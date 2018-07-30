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Böyle yol gördünüz mü?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.07.2018 13:02 | Son Güncelleme

İşte dünyanın dört bir yanından ilginç yollar...

Norveç'te bulunan ilginç yol.

Dünyadaki en ilginç yollar

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Çin
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Çin
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Norveç
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Batı Avustralya'da çekilen bu görüntüler şaşırttı.
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Aşırı yağışlar sonrası su ile kaplanan otoyol böyle görüntülendi.
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Washington
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Seul'de çekilen bir otoyol.
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İtalya’daki en yüksek dağ geçidi olan Alplerdeki Stelvio Geçidi
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Yolda yalnızca kamyonlar ilerleyebilirken ortaya işte bu manzara çıktı.
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Washington
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Buzla kaplanmış transit yol.
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İki tarafı karla kaplı yol.
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Şelalenin altından geçen yol.
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Uçurumun kenarından geçen otobüs.
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Çin
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Los Angeles, ABD
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Çin
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Tokyo
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Bu yollardan geçmek cesaret işi...
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