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Bir garip günah çıkarma! Dini lider 'Penis Baba' ipi eline aldı ve...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.04.2018 11:04 | Son Güncelleme

'Penis Baba' olarak tanınan Hintli keşiş, bir arabayı iple penisine bağlayarak 30 metre sürükledi.

Cinsel organına bağladığı iple arabayı sürükleyen dini lider, bu yolla Tanrı'ya bağlılığını ilan ederek günahlarından arınabileceğini düşünüyor.

Sadece Hindistan'da!

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Hindistan'ın Bihar eyaletinde yer alan Munger kentinde gerçekleşen olay dünyada yankı buldu.
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'Penis Baba' olarak bilinen dini lider, çocukluk döneminde pek çok günah işlediğini, bunlardan arınmak için de zaman zaman kendisini cezalandırıyor.
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'Penis Baba' bunlardan birini de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi ve penisiyle bir araba çekti. İpin bir ucunu arabaya bir ucunu da cinsel organına bağlayan Penis Baba, aracı 30 metre kadar çekti.
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Yapılanı oldukça etkileyici bulan Hintli'ler de gösteriyi ön sıralardan izleyebilmek için biribiriyle yarıştı. 'Penis Baba'nın etrafında çember oluşturarak yaşananlara yakından tanık oldular.
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Hindistan'da örneğine pek rastlanmayan bu durumu geçtiğimiz aylarda da başka bir dini lider tarafından gerçekleştirilmişti.
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Dinine olan bağlılığını kanıtlamak isteyen lider,Magh Mela Festivali'nde penisiyle kamyonet çekmişti.
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BU KARELERE SADECE HİNDİSTAN'DA RASTLAYABİLİRSİNİZ!

BU KARELERE SADECE HİNDİSTAN'DA RASTLAYABİLİRSİNİZ!
10 dönümlük arazisindeki mahsüllerine yoldan geçen köylülerin nazarı değdiğini fark eden çiftçi duruma çözüm getirmeye karar verdi.
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Sunny Leone'nin posterini hazırlatan çiftçi, yetiştirdiği ürünleri korumak porno yıldızının fotoğrafını asmaya karar verdi.
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Dikkati astığı porno yıldızının posterine çekerek mahsülünü koruduğunu söyleyen çiftçi, posterin üzerine de 'Ağlamayın ya da kıskanmayın' yazdırdı.
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Çiftçi, bugüne kadar en verimli yılını geçirdiğini söyleyerek; 'Her yıl zayıf verim yüzünden kaybım oluyordu. Mahsüller bir süredir sağlıklı gözüküyor fakat bir süre sonra işler ters gitmeye başlıyordu. Sonra çiftliğimin yolun yanında olduğunu ve geçen kişilerin mahsüllerimi gördüğünü fark ettim. Nazar yüzünden bunu yaşadığıma kanaat getirdim ve bunu engellemenin bir yolunu bulmam gerektiğini düşündüm. Bu yıl 10 dönüm üzerine ekim yaptım ve ürünlerim oldukça iyi durumda. Çünkü köylüler ve geçen yabancıların dikkati artık ürünlerime değil porno yıldızının afişine takılıyor. Yaptığım hile işe yaradı. Kimse mahsüllere bakmıyor. 1 ay oldu ve farkı görebiliyorum. İnsanlar resme bakarken çiftliğimle ilgilenmiyor.' dedi.
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Porno yıldızının hayranı olmadığını belirten çiftçi, bir arkadaşından ismini duyduğu için Sunny Leone'nin posterini kullandığını özellikle belirtti.
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AĞLAMA SESİNİ DUYUNCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

AĞLAMA SESİNİ DUYUNCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Sabahın erken saatlerinde yoldan geçen Dheeraj Rathore çöp kutusunun içinden ağlama sesi geldiğini fark etti. İçine baktığında ise çöp poşetine konulmuş, karıncaların istilasına uğramış, aşırı derecede kilo kaybı olan bir bebek gördü.
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Rathore hemen iki arkadaşından yardım istedi ve hep beraber çocuğun vücudunu temizlediler. Bebeği temiz bir kumaşa sardılar ve en yakın hastaneye gittiler.
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Polis bebeğin ebeveynleri tarafından sırf erkek olmadığı için terk edildiğini düşünüyor.Hastaneye götürüldüğünde vücudunun birçok yerinde fiziksel şiddetten ötürü oluşabilecek kızarıklıklar ve lekeler vardı.
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Polis olayı ve aileyi araştırmaya başladı. Erkek çocukların, kız çocuklara tercih edilmesi durumu Hindistan'da çok sık karşılaşılıyor.
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Hindistan'daki bu adam, 1973'ten beri bu şekilde sağ eli havada duruyor...
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Yeni Delhi'li Mahant Amar Bharti Ji adlı adam, Shiva (Hinduizm'de yikim ve yeniden dogus tanrisi) için 1973'den beri kolunu yukarıda tutuyor.
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Bu ilginç adam gördügü bir rüyadan etkilenip bir anda kendini tanrı Shiva`ya adıyor.
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Amar Brahti Ji, elini havaya kaldırmasından üç yıl önce; ailesini, arkadaşlarını ve mesleğini kendini dine adamak için terk etmiş.O gün bugündür sağ kolunu hiç ama hiç indirmiyor. Uykusunda bile.
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44 senedir çektiği tüm acıya ve kolundaki deformasyona rağmen kolu hala havada.Amar Brahti Ji, bunu yaparken iç huzuru bulduğunu söylüyor. Halk ise onu kutsal görüyor.
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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Farukabad şehrine bağlı bir köyde yaşayan 20 yaşındaki Arun Rajput dört bacaklı olarak dünyaya geldi. Doktorların tahminine göre; Rajput'un arkasındaki bacaklar anne karnında gelişmemiş olan parazit ikizinin yadigarı...
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İlginç görüntüsünden dolayı dışlanan genç adama köylüleri "şeytan" lakabını taktılar. Rajput, "İnsanlar bana gülüyor. Bana 'şeytan' diyorlar. Farklı göründüğüm için kimse bana saygı göstermiyor. Oysa ben onlardan biri gibi görünmek istiyorum. Ben de diğer insanlar gibi çalışmak istiyorum" dedi.
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Ailenin dört çocuğunun en büyüğü olan Raiput'un en büyük hayali, fazladan olan uzuvlarından kurtulup öğretmen olmak.
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Hindistan'da 3 obez çocuğa sahip bu aile yetkilerden yardım bekliyor...
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Küçük yaşlarına rağmen kilolarıyla şaşkına çeviren bu çocuklar aileyi korkutuyor...
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Baba Rameshbhai Nandwana, "Onların tedavi olması için böbreğimi satmayı düşünüyorum. Sürekli yemek istiyorlar, eğer verilmezse ağlayıp çığlık atıyorlar. Böyle giderlerse öleceklerden korkuyorum" dedi.
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Hindistan'da sahildeki kirliliği temizlemek için halk bir araya gelerek 5 bin ton atık temizledi.
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Hindistan'da bir grup genç eğlence olsun diye, tren raylarından Ganga Kanalına atlıyorlar.
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Tren yaklaşırken, demiryolu köprüsünden atlayan gençlerin bu şok eden eğlencesi işte böyle kaydedildi.
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İşte sadece Hindistan'da göreceğiniz o kareler...
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Hindistan'da Yeni Delhi ile Gurgaon şehrini birleştiren yolda 32 şeritli bir kavşağın kapatılması sonucu, hattaki trafik inanılmaz boyutlara ulaştı.
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Hindistan'da bir adam, yolda motor kullanırken gidona uzanan bir kadınla cinsel ilişkiye girerken görüntülendi.
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Görenleri şoke eden olayın fotoğrafı, bir Milletvekili tarafından Facebook'ta paylaşıldı.
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Milletvekili Vichnu Surya Wagh fotoğrafın altına "Motosiklet kullanırken seks yapmak... Kimse sizi durduramaz... Burası Goa... Gün ışığındaki bu seks şov, pazar günü öğleden sonra Mandovi Köprüsü'nün üzerinde gerçekleştirildi. Yolda tek bir polis bile onları durdurmuyor. Yoldan geçenler tesadüfen çekmiş bu fotoğrafı. Ne demeli" yazdı.
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Olayın ardından yapılan incelemedi motorun kiralık olduğu anlaşıldı. Polisin peşine düştüğü çift kısa sürede yakalandı. Polise motosiklet üzerinde uygunsuz tavırlar sergilediklerini itiraf eden çifte para cezası kesildi.
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Hindistan renkli hayatlar ülkesi. Birbirlerinden farklı kültürleriyle birbirlerinden farklı yaşamlarıyla dünyanın en ilginç ülkesi olan Hindistan’dan renkli yaşam manzaraları…
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