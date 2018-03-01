Böyle olur Rusların havuz keyfi! Kış ortasında bile oradalar

İşte ziyaretçi akınına uğrayan o havuz...

Kışın ortasında havuz keyfi

1 / 33 Başkent Moskova'da, Gorki Park'ın arkasında bulunan ve 60 yıldır faaliyet gösteren üstü açık, ısıtmalı havuz 'Çayka' ziyaretçi akınına uğruyor.

2 / 33 İşte o havuzdan çarpıcı fotoğraflar...

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15 / 33 KIŞIN ORTASINDA HAVUZ KEYFİ Türkiye'de turistlerin ziyaret ettiği ören yerlerinin başında gelen Pamukkale'de antik kalıntıların bulunduğu açık havuz, soğuk havaya rağmen dolup taşıyor.

16 / 33 Yeraltından çıkan sudaki kalsiyum karbonatın yıllar içinde birikmesiyle oluşan teraslarıyla beyaz bir kaleyi andıran Pamukkale, muhteşem manzarasının yanı sıra sıcak suları ve Hierapolis Antik Kenti ile her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

17 / 33 UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde de bulunan ören yerini ziyaret eden turistler, yorgunluklarını antik havuzda atıyor.Roma döneminde sağlık merkezi olan ve insanların şifa bulmak için geldiği Pamukkale'deki antik havuz, bu özelliğini hala koruyor. Turistler, kış mevsiminde bile su sıcaklığının 36 derece olduğu 2 bin yıllık sütun kalıntılarının bulunduğu havuzda farklı bir deneyim yaşıyor.

18 / 33 Özellikle Rus ve Alman turistler, soğuk havaya rağmen havuzda vakit geçiriyor. Pamukkale'ye ilk defa gelen ve hayranlığını dile getiren Alman turist Cristian Bauer, soğuk havada havuza girmenin büyük bir keyif olduğunu söyledi.

19 / 33 Bauer, "Termal havuzu çok beğendim, hava soğuk olmasına rağmen su sıcaklığı çok güzel. Tarihi ve kültürel zenginliğinin yanında travertenlerine hayran kaldım, Pamukkale'ye tekrar geleceğim" dedi. </p>

20 / 33 Aynı ülke vatandaşı Shmit Köhler ise Pamukkale'nin her köşesinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğuna dikkati çekerek, "Antik havuzdan çıkmak istemedim. Benim için eşsiz bir deneyim oldu. Gerçekten çok harika bir su var. Pamukkale'nin muhteşem manzarası var, herkesin görmesini tavsiye ederim" diye konuştu.

21 / 33 Kleopatra havuzu TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu da "Kleopatra Havuzu" olarak da bilinen antik havuzun, ören yeri içinde teraslardan sonra en çok ziyaretçi çeken bölüm olduğunu anlattı.

22 / 33 Pamukkale'de yarıyıl tatili nedeniyle yerli ve yabancı turist hareketliği yaşandığını, kış döneminde özellikle Uzakdoğu ülkelerinden turistlerin ören yerini ziyaret ettiğini vurgulayan Köseoğlu, bu yıl Alman turist sayısında da artış görüldüğüne işaret etti.Köseoğlu, şunları kaydetti:"Bu yıl olumsuz faktörler olsa da biz umudumuzu kaybetmiyoruz.

23 / 33 Bahar aylarından itibaren ülkemizin ve Pamukkale'nin rağbet göreceğine olan inancımız tam. Son zamanlarda Alman turistler gruplar halinde Pamukkale'ye gelmeye başladı. Rusya ile yaşanılan olumsuz durum için faklı pazarlar belirledik. Avrupa ülkeleri ile Uzak Doğu ülkelerinde tanıtım çalışmalarına başladık."

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