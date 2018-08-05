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Bozuk parayı bakın neye çevirdi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.08.2018 15:33 | Son Güncelleme

Bozuk paranın çeşitli kullanım alanları var.

Ancak bu defa yapılanlarsa oldukça ilginç.

Bozuk parayla bunu yaptı

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Sonunda bakın ne karşımıza çıkıyor.
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İşte ilginç yetenek.
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Bozuk Para yüzük yetenek

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