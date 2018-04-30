Böyle çılgınlık görülmedi

İşte adeta dünyayla ilişiğini kesip bambaşka bir boyutta yaşayan kişilerin yaşadıkları o ilginç anlar...

İnsanların neden yaptıklarını anlamanın imkansız olduğu ilginç mi ilginç deneyimleri görmeye ne dersiniz?

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İşte timsahın midesindeki bir insandan arılarla sarılmış bir zurnacıya kadar pek çok ilginç kareyle karşılaşacağınız o anlar...