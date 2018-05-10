'Böyle müze mi olur?' demeyin! Turist akınına uğruyor

Geçmişten günümüze kullanılan seks makinelerine yer verilen müzede turistlerin en çok ilgisini çeken nokta ise kişilerin sekse müsait olup olmadıklarını ölçen bir seks koltuğu.

Böyle müze olur mu?

1 / 29 Prag'da bulunan bu seks müzesi, adeta turistlerin akınına uğruyor ve herkes “sekse müsait” olup olmadığını ölçen bir seks koltuğuna oturmak için sıra bekliyor.

2 / 29 Old Town Meydanı’na çok yakın olan ve girişi için 18 yaş sınırı bulunan bu müzede geçmiş yüzyıllardan günümüze geçen süre boyunca kullanılan seks makineleri sergileniyor.

3 / 29 Üç kattan oluşan bu müzede sadece seks makineleri değil çıplak kadın figürlerin oluşan günlük eşyalar, ya da geçmiş yüzyıllardan kalma Playboy dergiler de mevcut.

4 / 29 Müzenin çıkışında ise oldukça ilgi çeken, “seks ölçer” denilen bir koltuk bulunuyor.

5 / 29 Kişi başı 250 Çek Korunası (yaklaşık 30 TL) ödeyerek bu sıra dışı müzeyi gezebiliyorsunuz.

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15 / 29 BÖYLE MÜZE OLUR MU? New York'taki Seks Müzesi; 13 yıldır ziyaretçilerini cinsellik ve erotizm hakkında aydınlatmaya devam ediyor.

16 / 29 Müze on sekiz yaşın üstündekilere açık.

17 / 29 Seks Müzesi insanın cinsel yolculuğunu gösteren ilginç bir müze olma özelliği taşıyor.

18 / 29 Seks Müzesi'nin New York şubesi iki katlı ve üç bölümden oluşuyor.

19 / 29 Müzede "Lütfen dokunmayınız, vurmayınız ve üzerlerine çıkmayınız" gibi uyarılar yer alıyor.

20 / 29 Aşk Tüneli

21 / 29 Şişme şato

22 / 29 Kadın pisuvarı

23 / 29 Prezervatifler indirimde

24 / 29 Erotik duvar

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26 / 29 Prezervatiflerden yapılmış bir elbise

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