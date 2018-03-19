Bu da palalı ayin! Ritüelden sonra 'kurşun geçirmez' oluyorlar

Demir Kral tarikatı, iddiasına göre, düzenlediği ritüelle kötü ruhları kovuyor, hastalıkları tedavi ediyor ve diğer insanlara karşı koruma kalkanı oluşturuyor.

Demir Kral tarikatının palalı ritüeli

1 / 53 Haring Bakal olarak bilinen örgüt, 1970'lerde Müslüman bir grubun isyanıyla mücadele etmek için silahlı birliklerle yüz yüze savaşmayı kabul eden korkusuz insanların hikayeleriyle bir araya gelmiş.

2 / 53 Şimdi ise Haring Bakal, kendi isteğiyle katıldığı, içinde polis ve askerleri de barındıran toplam 100 üyeye sahip bir grup olarak varlığını devam ettiriyor.

3 / 53 'Hastalığımı iyileştirmekten ziyade bana zarar vermek isteyen kişilere karşı kendimi korumak için katıldım.

4 / 53 Bu topluluk zorbalığa karşı gelmek için bir araya gelmedi. Demir Kral'ın amacı ülkesine ve hükümete hizmet etmektir.

5 / 53 Bu gruba dahil olmak için bir pala tarafından kutsanmış olmak gerekmektedir. Çünkü bu size güç ve bilgelik kazandırır.

6 / 53 Kutsandığınız andaysa artık sıradan bir insan değilsinizdir. Düşmanla yüz yüze geldiğinizde artık Tanrı'nın bir askerisinizdir. '

7 / 53 'CİNLER BEDENİMİ ELE GEÇİRDİ' DEDİ, ŞİFA AYİNİNE GİTTİ Arjantin'in Salavina bölgesindeki bir okulda kötü ruhlar tarafından ele geçirildiği iddia edilen bir kız için 'şifa ayini' düzenlendi.

8 / 53 ELİYLE KAFASINA DOKUNUP CİNİ ÇIKARTTI Bir adam, cinler tarafından ele geçirildiği söylenen kıza, eliyle kafasına dokunarak 'şifa' verdiğini iddia etti.

9 / 53 Adamın ellerini çekmesi üzerine geriye doğru düşen genç kız, kayda alınan görüntülerde adeta kendisini kaybetti.

10 / 53 YERE DÜŞEREK KIVRANMAYA BAŞLADI Kız, arkada bekleyen kişinin kucağına düştükten sonra yere düştü ve acı içinde kıvranmaya başladı.

11 / 53 Yanındaki kişilerin kontrol altında tutmaya çalıştığı kızın tedavi edilmesini ise ebeveynleri istemiş.

12 / 53 KIZI AYİNE ANNESİ GÖTÜRMÜŞ Yerel bir gazetede yer alan habere göre, birkaç ebeveynin 'şifacı' olarak tanınan Julio Alis ile iletişime geçmesi sonucu tedavi için anlaşılmış.

13 / 53 'YETENEĞİM BANA TANRI TARAFINDAN SUNULAN HEDİYE' Julio Alis, 'İnsanlar iyiliğin var olduğu gibi kötülüğün de var olduğunu kabul etmiyor. Bu durumu görmezden geliyorlar. Ben her gün cinler tarafından ele geçirilmiş insanlar görüyorum. Bu yüzden ortaya çıkan görüntüler beni şaşırtmıyor.

14 / 53 Katolik olduğunu da sözlerine ekleyen Alis, yaptığı işin kendisine Tanrı tarafından verilen bir hediye olduğunu düşünüyor.

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36 / 53 BENİ HAYALETLER TOKATLADI Altıncı hissi kuvvetli olan olan Casey, geçtiğimiz haftalarda tekinsiz bir otelde bir gece geçirdiğini basına açıkladı.

37 / 53 Casey deneyimini anlatırken aslında otelde zaten bu garip enerjiyi başta hissettiğini ama üzerinde durmadığını açıkladı.

38 / 53 Asıl olay ise gece gerçekleşmiş. Casey önce yataktan itildiğini ardından da yüzüne tokat atıldığını söylemiş. Ayrıca eski tip tenisçi kıyafeti giymiş bir kişiyi de odasında gördüğünü açıklamış.

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