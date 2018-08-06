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Bu düğünde herkes ikiz! Kim, kimin eşi? Anlamak mümkün değil

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.08.2018 15:08 | Son Güncelleme

Düğünleri aynı gün, hatta gelinlikleri ve damatlıkları dahi aynı! ABD'deki bu düğün dünyada yankı uyandırdı.

İkiz kardeşler yine kendileri gibi ikiz olan eşler seçince akıllara kazınacak bir düğün yaşandı. Bir de düğünleri aynı anda olunca, bakın nasıl bir görüntü ortaya çıktı...

Bu düğünde herkes ikiz! Böyle düğün görülmedi

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ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Twinsburg şehrinde ikiz olan 32 yaşındaki Brittany ve Briana Deane kardeşler, yine ikiz olan 34 yaşındaki Jeremy ve Josh kardeşler ile dünya evine girmeye karar verdi.
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Nikahı kıyanlar dahi ikizdi!Makyaj ve saçtan, duvak ve gelinliklerine kadar her şeyi aynı giyinen ikiz kardeşler, damatların kıyafetlerine kadar düğünlerinde her şeyin tıpatıp birbirinin aynı olmasını istedi. Öyle ki, nikahı kıyan görevliler bile ikizdi.
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İkiz kardeşlerden Briana "Bir peri masalı gerçek oldu. İkizlerle evlenmek bizim için çok önemli bir şey." diye konuştu. Anaokulundan beri bunun hayalini kurduklarını söyleyen Briana, ayrıca ikiz kardeşler ile evlenmeselerdi, kimseyle evlenmek istemeyeceklerini, çünkü ikiz olmayan birinin aralarındaki özel bağı anlamayacağını söyledi.
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Brittany ve Briana aynı ikizlere aşık olma şanslarının 'inanılmaz derecede az' olduğunu biliyorlardı. Fakat geçen yıl "Twins Day Festival" adı verilen bir çok ikizin katıldığı festivalde hiç olmayacak bir şey oldu ve Deane kardeşler kendileri de ikiz olan 2 kardeşe aşık oldu.
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Festivalden sonra tanışıp kaynaşan ikiz çiftler, bir sonraki festivale kadar bekleyemeyeceklerini söylediler. Birbirleriyle evleneceklerini anlamışlardı.
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İlk görüşmelerinden sonra kız kardeşler, o zamanlar Clinton, Tennessee'de yaşayan Jeremy ve Josh'u Virginia'da buluşmaya davet ettiler.
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Garip bir şekilde Jeremy ve Josh da bu ikiz kardeşlerden etkilenmişti. Jeremy ve Josh, 2 Şubat'ta ilk buluşmalarının yapıldığı Virginia'da bulunan bir parkta ikiz kız kardeşlere evlenme teklif etti.
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İkiz kız kardeşlerden Brittany "Birlikte yaşamımızda çok şey yaptık. İkiz eşlere sahip olmamız ve evlenme tekliflerini aynı anda kabul etmemiz, bizi çok daha özel kıldı." diye konuştu.
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'Son derece eğlenceli ve huzurlu'İkiz kardeşler ayrıca düğünlerini birlikte planlamanın ve zevklerinin aynı olmasının 'son derece eğlenceli ve huzurlu' hissettirdiğini söyledi.
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Şimdi kız kardeşler, eşleriyle birlikte aynı evde yaşamayı ve çocuklarını bir araya getirmeyi dört gözle bekliyorlar.
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