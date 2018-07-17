Böyle defile görülmedi

Miami Swim Week kapsamında tasarımlarını sergileyen Joel Alvarez, defilesiyle büyük ses getirdi.

Joel Alvarez'in Miami Swim Week defilesi olay oldu!

1 / 18 Fotoğrafçı ve tasarımcı Joel Alvarez'in Miami Swim Week kapsamındaki defilesi olay oldu.

2 / 18 Bugüne kadar ünlü isimlerin üzerinde ya da defilelerde pek çok seksi bikini ve mayo modeli sergilendi.

3 / 18 Çeşit çeşit plaj kıyafetlerinin tanıtıldığı Miami Swim Week podyumları, çok seksi bir defileye sahne oldu.

4 / 18 Fotoğrafçı ve tasarımcı Joel Alvarez, modellerini podyuma renkli bantlarla yaptığı bikinilerle çıkardı!

5 / 18 "Black Tape Project" adlı modaevi, ilk tasarımlarını Miami Swim Week kapsamında sergiledi.

6 / 18 Dün gerçekleşen defiledeki mankenler birbirinden riskli "tasarımlarla" podyumdaydı.

7 / 18 2008 yılında bantlarla tasarımlar yapmaya başlayan Alvarez, Miami'de satışa sunduğu modelleri daha sonra Ibiza'da, Norveç'te ve Kanada'da satmaya başladı.

8 / 18 Aynı yıl Porto Riko güzelini bantlarla kaplayıp fotoğraflarını çekti.

9 / 18 Bu videoyu sosyal medyaya yükleyen Alvarez'in paylaşımı, 7 milyon kez izlendi ve dünya çapında 50 binden fazla kez paylaşıldı.

10 / 18 Alvarez, Instagram'dan yüzlerce mesaj aldığını ve dünyanın farklı yerlerinden müzik festivalleri ile kulüplere gelmesi için mesajlar aldığını iddia ediyor.

11 / 18 Alvaraz, kendi web sitesinde satışa sunduğu bantları 50 dolara yani yaklaşık 250 liraya satıyor.

12 / 18 "Tasarım" demeye bin şahit isteyen bu garip bikinileri satın alan var mıdır bilmiyoruz ancak biz beğenmedik.

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