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Böyle defile görülmedi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.07.2018 13:44 | Son Güncelleme

Fotoğrafçı ve tasarımcı Joel Alvarez bikini tasarımlarıyla olay yarattı.

Miami Swim Week kapsamında tasarımlarını sergileyen Joel Alvarez, defilesiyle büyük ses getirdi.

Joel Alvarez'in Miami Swim Week defilesi olay oldu!

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Fotoğrafçı ve tasarımcı Joel Alvarez'in Miami Swim Week kapsamındaki defilesi olay oldu.
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Bugüne kadar ünlü isimlerin üzerinde ya da defilelerde pek çok seksi bikini ve mayo modeli sergilendi.
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Çeşit çeşit plaj kıyafetlerinin tanıtıldığı Miami Swim Week podyumları, çok seksi bir defileye sahne oldu.
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Fotoğrafçı ve tasarımcı Joel Alvarez, modellerini podyuma renkli bantlarla yaptığı bikinilerle çıkardı!
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"Black Tape Project" adlı modaevi, ilk tasarımlarını Miami Swim Week kapsamında sergiledi.
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Dün gerçekleşen defiledeki mankenler birbirinden riskli "tasarımlarla" podyumdaydı.
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2008 yılında bantlarla tasarımlar yapmaya başlayan Alvarez, Miami'de satışa sunduğu modelleri daha sonra Ibiza'da, Norveç'te ve Kanada'da satmaya başladı.
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Aynı yıl Porto Riko güzelini bantlarla kaplayıp fotoğraflarını çekti.
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Bu videoyu sosyal medyaya yükleyen Alvarez'in paylaşımı, 7 milyon kez izlendi ve dünya çapında 50 binden fazla kez paylaşıldı.
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Alvarez, Instagram'dan yüzlerce mesaj aldığını ve dünyanın farklı yerlerinden müzik festivalleri ile kulüplere gelmesi için mesajlar aldığını iddia ediyor.
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Alvaraz, kendi web sitesinde satışa sunduğu bantları 50 dolara yani yaklaşık 250 liraya satıyor.
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"Tasarım" demeye bin şahit isteyen bu garip bikinileri satın alan var mıdır bilmiyoruz ancak biz beğenmedik.
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defile bikini moda

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