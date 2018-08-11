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Böyle yetenek görülmedi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.08.2018 07:50 | Son Güncelleme

Evindeki boş plastik varili değerlendirmek isteyen adam büyük bir başarıya imza attı.

Çılgın adam, ahşap ve varili birleştirerek şezlong yaptı!

Plastik varilden şezlong yaptı

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İşte kare kare şezlongun yapılışı...
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Evindeki boş plastik varili değerlendirmek isteyen YouTuber ilginç çalışmasıyla sosyal medyada ilgi gördü.
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Eski varili kesip biçen adamın elde ettiği şezlong görülmeye değer.
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İşte o çalışmadan kareler...
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Anahtar Kelimeler:
plastik varil yetenek

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