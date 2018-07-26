Bu detayı fark etmiş miydiniz? Eski fotoğraflarda insanların elleri...

Bazen oldukça basit bazen de aklımıza dahi gelmeyecek fikirlerle donatılmış bu icatlar bakın fark etmesek de hayatımızda nasıl etkiler oluşturuyor...

Bunları biliyor musunuz?

1 / 54 Eski fotoğraflarda insanların ellerini hep bir yere koyduğunu ya da bir şeyler tuttuğunu görmüşsünüzdür. Peki ama bunu neden yapıyorlar?

2 / 54 O dönemlerde fotoğrafçılık şimdi olandan çok daha zordu. İnsanlar kamera karşısına geçtiklerinde heyecanlanıyor ve ellerini nereye koyacaklarını bilemiyorlardı.

3 / 54 Sürekli hareket eden insanlar yüzünden fotoğraflar da oldukça kalitesiz görünüyordu. Fotoğrafçılar çözümü onların ellerini bir yerlere sabitleyerek buldular.Kimi zaman el ele tutuştular, kimi zaman tokalaştılar kimi zaman da ellerinde bir nesne tutarak fotoğraf çektirdiler.

4 / 54 Vietban'da kırlabgıç yuvaları insanları adeta zengin yapıyor.Bu kuşların tükürükleri ile hazırladıkları bu yuvaların insan sağlığı için önemli bir etkisi olduğna inanıyorlar.

5 / 54 Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hatta bazı kanser türlerini de tedavi ettiği düşünülüyor.

6 / 54 Kleopatra, Mısır Piramitlerinin inşasına göre ilk akıllı telefona daha yakın zamanda yaşadı.Piramitlerin inşası (MÖ 2580-2560) ile Kleopatra'nın doğumu (M.Ö. 69) arasında yaklaşık 2.500 yıl vardır. Buna karşılık, Kleopatra'nın ölümü (M.Ö. 30) ile ilk iPhone (2007) arasında sadece 2.037 yıl vardır.

7 / 54 Ayrıca, bu piramitler aslında çölde yalnız değiller.

8 / 54 Rusya ve Pluto'nun yüzey alan hacimlerinin karşılaştırılması.

9 / 54 1930 yılında keşfedilen Plüton halen Güneş'in etrafında tam tur atamamıştır.

10 / 54 Fransa'da Star Wars izlemeye giden insanlar aynı dönemde giyotinle idam edilebiliyordu.

11 / 54 Güneşin Dünyayla yanyana karşılaştırıldığı şu fotoğrafa bakın

12 / 54 Ülkelerin en doğru şekilde yerleştirildiği Peters projeksiyonu. Aslında Dünyamız yeşil renkteki şekilde gibi.

13 / 54 Krusty Krab bir hazine sandığı şeklinde değil, bir ıstakoz tuzağı şeklindedir.

14 / 54 İngilizce'den sonra, Almanca Kuzey Dakota'da en çok konuşulan dildir.

15 / 54 Bahçenizdeki toprağın içindeki bakteri, solucan vb. nüfusunun ne kadar dengeli olduğunu öğrenmek istiyorsanız %100 pamuk bir iç çamaşırı alıp toprağa gömebilirsiniz.

16 / 54 Kanada Toprak Koruma Kurumu bu fikri yakınlarda piyasaya sürdü.

17 / 54 Etkinliğin bir parçası olmak için 15 cm derinliğinde bir çukura iç çamaşırını gömün. Yatay koyduğunuz iç çamaşırının üzerini toprakla kapatın.

18 / 54 İç çamaşırlarınızın iki ay sonunda ayrışması gerekiyor, eğer ayrışmazsa toprağa gübre ekleyerek daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

19 / 54 Bu deney, toprağınızın besin değerinin ne kadar yüksek olduğunu görmek için mükemmel bir yöntem.

20 / 54

21 / 54 Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle birleştirip uzatırsak Dünya'ya değdiği yer Kuzey'i gösterirmiş.

22 / 54 İşte otel odasında uygulayabileceğiniz bir güvenlik alarmı.

23 / 54 Amerika'da yol boyunca döşenmiş kauçuk borular görebilirsiniz.

24 / 54 Bunların ne işe yaradığını biliyor musunuz?

25 / 54 Yetkililer bu hortumla üzerinden geçen araç sayısını, hızını ve taşıma yükünü ölçebiliyorlar.

26 / 54 İlk bakışta ne olduğunu anlamakta zorlanabilirsiniz.

27 / 54 Bu aslında bir kakao meyvesi.

28 / 54

29 / 54

30 / 54 Yeni kıyafetlerde bulunan kumaş parçası.Aldığınız ürünün sıcaklık ve deterjana nasıl tepki vereceğini denemek için düşünülmüştür. Böylece yeni aldığınız kıyafetlerinizi olası kazalardan korumayı öngörmüş olursunuz.

31 / 54 Aracınızın lastiğindeki deliği bu yöntemle bulabileceğinizi biliyor musunuz?

32 / 54 Lastiğinizde bir delik bulamazsanız, içini biraz hava ile doldurun, havalandırın ve üzerine biraz köpük koyun. Delinmiş noktadaki baloncukları böylelikle görebilirsiniz.

33 / 54 Lastiklerinizin değişim zamanının gelip gelmediğini kontrol etmek için bu basit testi uygulayabilirsiniz.

34 / 54 Lastik diş derinliğinizi ölçmek için 1 TL ya da 50 kuruşluk bozuk paralardan yararlanabilirsiniz Dış taraftaki halka hem 1 lirada hem 50 kurusta yaklaşık 4 mm'dir.

35 / 54 Halka görünmeye basladığında 3 mm civarinda diş derinliği kalmış demektir. Bu durumda emniyetli bir sürüş deneyimi için lastikleri değiştirmeniz gerekir.

36 / 54 Görüntüsü itibariyle bir ütü masasını andırsa da bakın aslında ne işe yarıyor.

37 / 54 Otobüslerdeki bu bölüm sizin yaslanarak rahat yolculuk etmeniz için tasarlanmamıştır.

38 / 54 Amacı tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşların sorunsuz seyahat edebilmelerini sağlamaktır. Yanlarında bulunan emniyet kemeri ile birlikte, sandalyenin arka kısmının sabitlenmesi için kullanılır.

39 / 54 İşte satın aldığınız yumurtaların üzerindeki kodların anlamı...

40 / 54 Yumurtaların üzerindeki kod 0 ile başlıyorsa, aldığınız yumurta organik...

41 / 54 Yumurtaların üzerindeki kod 1 ile başlıyorsa, aldığınız yumurta serbest dolaşan tavuktan...

42 / 54 Yumurtaların üzerindeki kod 2 ile başlıyorsa, aldığınız yumurta kümeste yetiştirilen tavuktan...

43 / 54 Yumurtaların üzerindeki kod 3 ile başlıyorsa, aldığınız yumurta kafeste yetiştirilen tavuktan...

44 / 54 İşte Michael Jackson'ın meşhur hareketinin sırrı.

45 / 54 Dizlerini kırmadan, normalinden fazla bir şekilde öne eğilerek yaptığı dans gösterisi için özel dizayn edilmiş bir ayakkabı kullanan sanatçı, yıllar önce bu özel ayakkabının patenti için bizzat başvurmuş.

46 / 54 Patent uzmanlarına göre; Michael Jackson'ın 45 derecelik özel dans gösterisi aslında bir illüzyondan ibaret.

47 / 54 Bu gösteriye dair 1992 yılında Amerikan Patent Ofisi'ne yapılan patent müracaatının detayları incelendiğinde, temel unsurun aslında özel tasarımlı ayakkabı olduğu net biçimde görülebiliyor.

48 / 54 Pek çok yerde satılan bu kupaların altındaki oyukların nedenini biliyor musunuz?

49 / 54 Eğer kupaların altında bu oyuklar olmazsa, bulaşık makinesine kouduğunuzda üzerinde sular birikecektir. Ama bu oyuklar sayesinde su üstünde kalmayacak ve akıp gidecek.

50 / 54 Yokluğunuzda eve birinin girdiğinden mi şüpheleniyorsunuz? O zaman görseldeki gibi kısa bir ip bırakın. Kapı kapandığında ip içeride kalır ve böylece kapının açılıp kapandığını anlarsınız.

51 / 54 Acil durumlar için mutfak masa ya da sandalyenin altında bu şekilde para saklayabilirsiniz.

52 / 54 Bu noktaların amaçlarından birisi tamamen estetik. Camı saran sır bandından şeffaf kısma yumuşak bir geçiş hedefleniyor.

53 / 54 Ancak bu noktaların çok önemli bir görevi daha var. Otomobil camları sıcak fırınlarda şekillendirilirken etrafındaki sır bandı siyah olduğu için camın geri kalanından daha çabuk ısınıyor ve bu da camda optik bozukluklar oluşmasına neden oluyor.