan diğer eşler ise yurt şeklindeki odada bir arada uyuyor.

5 / 19 Evde, sıradan bir öğünde 30 tavuk ile 100 kilo pirinç pişiriliyor, 60 kilo patates soyuluyor.

6 / 19 Ev işlerine liderliği, Chana'nın ilk ve en yaşlı eşi 69 yaşındaki Zathiangi yapıyor.

7 / 19 Evde, marangoz atölyelerinin yanı sıra ailenin doyması için ahırlar, kümes çiftliği, çeltik tarlası, sebze bahçeleri bulunuyor.

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