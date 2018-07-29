Bu canlılar görenleri şok etti

Görenleri şaşkına çeviren insan görünümlü keçi, doğumunun ardından sadece üç saat hayatta kalabildi.

En ilginç hayvanlar

1 / 70 İşte o keçinin birbirinden ilginç fotoğrafları....

2 / 70 İnsanı andıran bir yüzle doğan keçinin sahibi olan Gladys Oveido, yeni doğan üç keçisi içindeki bu keçiyi ilk gördüğünde garip yüzü nedeniyle şok olduğunu, başına ilk kez böyle bir şey geldiğini ve kafasının allak bullak olduğunu söyledi.

3 / 70 Oveido, insanı andıran bir yüzle doğan keçinin hayatta kaldığı üç saat boyunca oldukça sinirli olduğunu ve ilginç hareketlerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

4 / 70 Keçinin sahibi Oveido, söz konusu keçinin sadece yüzünün insanı andırdığını, vücudunun ise normal bir keçiden hiçbir farkı olmadığını belirtti.

5 / 70 Hayatta kaldığı sürede bir kaşık yardımıyla sütle beslenmeye çalışılan talihsiz keçi, Oveido’nun kızının ölmeden önce çektiği fotoğraflarıyla dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

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7 / 70 Tüyleri yüzünden sosyal medyada olay olan köpek.

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9 / 70 Eşine nadiren rastlanan hayvanın doğum öncesi anne karnında yaşadığı bir mutasyona bağlı olarak bir rahatsızlık geçirdiği düşünüldü. Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden Florin Feneru, tuhaf canlının Şam keçisi denen yerli bir tür olduğunu söyledi.

10 / 70 Feneru, "Halep ya da Şam keçisi olarak bilinen bu canlı Suriye, Kıbrıs ve Lübnan'da yetişir ve süt üretiminde kullanılır. Bu keçi ise mutasyona uğramış, ayrıca hayvanın kulakları çok uzun olduğu için kesilmiş olabilir" dedi.

11 / 70 Meyve yarasası veya uçak tilki olarak bilinen bir yarasa türü.

12 / 70 Çin'de çiftçilik yapan Tao Lu isimli bu çiftçinin 18 domuz yavrusundan biri görüntüsüyle hayrete düşürdü.

13 / 70 Annesi tarafından öldürülen bu yavru bazı insanlar tarafından kıyamet alameti olarak yorumladı.

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15 / 70 Kenya'da bulunan bembeyaz zürafalar.

16 / 70 Hayvanlar aleminin ilginç balıklarından sudan çok karada yaşayan bir balık.

17 / 70 Sığ suda yaşayan ancak daha çok karada durmayı seven ve ilerlemek için yüzgeçlerini kullanan çamur zıpzıpları, isimleri gibi zıplama özelliğine de sahip.

18 / 70 Suda olduğu gibi karada da yuva açıp yaşayabilen bu ilginç hayvanların en önemli özelliği çok seri hareket etmeleridir.

19 / 70 Bu canlılar karada yürüyüp nefes alabilir, hatta beslenebilir.

20 / 70 Deniz çekildikçe ortaya çamur çıkıyor.

21 / 70 Güneşin ısıtmasıyla birlikte çamur tabakasında küçük bitki ve canlılar beliriyor. Hepside Çamur zıpzıpı için önemli bir besin kaynağı.

22 / 70 Karada yaşamak zor, örneğin eş bulmak zor. Çamur üzerinde zıplayarak dikkat çekmeye çalışırlar.

23 / 70 Başının üzerindeki gözleri ile sürekli dost ve düşmanlarını ararlar. Bu balıklar arasında da çekişme yani bölge çekişmesi vardır.

24 / 70 Oklahoma’da bulunan Eufala Gölü’nde balık tutan Dave Harrell, oltasıyla devasa bir “timsah kapan kaplumbağası” yakaladı. Eufala Gölü’nde kedi balığı yakalamak için teknesiyle göle açıldığını belirten Dave Harrell, oltasıyla yakaladığı timsah kapan kaplumbağasını görünce şaşkına döndüğünü ifade etti...

25 / 70 Devasa kaplumbağanın ağırlığının 70 kiloya yakın olduğunu ifade eden balıkçı, hayvanın dikenli ve tarihten öncede kalmış görüntünden korktuğunu söyledi. Teknesine çekmeyi güçlükle başardığını söyleyen Harell, kaplumbağayla fotoğraf çektikten sonra canlıyı göle bıraktığını bildirdi.

26 / 70 Olayın üzerine timsah kapan kaplumbağası’nın genelde çok tehlikeli olmadığını belirten ODWC bilgilendirme ve eğitim birimi görevlisi Micheal Bergin, “Timsah kapan kaplumbağaları genelde tehditkâr değildir. Eğer hayvana yaklaşmazsanız oda size yaklaşmaz. Ama hayvan size saldırmaya karar verirse durum tehlikeli bir hal alabilir. Timsah kapan kaplumbağalarının çeneleri çok kuvvetli olduğu için insan elinin parmaklarını koparabilirler” şeklinde açıklama yaptı. Timsah kapan kaplumbağaları 200 yaşına kadar yaşayabilirken, hayvanın diğer bir özelliği de diğer kaplumbağaları yabancı canlılara karşı korumaları.

27 / 70 Pigbutt solucanı: Bu havyanın domuz poposunu andıran şekli sebebiyle ismi 'Pigbutt' konulmuştur. Okyanus yüzeyinin yaklaşık 1 km altında yaşarlar.

28 / 70 Derin deniz denizanası: 2013 yılında NOAA Okeanos Explorer tarafından keşfedilen ilginç bir denizanası türü.

29 / 70 Bitki piresi: Bu hayvanların kuyruklarından salgılanan kimyasal yırtıcıları uzak tutar. Kuyruklarının bir diğer faydası yere düştüklerinde düşüşü yavaşlatması.

30 / 70 Mantis karidesi: Mantis karidesinin gözünde 12 renk reseptörü vardır. Yeri geldiğinde gözleriyle 80 kph'lik bir hızla rakiplerine vurabilirler.

31 / 70 Cape yağmur kurbağası: Bu hayvan elleri olan bir kayaya benzer. Yaşam alanı Güney Afrika'dır. Sokakta ya da kamusal alanlarda karşınıza çıkabilirler.

32 / 70 Balonlu fok: Erkek balonlu foklar, dişileri etkilemek için burun deliklerinin birisinden çıkarttıkları balon benzeri yapıyı şişirebilirler.

33 / 70 Büyük dişli derin deniz kalamarı: Atlantik Okyanusu'nda bir Alman araştırma gemisi tarafından keşfedilen bu ilginç türün, insan dişi gibi dişleri var. Her ne kadar korkutucu görünüyor olsa da okyanus yüzeyinin yaklaşık 2 km altında yaşadığından karşılaşma ihtimaliniz çok düşük.

34 / 70 Proboscis maymunu: Asya'nın yerli bir türü olan bu maymunlar, genellikle Borneo'da yaşar. Sarkık burunlarını dişileri ve diğer maymunları etkilemek için kullanırlar.

35 / 70 Zürafa biti: Bu hayvanların erkekleri dişilerinden 2-3 kat uzundur. Bu uzun boyunlarını diğer erkeklerle kavga etmek amacıyla kullanırlar.

36 / 70 Fil kulaklı ahtapot: 'Dumbo' lakaplı bu ahtapotun sarkık kulakları, okyanus tabanında yiyecek bulmasına olanak tanıyor.

37 / 70 Kırmızı dudaklı yarasa balığı: Galapagos adalarında denizin 30 metre ve ya daha altında bulunan bu garip görünümlü balığın boyu 40 cm' ye kadar ulaşabilir. İyi bir yüzücü olmadığı için deniz yüzeyinde yürümek için göğüs yüzgeçlerini kullanır.

38 / 70 Yılbaşı ağacı solucanı: Bu hayvanlar dünya üzerindeki tropikal resiflerde yaşarlar. Bu solucanlar yaklaşık 3-4 cm uzunluğundadır.

39 / 70 Deniz gergedanı: Denizin tek boynuzlu atları olarak bilinirler. Boynuzlarının içinde çevreyi daha iyi algılamalarına yarayan sinirler bulunmaktadır.

40 / 70 Çamur zıpzıpı: Çamur zıpzıpları yüzgeçlerini kullanarak suyun dışında hareket edebilirler.

41 / 70 Sepet yıldızı: Bu deniz yıldızı türü kollarında bulunan mikroskobik kancalarla minik avlarını yakalayıp ağzına doğru yavaşça götürür. Genellikle geceleri avlanır fakat beslenmek için gündüzü bekler.

42 / 70 Tersiyer: Bu küçük primatların göz bebekleri beyinlerinden daha büyüktür. Bu hayvanlar sıçrama ve tırmanma konusunda çok beceriklidirler. Bir ağaç dalına tutunduklarında onları daldan ayırmak gerçekten çok güçtür.

43 / 70 Aksolotl: Aksolotllar, kaplan semenderi grubuna ait Meksika semenderlerinin en tanınmış üyelerindendir. Ait olduğu sınıfın diğer üyelerinin aksine aksolotllar başkalaşım geçiremediklerinden suda yaşamak zorunda olan canlılardır.

44 / 70 Kel uakari: Kel uakari maymunları için parlak kırmızı yüz, sağlıklı olmanın işaretidir. Bu hayvanlar eşlerini seçerken buna dikkat ederler. Genellikle Brezilya ve Peru'da suya yakın yerlerde yaşarlar.

45 / 70 Semer sırtı tırtıl: Bu şirin yaratık kelebek oluncaya kadar yırtıcılardan korunmak için rahatsız edici bir zehir salgılar.

46 / 70 Balon Balığı: Pasifik Okyanusu'nda yaşayan bu balık türü 50 santimetreye kadar genişleyebilir.

47 / 70 Beyaz Kaplumbağa: Çin kültüründe önemli bir yeri olan beyaz kaplumbağalar, kreme çalan pembe renkleri ve yumuşak dokularıyla dikkat çekiyor.

48 / 70 Uzun Burunlu Maymun: Güney Amerika'nın sulak ormanlarında rastlanan uzun burunlu maymunlar koku almaya duyarlı iri burunlarıyla dikkat çekerler.

49 / 70 Pangolin: Vücutları pullu, dişsiz memeliler. Toprak veya ağaçlar üzerinde yaşar. Karınca ve termitlerle beslenir. Tehlike anında yuvarlak olurlar.

50 / 70 Hispaniolan: Sarı kafalı Küba solenodonu olarak bilinen hispaniolanlar, uzun sivri burunlu bir fareye benzerler ve Tanrekgiller sınıfındandırlar. 20 santimetreden biraz daha uzun olan bu hayvan, ısırdığı kurbanına zehir enjekte edebiliyor.

51 / 70 Dumbo Octopus: Ahtapot türü olan Dumbo Octopus, okyanusun en derin bölgelerinde yaşar.

52 / 70 Desman: Köstebeğinki gibi kalın ve sık tüylü, siyahımsı kahverengi bir kürkü varsa da, bunun üzerinde ayrıca su tutmayan uzun kıllar bulunur.

53 / 70 Yıldız Burunlu Köstebek: Kuzey Amerika ve Kanada'da rastlanan bu hayvan türü tam bir toprak altı hükümdarı. Sivri tırnakları sayesinde hızlıca yol katedebilen yıldız burunlu köstebek bir avuca sığabilecek kadar küçük.

54 / 70 Sphynx: Dünyada bilinen tüysüz üç kedi ırkından biridir. Doğduklarında kısa da olsa tüm vücutları tüylerle kaplıdır ancak büyüdükçe tamamen tüysüz kalırlar.

55 / 70 Amazon Yunusu: Belirgin, ince ve uzun bir ağzı ve hem alt hem üst çenede 25-35 çift dişi vardır.

56 / 70 The Indian Gharial (Ganj Timsahı): Hindistan'da Ganj nehrinde yaşar. Boylan 7 m'ye kadar ulaşabilen bir sürüngen türüdür.

57 / 70 Deniz Domuzu: Yalnızca Şubat ve Mart aylarında Antarktika'da görülen deniz domuzları derisinin tuğla rengiyle dikkatleri çekiyorlar...

58 / 70 Sakallı domuz: Hindistan'ın kuzeyindeki Nepal, Sıkkım ve Bhutan ülkelerinde, Himalaya'ların ormanlarında yaşar. Kısa ve yuvarlağımsı kulakları, oldukça uzun ve kıvırcık beyaz bıyıklan ve burnuyla gözlerinin arasında kıllarla kaplı siğilimsi bir çıkıntısı vardır.

59 / 70 Hagfish: Yılan balığına benzerliği ile dikkat çeken Hagfish, başka balıkların vucuduna başını sokarak yaşamını sürdürür.

60 / 70 Arap Tavşanı: Kanguru, tavşan, köstebek, sincap ve fareyi andıran sevimli yaratığa Arap tavşanı dense de özellikle Anadolu'da da yaşayan bir fare türüdür.

61 / 70 Galago: Doğrudan doğruya arkasını görebilir: Gaîago'nun vücudu yünümsü sık tüylü bir kürkle kaplı, tüylü kuyruğu ise vücudundan biraz uzundur.

62 / 70 Minyatür Geyik: Son 10 yılda keşfedilen ilginç bir geyik türü olan minyatür geyikler (Muntiacus Putaoensis) sadece 60-80 santimetre boyuna kadar büyüyebiliyorlar ancak nesilleri tehlike altında.

63 / 70 Aye Aye: Boyu 36-44 cm olan lemur türü bir maymundur. Kuyruğu 25 cm'yi bulan aye aye genellikle bambu ormanlarında yaşadığı için "yaldızlı bambu maymunu" olarak da adlandırılır.

64 / 70 Blobfish: Avustralya ve Tazmanya'nın açıklarındaki çok derin sularda yaşayan bu balık türü, yaşadıkları derinliklere inmek pek mümkün olmadığı için insanlar tarafından daha çok yeni keşfedilebilmiş bir türdür.

65 / 70 Saiga (Bozkır Antilobu): Orta Asya’da yaşayan Saiga'nın burnu, soluduğu havadaki toz ve kum zerrelerini süzmeye ve soğuk aylarda havayı ılıtmaya yardımcı olur.

66 / 70 Loris: Güney Asya'nın yeşillik bölgelerinde yaşar. Son derece yavaş hareket eden hayvanlardır.

67 / 70 Engerek Balığı: Büyük ve sivri ağzıyla, uzun sivri dişleriyle ve birinci dorsal yüzgecin ışınlarıyla kolayca diğer balıklardan ayrılabilen bu balık 30 santimetre uzunluğa kadar büyüyebiliyor..

68 / 70 Tarsier: Filipinler'de yaşayan Tarsier'in gözleri beyinlerinden büyük. Yaklaşık 10 santim boyundaki Tarsier, bir insan eline rahatlıkla sığabilir.

69 / 70 Komondor Köpeği: Issız ve uzak bölgelerde kullanılan tipik bir sürü koruma köpeğidir.