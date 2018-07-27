Bu adada çıplak gezmek serbest ama tek bir şart var

21 yaşından küçüklerin adım atamadığı adada ziyaretçilere dünyanın pek çok yerinde yasak olan şeyler serbest kılınıyor.

Çıplak gezmenin serbest olduğu ada

1 / 24 Orta Amerika'nın turizm ülkesi Belize'de bulunan 'Coco Plum' Adası'na girmek için 21 yaşından büyük olmak gerekiyor. Adada, dünyanın pek çok yerinde yasak olan şeyler serbest.

2 / 24 İsteyenlerin çıplak gezebileceği adada konaklamanın bedeliyse binlerce dolar...

3 / 24 Belize'deki 'Coco Plum' Adası, dünyanın en lüks otellerinden birine sahip. Adada konaklamanın haftalık maliyeti kişi başı 6 bin doları aşıyor.

4 / 24 6 bin dolar vermek adaya girmek için yeterli değil. Tatil için başvuru yaptıktan sonra sıranın size gelmesini beklemeniz gerekiyor.

5 / 24 Çünkü adaya her hafta sadece 48 ziyaretçi kabul ediliyor. Adaya gelmek isteyenlerde aranan en önemli şartlardan biri de 21 yaşından büyük olmak.

6 / 24 Sadece 21 yaşından büyüklerin girebildiği adada sınırsız özgürlükler lüksle birleşiyor. Adada dileyenler herhangi bir kıyafet giymeden gezebiliyor.

7 / 24 Ada, balayı kutlamak isteyenler başta olmak üzere her yaştan çiftin tercihi. Ancak çocuklu aileler kabul edilmiyor.

8 / 24 Otelde konaklayacağınız odalar ev tipi ve birbirinden epey uzakta.

9 / 24 Ayrıca adaya gelenler, dalış, yüzme, sörf gibi etkinliklere de katılabiliyor.

10 / 24 Her yıl yoğun talep gören adada haziran ayına kadar yer bulmak mümkün değil.

11 / 24 Dünyanın her yerinden insanların akın ettiği otel çok popüler o yüzden önceden rezervasyon yaptırmak şart.

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