HABER

'Böyle müze mi olur?' demeyin! Turist akınına uğruyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.05.2018 09:01 | Son Güncelleme

Prag'daki Old Town Meydanı'na çok yakın bir noktada bulunan müze turist akınına uğruyor.

Geçmişten günümüze kullanılan seks makinelerine yer verilen müzede turistlerin en çok ilgisini çeken nokta ise kişilerin sekse müsait olup olmadıklarını ölçen bir seks koltuğu.

Böyle müze olur mu?

1 / 29

Prag'da bulunan bu seks müzesi, adeta turistlerin akınına uğruyor ve herkes “sekse müsait” olup olmadığını ölçen bir seks koltuğuna oturmak için sıra bekliyor.
2 / 29

Old Town Meydanı’na çok yakın olan ve girişi için 18 yaş sınırı bulunan bu müzede geçmiş yüzyıllardan günümüze geçen süre boyunca kullanılan seks makineleri sergileniyor.
3 / 29

Üç kattan oluşan bu müzede sadece seks makineleri değil çıplak kadın figürlerin oluşan günlük eşyalar, ya da geçmiş yüzyıllardan kalma Playboy dergiler de mevcut.
4 / 29

Müzenin çıkışında ise oldukça ilgi çeken, “seks ölçer” denilen bir koltuk bulunuyor.
5 / 29

Kişi başı 250 Çek Korunası (yaklaşık 30 TL) ödeyerek bu sıra dışı müzeyi gezebiliyorsunuz.
6 / 29

7 / 29

8 / 29

9 / 29

10 / 29

11 / 29

12 / 29

13 / 29

14 / 29

15 / 29

BÖYLE MÜZE OLUR MU?

BÖYLE MÜZE OLUR MU?
New York'taki Seks Müzesi; 13 yıldır ziyaretçilerini cinsellik ve erotizm hakkında aydınlatmaya devam ediyor.
16 / 29

Müze on sekiz yaşın üstündekilere açık.
17 / 29

Seks Müzesi insanın cinsel yolculuğunu gösteren ilginç bir müze olma özelliği taşıyor.
18 / 29

Seks Müzesi'nin New York şubesi iki katlı ve üç bölümden oluşuyor.
19 / 29

Müzede "Lütfen dokunmayınız, vurmayınız ve üzerlerine çıkmayınız" gibi uyarılar yer alıyor.
20 / 29

Aşk Tüneli
21 / 29

Şişme şato
22 / 29

Kadın pisuvarı
23 / 29

Prezervatifler indirimde
24 / 29

Erotik duvar
25 / 29

26 / 29

Prezervatiflerden yapılmış bir elbise
27 / 29

28 / 29

29 / 29

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
müze Prag Old Town meydanı Seks Makineleri Müzesi

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce, Meral Akşener'i geri plana düşürdü! Ahmet Hakan yazdı

Muharrem İnce, Meral Akşener'i geri plana düşürdü! Ahmet Hakan yazdı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

İran-İsrail krizi: Suriye'de alarm verildi! Golan Tepeleri vuruldu

İran-İsrail krizi: Suriye'de alarm verildi! Golan Tepeleri vuruldu

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Herkes onu tutsak sandı ama gerçek bambaşka çıktı

Herkes onu tutsak sandı ama gerçek bambaşka çıktı

Sadist rahibeler 65 çocuğa işkence etti!

Sadist rahibeler 65 çocuğa işkence etti!

Burayı tanıyabildiniz mi?

Burayı tanıyabildiniz mi?

Avuç içindeki X işaretinin gizemi keşfedildi!

Avuç içindeki X işaretinin gizemi keşfedildi!

Efes-2018’de hedefler tam isabet vuruldu

Efes-2018’de hedefler tam isabet vuruldu

Yıllardır gizli kalmıştı! O belgeler bir bir yayınlandı

Yıllardır gizli kalmıştı! O belgeler bir bir yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.