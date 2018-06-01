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Bu da oldu! Sosyal medyaya 'dedikodu' vergisi

01.06.2018 09:25 | Son Güncelleme

Uganda'daki sosyal medya kullanıcıları parlamentonun verdiği kararla şok yaşadı. Afrika ülkesinde son alınan karara göre, Facebook, WhatsApp, Viber ve Twitter gibi sosyal medya platformlarını kullanan kişiler vergi ödemek durumunda kalacak. Bunun yapılmasındaki neden ise, sosyal medya kullanıcılarının dedikodu yapmasının önüne geçmek olarak gösteriliyor.

17 milyon internet kullanıcısının bulunduğu ülkede, yetkilierin sosyal medya kullanıcılarını nasıl tespit edeceği henüz belli değil.

Uganda'da görülmemiş verdi!

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Afrika ülkesinde Facebook, WhatsApp, Viber ve Twitter gibi sosyal medya platformlarını kullananlar 200 Şilin (5 cent) vergi ödemek zorunda kalacak. Ancak yetkililerin sosyal medya sitelerine girenleri nasıl tespit edeceği belli değil.
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Uganda Parlamentosu, sosyal medya kullananların vergi ödemesini öngören bir yasa geçirdi.
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Yasaya göre, Facebook, WhatsApp, Viber ve Twitter gibi sosyal medya platformlarını kullananlar 200 Şilin (5 cent) vergi ödemek zorunda kalacak.
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Yasa, sosyal medyanın 'dedikoduyu teşvik ettiğini' savunan Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni tarafından gündeme getirilmişti.
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Yeni yasa 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek, ancak nasıl uygulanacağı henüz bilinmiyor.
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Yasayla mobil para transferi işlemlerine yüzde 1'lik vergi de dahil, birçok ek vergi yürürlüğe girecek.
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Maliye Bakanı David Bahati parlamentoda yaptığı konuşmada, vergilerin Uganda'nın giderek büyüyen ulusal borcunu ödeyebilmesi için gerekli olduğunu söyledi.
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Ülkede 17 milyon internet kullanıcısı var

Ülkede 17 milyon internet kullanıcısı var
Uzmanlar ise sosyal medya kullanımına getirilecek verginin nasıl toplanacağı konusundaki şüphelerini dile getiriyor.
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Reuters haber ajansına göre ülkedeki 23,6 milyon cep telefonu kullanıcısından sadece 17 milyonu internet kullanıyor.
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Bu nedenle, yetkili makamların sosyal medya sitelerine giren Ugandalıları nasıl tespit edeceği net değil.
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Cumhurbaşkanı Museveni yasayı geçen Mart'a gündeme geçirmiş ve Maliye Bakanı'na yazdığı mektupta, sosyal medyadan alınacak vergiyle elde edilecek gelirin ülkenin "dedikodunun yol açtığı sonuçlarla başa çıkmasında yardımcı olacağını" söylemişti.
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Ancak Museveni 'eğitim, araştırma ve bilgi edinmede' yararlı olan internet bağlantısından vergi alınmamasında ısrar etmişti.
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Uganda'da sosyal medyanın hem hükümet hem de muhalefet için önemli bir araç haline geldiği belirtiliyor.
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İki yıl önceki cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında tüm sosyal medya platformlarına erişim engellenmiş ve Musevini bunun yalanların yayılmasını durdurmak için yapıldığını savunmuştu.
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Tanzanya'da da hükümet, 29 Mayıs'ta internet günlüğü (blog) yazarlarının bir lisans ücreti ödemesi ve mali destekçilerini ifşa etmelerini öngören tasarıya karşı mahkemeye yapılan itirazı kazanmıştı.
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Kenya'da da 30 Mayıs'ta siber suçlarla mücadele yasası çıkartıldı.
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Kenyalı gazeteciler ve internet günlüğü yazarlarının, bağımsız medyayı susturma girişimi olarak tanımladıkları "yanlış bilgileri yaymanın yasaklanmasını isteyen yasaya" yaptıkları itiraz mahkeme tarafından kabul edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Uganda Afrika sosyal medya

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