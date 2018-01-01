Bu bacaklar bir kadına ait!

Son Güncelleme 8 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 01.01.2018 08:53 |8 saat önce

Kendini spora adayan Ukraynalı Bakhar Nabieva'nın kaslarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bakhar'ın kaslarını kimisi çok beğendi, kimisi hiç beğenmedi.

'Her kadın seksidir'

1 / 30 Ukraynalı sporcu Bakhar Nabieva, hayatını vücut geliştirmeye adadı. Bakhar'ın bacaklarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

2 / 30 INSTAGRAM'DA 1,5 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR Instagram ve Youtube'da paylaştığı videolar ile de adından sıkça söz ettiren Azerbaycan asıllı Ukraynalı Bakhar, tutkusu olduğu fitness sayesinde yüz binlerce takipçiye ulaştı.

3 / 30 Instagram takipçiler 1.5 milyonu aştı.

4 / 30 Nabieva, kaslı bacakları ve mükemmel vücudu ile fitness ailesinin en ünlü isimlerinden birisi

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12 / 30 Rus vücut geliştirici Natalya Kuznetsova, Russia Today (RT) kamerası önünde egzersiz yaptı.

13 / 30 Kadınlara kendilerine güvenmeleri yönünde mesajlar vermeyi de ihmal etmeyen Kuznetsova "Her kadın seksidir" ifadelerini kullandı.

14 / 30 Instagram'da 200 bin takipçisi bulunan Kuznetsova, yaptığı cüretkar paylaşımlarla adeta beğeni yağmuruna tutuluyor...

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