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Bu dondurma kaç lira eder?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.06.2018 04:06 | Son Güncelleme

İnternette yeni yayınlanan bir matematik problemi, sosyal medya kullanıcılarının yarışına sahne oldu.

Macar sanatçı Dudas tarafından hazırlanan dikkat sorusunda kullanıcılardan bir dondurmanın fiyatının ne kadar olduğunu hesaplaması istendi.

İnternette viral olan matematik sorusu

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İnternette viral olan bulmacalarıyla ünlü Budapeşteli sanatçı Gergely Dudas, yetişinler için yeni bir dikkat sorusu yayınladı.
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Takipçilerinden bir dondurmanın kaç para ettiğini bulmasını isteyen Dudas’ın sorusunu sosyal medya kullanıcıları arasında yüzlerce kez beğenildi ve paylaşıldı.
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İnternette soruyu çözmeye çalışan kişiler, ilk bakışta çocuklar için yazılmış bir matematik kitabına aitmiş gibi görünün soruyu çözmek için umduklarından daha fazla zaman harcadıklarını belirtti.
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Sorunun doğru cevabında,bir külahın fiyatı 3 lira, vanilyalı dondurma topu 2 lira ve çilekli dondurmanın topu ise 1 lira olarak hesaplanıyor.
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Macar sanatçı hazırladığı diğer bir dikkat sorusunda ise, takipçilerinde karışık renkli yüzlerce dondurma arasında gizli olan lolipopu bulmasını istedi.
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Pempe renkli lolipopun resmin sağ üst kısmında yer aldığı görülüyor. (NTV)
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