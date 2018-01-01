Bu bacaklar bir kadına ait!
Kendini spora adayan Ukraynalı Bakhar Nabieva'nın kaslarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bakhar'ın kaslarını kimisi çok beğendi, kimisi hiç beğenmedi.
'Her kadın seksidir'
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Ukraynalı sporcu Bakhar Nabieva, hayatını vücut geliştirmeye adadı. Bakhar'ın bacaklarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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INSTAGRAM'DA 1,5 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR
Instagram ve Youtube'da paylaştığı videolar ile de adından sıkça söz ettiren Azerbaycan asıllı Ukraynalı Bakhar, tutkusu olduğu fitness sayesinde yüz binlerce takipçiye ulaştı.
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Instagram takipçiler 1.5 milyonu aştı.
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Nabieva, kaslı bacakları ve mükemmel vücudu ile fitness ailesinin en ünlü isimlerinden birisi
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Rus vücut geliştirici Natalya Kuznetsova, Russia Today (RT) kamerası önünde egzersiz yaptı.
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Kadınlara kendilerine güvenmeleri yönünde mesajlar vermeyi de ihmal etmeyen Kuznetsova "Her kadın seksidir" ifadelerini kullandı.
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Instagram'da 200 bin takipçisi bulunan Kuznetsova, yaptığı cüretkar paylaşımlarla adeta beğeni yağmuruna tutuluyor...
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