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Böyle yetenek görülmedi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.08.2018 09:19 | Son Güncelleme

Evindeki boş plastik varili değerlendirmek isteyen adam büyük bir başarıya imza attı.

Çılgın adam, ahşap ve varili birleştirerek şezlong yaptı!

Plastik varilden şezlong yaptı

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İşte kare kare şezlongun yapılışı...
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Evindeki boş plastik varili değerlendirmek isteyen YouTuber ilginç çalışmasıyla sosyal medyada ilgi gördü.
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Eski varili kesip biçen adamın elde ettiği şezlong görülmeye değer.
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İşte o çalışmadan kareler...
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plastik varil şezlong youtuber

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