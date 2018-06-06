Böyle yol gördünüz mü?

İşte dünyada güzellikleriyle hayran bırakan muhteşem yollar.

Dünyanın en güzel yolları

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2 / 88 Fotoğrafçı Pierre Folk da bu büyüyü hissederek, 80 küsür yıl önce terk edilmiş büyük Paris demir yolundan geriye kalanları fotoğrafladığı bir projeye imza atmış.

3 / 88 “By the Silent Line” adındaki proje Sanayi Devrimi sırasında yapılmış ve 1852- 1934 yılları arasında kullanılmış 32 kilometrelik “The Chemin de fer de Petite Ceinture” demir yolunun fotoğraflarından oluşuyor.

4 / 88 Bir zamanlar gelişmenin somut bir sembolü olan bu tren yolu, otomobilin ve yer altı ulaşımının yükselmesiyle kullanılmaz olmuş.

5 / 88 Terk edilmiş halde olan demir yolunun ilerde ne hale geleceği bilinmese de, Folk projesiyle buranın en sessiz zamanını hafızlara kazımayı başarıyor.

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8 / 88 Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Gökova Beldesi'nden Akçapınar Köyü'ne kadar uzanan ve her iki yanında okaliptüs ağaçları bulunan yol, 1930 yılında köylüler tarafından imece usulüyle yapıldı.

9 / 88 Muğla ile Marmaris'i birbirine bağlayan Gökova beldesinin Akçağınar köyünde yol kenarında bulunan yüzlerce okaliptüs, 1938 yılında bölgede etkili olan sıtma salgını önlemek amacıyla uzmanların önerisi üzerine Avustralya'dan fidan olarak getirilerek dikildi. Sivrisineklerin üreme alanı olan bataklığı kurutan ağaçların boyu, aradan geçen on yıllarda 20 metreyi buldu. Marmaris-Muğla yolunun 1996 yılında yön değiştirmesine rağmen yol kenarındaki dev okaliptüslere dokunulmadı.

10 / 88 O ağaçlar büyüyerek zamanla dallarıyla yolun üstünü kapattı ve gökyüzü görünmez oldu. Ağaçların oluşturduğu ''yeşil tünel'', bölgeyi ziyaret edenler için bir cazibe alanına dönüştü. Otomobilleriyle yıllarca bu yoldan gidenler gördükleri manzaradan etkilendi. 1980'li yıllarda yeni yol yapılınca, eski yol nostalji yaşamak isteyenlerin güzergahı oldu.

11 / 88 Sakar Geçidi'nden bakıldığında ova ortasında yeşil bir çizgi olarak güzel bir görüntü oluşturan yol, bugüne kadar çok sayıda klip, dizi ve televizyon programında doğal dekor olarak kullanıldı.

12 / 88 Fotoğraf: Barış Hasan BEDİR

13 / 88 Los Caracoles Geçidi - Şili.

14 / 88 Arjantin ve Şili'yi bağlayan geçit..

15 / 88 Araba kullanmak büyük sabır ve yetenek gerektiriyor.

16 / 88 Son derece dik ve eğimli.

17 / 88 Yol, yılın büyük bir kısmı karlarla kaplı.

18 / 88 Kangaroo Island, Australia

19 / 88 Aşırı sabır ve beceri gerektiriyor.

20 / 88 Burayı görmek isteyen turistler için, her gün otobüsler geliyor

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22 / 88 Karadan yol yapmak yerine suyun üzerinden geçirerek yapılan bir otoban...

23 / 88 Bunun tek nedeni ise yol yapımında tek bir ağacın kesilmek istenmemesi...

24 / 88 Çin'in en güzel yolu olarak gösterilen Guzhao karayolu uzak köylere ulaşımı sağlıyor.

25 / 88 Çin'in Hubei eyaletindeki Guzhao 10.9 kilometre uzunluğundaki yol 4.4km'lik su üzerine inşa edilmiş durumda.

26 / 88 Tamamen çevreye zarar vermeden yapılması planlanan yol için hiç ağaç kesilmedi ve yapım süresinde hiçbir canlı hayatını etkilenmemesine dikkat edildi.

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29 / 88 İşte, size varacağınız yeri unutturan dünyanın en güzel yolları... İlk sırada Hollanda'nın büyülü yollarına eşlik eden rüzgar gülleri var.

30 / 88 Norveç'in Laerdal bölgesinde 24.5 kilometre uzunluğuyla, dünyada eşi benzeri olmayan bir tünel..

31 / 88 Dünyanın en uzun karayolu tünelini geçmek yaklasik 20 dakika sürüyor.

32 / 88 Bu süre içinde şoförlerin dikkati dağılmasın veya klostrofobiye yakalanmaması için her türlü önlem alınmış.

33 / 88 Tünelde 6 km arayla mavi ışıkla ışıklandırılmış büyük dinlenme mağaları bulunuyor.

34 / 88 Neden mi mavi? Çünkü mavi ışığın insanı uyanık tuttuğu araştırmalarla tespit edilmiş.

35 / 88 Ayrıca tünelin ışıklandırmaları, insanların tünelin bir sonu olduğuna inandıracak şekilde düşünülmüş.

36 / 88 Tünel içine kıvrımlar konularak sürücü dikkatinin dağılması engellenmiş.

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39 / 88 Fransız Alpleri’nin en güzel yolu olan Combe Laval yolu 1897 yılında inşa edildi.

40 / 88 Normalde odun taşımacılığı yapılan yolun eşsiz manzarası, oranın normal bir yoldan turistik bir noktaya dönüşmesine vesile oldu.

41 / 88 Yol özellikle bisikletçilerin vazgeçilmezi, ancak yokuşlu olan yola tırmanmak için oldukça iyi seviyede kondisyona ihtiyaç olduğunu belirtelim.

42 / 88 Yolun en güzel bölümünün ise fotoğraftan da görülebilen St. Jean-en-Royans and Col de la Machine arasındaki kısım olduğunu söyleyebiliriz.

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47 / 88 Passo San Boldo, İtalya

48 / 88 Bir Ferrari geçisi - Passo San Boldo, İtalya

49 / 88 İnanılmaz bir sualtı tüneliHollanda'nın batısındaki Roelofarendsveen kasabasında bulunan su kemerinin inşaat 1961 yılında başlamış ve 2006 yılında tamamlanarak hizmete açılmış. Ringvaart kanalın altından karayolları geçiren kemerin uzunluğu 1,8 kilometre.

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51 / 88 Axenstrasse, İsviçre

52 / 88 11,3 km uzunluğundaki Seven Mile köprüsü Florida’da bulunuyor.

53 / 88 Araba kullanmak için dünyanın en güzel noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

54 / 88 Norveç'te bulunan "Atlanterhavsveien Yolu" (Atlantik Yolu), 1989 yılında hizmete açılmış.

55 / 88 8,72 kilometre uzunluğunda olan bu yol, üzerinde bulunan 8 adet köprü ile birlikte küçük adacıklar üzerinden geçerek iki yakayı birbirine bağlıyor.

56 / 88 Yol uzunluğu ve köprü inşaatı bakımından enteresan bir tarafı yok ama "Storseisundet Köprüsü"'nün estetiği ve yolun geçtiği güzergah, yapıyı özel kılıyor.

57 / 88 Bu özelliklerinden dolayı Atlantik Yolu, 2005 yılında Norveç'te yapılan yüzyılın inşaatı ödülünü aldı.

58 / 88 Atlantik Yolu, Norveç ulusal 64 yolunun bir parçası ve Averoy adasıyla Eide adasını birbirine bağlıyor.

59 / 88 Yolun keskin dönüşleri ve vahşi doğanın içinden geçmesi, The Guardian tarafından yapılan sıralamada, Himalayalar dağ yollarını geçerek en güzel yol güzergahı olarak seçilmesini sağlamış.

60 / 88 İşte dünyanın en güzel diğer yollları... Florida yolu - ABD

61 / 88 Red Rock yolu - ABD

62 / 88 Trollstigen yolu - Norveç

63 / 88 Guoliang Tüneli - Çin

64 / 88 San Bernardino Geçidi - İsviçre

65 / 88 Hafet dağı geçidi - BAE

66 / 88 Lysebotn yolu - Norveç

67 / 88 Stelvio geçidi - İtalya

68 / 88 Transfagarasan yolu - Romanya

69 / 88 Leh-Manali Yolu - Hindistan

70 / 88 Internette insanlar Rua Goncalo de Carvalho için dünyanın en güzel sokağı diyorlar.

71 / 88 Brezilya'da Porto Allegre şehrinde bulunan Rua Goncalo de Carvalho sokak güzelliğini yağmur ormanlarını andıran sık ağaçlara borçlu.

72 / 88 500 metre uzunluğunda yüzün üzerinde ağaçla çevrilmiş bu yerin adı Rua Gonçalo de Carvalho diye geçiyor.

73 / 88 Ağaçlar geçen yüzyılda dikilmiş,hem kültürel hem de çevresel miras kabul edildiği için bölge koruma altına alınmış.

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75 / 88 Caddenin her iki tarafını kaplayan ağaçlar, 7 katlı binaların boyunu bile geçiyor...

76 / 88 Bazı yerlilere ise bu ağaçların 1930'larda Alman işçiler tarafından dikilmiş olduğunu söylüyor...

77 / 88 Ukrayna’da bir demir yolunun üç kilometrelik bölümü, muhteşem güzelliğiyle insanlara kendilerini rüyadaymış gibi hissettiriyor.

78 / 88 Ağaçların arasından giden demir yolu, özellikle ilkbaharda ağaçların yeşillerle kaplanmasıyla bambaşka bir güzelliğe kavuşuyor.

79 / 88 Özel mülkiyete ait demir yolu, Klevan şehri yakınlarındaki kereste fabrikasına günde üç defa yük taşınmasında kullanılıyor.

80 / 88 Romantik bir gün geçirmek isteyenler yeşeren ağaçların tren toluna sarkmasıyla oluşan eşsiz görüntü için buraya geliyor.

81 / 88 Bölgedeki inanışa göre burada dilek tutan herkesin dileği gerçekleşiyor.

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