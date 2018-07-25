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Bu barınak ölüm kampından farksız!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.07.2018 14:30 | Son Güncelleme

Kars Belediyesi'nin hayvan barınağındaki içler acısı görüntüler hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

Köpeklerin açlıktan birbirini öldürüp yemeye başladığını söyleyen hayvanseverler, yaşananları çektikleri görüntülerle kanıtladı.

Ölüm kampı gibi barınak! Korkunç görüntüler…

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Kars Belediyesi'ne ait hayvan barınağındaki sokak köpeklerinin içler acısı durumu, hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu.
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Cep telefonu ile barınağı kaydeden hayvanseverler, köpeklerin açlıktan birbirlerini öldürüp yemeye başladıklarını söyledi.
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Ölüm kampını andıran barınakta bir köpeğin başının koptuğu, zifte bulanan 3 yavru köpeğin ise hareketsiz yattığı görüldü.
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köpek Hayvan Barınağı barınak

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