Bu dondurma kaç lira eder?

Macar sanatçı Dudas tarafından hazırlanan dikkat sorusunda kullanıcılardan bir dondurmanın fiyatının ne kadar olduğunu hesaplaması istendi.

İnternette viral olan matematik sorusu

1 / 6 İnternette viral olan bulmacalarıyla ünlü Budapeşteli sanatçı Gergely Dudas, yetişinler için yeni bir dikkat sorusu yayınladı.

2 / 6 Takipçilerinden bir dondurmanın kaç para ettiğini bulmasını isteyen Dudas’ın sorusunu sosyal medya kullanıcıları arasında yüzlerce kez beğenildi ve paylaşıldı.

3 / 6 İnternette soruyu çözmeye çalışan kişiler, ilk bakışta çocuklar için yazılmış bir matematik kitabına aitmiş gibi görünün soruyu çözmek için umduklarından daha fazla zaman harcadıklarını belirtti.

4 / 6 Sorunun doğru cevabında,bir külahın fiyatı 3 lira, vanilyalı dondurma topu 2 lira ve çilekli dondurmanın topu ise 1 lira olarak hesaplanıyor.

5 / 6 Macar sanatçı hazırladığı diğer bir dikkat sorusunda ise, takipçilerinde karışık renkli yüzlerce dondurma arasında gizli olan lolipopu bulmasını istedi.