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Bu adada çıplak gezmek serbest ama tek bir şart var

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.07.2018 10:56 | Son Güncelleme

Belize'deki Coco Plum Adası'nda çıplak gezmek serbest. Fakat küçük bir şart var. O da 21 yaşından büyük olmak.

21 yaşından küçüklerin adım atamadığı adada ziyaretçilere dünyanın pek çok yerinde yasak olan şeyler serbest kılınıyor.

Çıplak gezmenin serbest olduğu ada

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Orta Amerika'nın turizm ülkesi Belize'de bulunan 'Coco Plum' Adası'na girmek için 21 yaşından büyük olmak gerekiyor. Adada, dünyanın pek çok yerinde yasak olan şeyler serbest.
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İsteyenlerin çıplak gezebileceği adada konaklamanın bedeliyse binlerce dolar...
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Belize'deki 'Coco Plum' Adası, dünyanın en lüks otellerinden birine sahip. Adada konaklamanın haftalık maliyeti kişi başı 6 bin doları aşıyor.
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6 bin dolar vermek adaya girmek için yeterli değil. Tatil için başvuru yaptıktan sonra sıranın size gelmesini beklemeniz gerekiyor.
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Çünkü adaya her hafta sadece 48 ziyaretçi kabul ediliyor. Adaya gelmek isteyenlerde aranan en önemli şartlardan biri de 21 yaşından büyük olmak.
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Sadece 21 yaşından büyüklerin girebildiği adada sınırsız özgürlükler lüksle birleşiyor. Adada dileyenler herhangi bir kıyafet giymeden gezebiliyor.
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Ada, balayı kutlamak isteyenler başta olmak üzere her yaştan çiftin tercihi. Ancak çocuklu aileler kabul edilmiyor.
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Otelde konaklayacağınız odalar ev tipi ve birbirinden epey uzakta.
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Ayrıca adaya gelenler, dalış, yüzme, sörf gibi etkinliklere de katılabiliyor.
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Her yıl yoğun talep gören adada haziran ayına kadar yer bulmak mümkün değil.
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Dünyanın her yerinden insanların akın ettiği otel çok popüler o yüzden önceden rezervasyon yaptırmak şart.
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ada çıplak Coco Plum Adası Belize

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