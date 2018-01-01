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Bu bacaklar bir kadına ait!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 01.01.2018 08:53 | Son Güncelleme 8 saat önce

Kendini spora adayan Ukraynalı Bakhar Nabieva'nın kaslarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bakhar'ın kaslarını kimisi çok beğendi, kimisi hiç beğenmedi.

'Her kadın seksidir'

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Ukraynalı sporcu Bakhar Nabieva, hayatını vücut geliştirmeye adadı. Bakhar'ın bacaklarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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INSTAGRAM'DA 1,5 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

INSTAGRAM'DA 1,5 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR
Instagram ve Youtube'da paylaştığı videolar ile de adından sıkça söz ettiren Azerbaycan asıllı Ukraynalı Bakhar, tutkusu olduğu fitness sayesinde yüz binlerce takipçiye ulaştı.
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Instagram takipçiler 1.5 milyonu aştı.
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Nabieva, kaslı bacakları ve mükemmel vücudu ile fitness ailesinin en ünlü isimlerinden birisi
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Rus vücut geliştirici Natalya Kuznetsova, Russia Today (RT) kamerası önünde egzersiz yaptı.
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Kadınlara kendilerine güvenmeleri yönünde mesajlar vermeyi de ihmal etmeyen Kuznetsova "Her kadın seksidir" ifadelerini kullandı.
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Instagram'da 200 bin takipçisi bulunan Kuznetsova, yaptığı cüretkar paylaşımlarla adeta beğeni yağmuruna tutuluyor...
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Anahtar Kelimeler:
spor bacak Bakhar Nabieva

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