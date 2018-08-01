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Böyle yetenek görmediniz

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.08.2018 15:19 | Son Güncelleme

Primitive Life isimli sayfasıyla büyük ilgi gören adam bu defa kendi havuzunu yaptı.

Bu taştan yapılan havuz yüzme ve rahatlamanın yanı sıra su depolamaya da yarıyor. yaparken taş kum kireç ve çamur kullanıldı.

Kendi havuzunu yaptı

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İşte o çalışma...
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Anahtar Kelimeler:
havuz yetenek yaratıcılık

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