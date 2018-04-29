Böyle mezarlık görmediniz

Köy halkı aralarından biri öldüğünde onu bambudan yaptıkları kafeslere koyup çürümeye bırakıyorlar.

Burada ölüler gömülmüyor

1 / 32 Bambu kafeslerinin içine konan vücutlar, iskeletten ayrıldıktan sonra çıkarılıp, kafatasları ve diğer kemikler bir orman içerisinde kutsal kabul ettikleri alana yığılır.

2 / 32 Bali volkalarının eteklerinde, Trunyan adındaki bir dağ köyünde ölen kişilerin cesetleri boğucu Endonezya sıcağı altında parçalandıktan sonra kutsal olarak kabul ettikleri bir ağacın altına yerleştiriliyor.

3 / 32 Ancak bu hakka sadece evli olanlar sahip olabiliyor. Bekar olanlarsa gömülüyor.

4 / 32 Ölen kişiler önce yağmur suyu ile temizleniyor daha sonra kafatasları bir bezle sarılıyor.

5 / 32 Cesedin bırakılacağı alana ise sadece erkeklerin girmesine izin veriliyor.

6 / 32 Eğer kadınlar girmeye kalkarsa köyde deprem ya da volkanik patlama olacağına inanılıyor.

7 / 32 Bambu kafesleri, çürümenin kokusunu etkisiz hale getirdiği söylenen hoş bir koku veren Taru Menyan adındaki ağacın altında yer alıyor.

8 / 32 Bütün kafesler cesetlerle dolduğunda, en uzun duran kişi alanda yer açmak için çıkarılır ve başka bir ceset yığınının üzerine yerleştirilir.

9 / 32 Bu törene kurutulmuş muz kabuklarını giymiş genç erkekler katılıyor.

10 / 32 Ardından kendilerini 'arındırmak' için 42 günü karantina geçiriyorlar.

11 / 32 Brutuk adı verilen tören, öğleden sonra başlayıp saat 5 civarında bitiyor, ard arda üç gün boyunca sürüyor.

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14 / 32 Mezarlıktaki vampir bebek Optik yanılsama sayesinde elde edilen sonuç, paylaşılan görüntülerle interneti ele geçirdi.

15 / 32 Biberonundaki kan görünümlü kırmızı sıvıyla bir duvarın üzerine yerleştirilen vampir bebek, beyaz bir kıyafet giyiyor.

16 / 32 Kendisine bakan kişi hareket ettiğindeyse gözleri onu takip ediyormuş gibi gözüküyor.

17 / 32 Ne zaman ve nerede çekildiği bilinmeyen bu görüntüler yüz binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

18 / 32 'Şeytanın bebeği' olarak yayılan görüntüler akıllara Chucky'i getirdi.

19 / 32 O FİLM PEK ÇOK SERİ KATİLE İLHAM OLMUŞ! Seri halinde çekilen ve içine ruh giren bir oyuncak bebeğin cinnet geçirerek etrafındaki pek çok kişiyi öldürdüğü Chucky filminin pek çok cinayete ilham olduğu ortaya çıktı.

20 / 32 Beyazperdenin en korkunç yüzlerinden biri o. Aslında ilk bakışta sıradan bir oyuncak bebek olması onun masum olduğunu gösterse de, olaylar geliştikçe oyduğu gözler, patlattığı yüzler, işlediği korkunç cinayetlerle 'katil bebek' ismini sonuna kadar hak etmiştir.

21 / 32 İngiliz bulvar gazetesi The Sun, 80'lerin sinemasında bir hayli popüler olan bu kült filmin dünyada işlenen pek çok cinayette parmağının olduğunu yazıyor.

22 / 32 CARA VE ŞEYTAN SEVGİLİSİ 17 yaşındaki İngiliz Cara Burke'un geçtiğimiz yıl Brezilya'da hunharca öldürülüşüne dikkat çeken gazete, onu öldüren sevgilisi Mohammed Dali Carvalho dos Santos'un sırtında Chucky dövmesi olduğunu belirtiyor.

23 / 32 20 yaşındaki delikanlının Chucky hayranlığı yalnızca dövmesiyle sınırlı değil. Cep telefonunda da pek çok Chucky resmine rastlanmış. Ayrıca yine Chucky'den etkilenerek vücudunu keserken kendisini filme çeken bu genç, sevgilisinin cesedini bir bavula yerleştirmişti.

24 / 32 FİLMDEKİ GİBİ James Bulger'in katilleri Robert Thompson ve Jon Venables da Chucky serisinin üçüncü filmi olan Child's Play 3'ün (Çocuk Oyunu 3) fanatik seyircilerindendi.

25 / 32 Filmde Chucky'nin kendi yüzünü boyadığı ve ezdiği bir sahne vardı. 2 yaşındaki James'in de yüzü boyanmıştı, 1993 yılında ölüme giderken. Katilleri ise daha 10 yaşındaydı.

26 / 32 TAM BİR MANYAK Aynı yıl 16 yaşındaki Suzanne Capper isimli bir genç kız, İngiltere'nin Manchester kentinde öldürüldü.

27 / 32 Katil Tazmanyalı Martin Bryant, 1996 yılında da tam 35 insanı vurmuştu. Bryant da Chucky'nin 'azılı' hayranlarındandı.

28 / 32 Eski kız arkadaşı onun için "Martin bu iğrenç bebeği taparcasına seviyordu. Odasında posterleri vardı" şeklinde konuşmuştu.

29 / 32 Serinin ilk filmi Child's Play'in (Çocuk Oyunu) yönetmeni Tom Holland, filme yapılan bu eleştirileri haksız bulduğunu, bu cinayetlerin ve katillerin Chucky'le tam anlamıyla bir bağları olmadığını, hepsinin birer raslantıdan ibaret olduğunu söylüyor.

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