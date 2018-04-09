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Bu eğitimden geçmek cesaret ister!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.04.2018 15:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat timleri, haftanın 7 günü 24 saat, her an göreve çıkmaya hazır bekliyor - "Tekirdağ'ın Kızanları" olarak adlandırılan timler, görevde olmadıkları dönemlerde gerçek operasyonları aratmayacak düzeyde ve yoğunlukta eğitim faaliyetleri yapıyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki özel harekat timleri, kentteki huzur ve güven ortamının devam etmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tekirdağ'ın güvenliği 'Kızanlar'a emanet

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Trakya ağzıyla "erkek çocuk, delikanlı" anlamına gelen "kızanlar" olarak anılan Tekirdağ Özel Harekat birimi, 3 tim olarak 24 saat esasına göre görev yapıyor.
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Tekirdağ ve ilçelerinde zorlu görevlerde boy gösteren timler, zaman zaman yakın kentlere de gelen talep üzerine takviyeye gidiyor.
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Tekirdağ ve çevresinde pek çok PKK, DEAŞ ve FETÖ silahlı terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren özel harekatçılar, harekat planını ve kullanacağı materyalleri eylem türü ile terör örgütüne göre belirliyor.
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İhbar sonrası şubede hazırlıklarını yapan timler, belirlenen hedefe yaklaştıklarında harekat planını büyük ölçüde netleştirmiş oluyor. Özellikle rehineli eylemlerde çok titiz hareket eden, planlamalarına mutlaka bomba imha uzmanı, sağlık ekipleri, itfaiye yan unsurları da ekleyen özel harekatçılar, operasyonun "sıfır hata" ile gerçekleşmesi için azami dikkat gösteriyor.
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Tekirdağ'da ve Trakya'da özellikle FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sahada aktif olarak görev yapan "Tekirdağ'ın Kızanları", düzenledikleri operasyonlar ve çalışmalarla terör örgütlerinin bölgede yuvalanmasına izin vermiyor.
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"Tekirdağ'ın Kızanları"nın özel harekat biriminde kalabilmek için hem atış hem kondisyon olarak her an hazır durumda olması gerekiyor. Belirli zaman dilimlerinde teste tabi tutulan ekip elemanları, bazı kriterlerde üst üste iki kez belirlenen seviyenin altına düşmeleri durumunda timden çıkarılıyor.
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ÖLÜME YALNIZ YÜRÜYEN ADAMLAR

ÖLÜME YALNIZ YÜRÜYEN ADAMLAR
Tekirdağ ve çevresindeki terör eylemlerinde en kritik görev genellikle bomba imha uzmanlarının oluyor.
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Özel harekat timleri, istihbarat birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlara aktif olarak katılan bomba imha uzmanları, hem meslektaşlarının hem vatandaşların can güvenliğini sağlamak için bir anlamda kendi canlarını ortaya koyuyor.
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"Ölüme yalnız yürüyen adamlar" olarak nitelendirilen isimsiz kahramanlar bomba imha uzmanları, işlerini başarıyla yaptıktan sonra da olay yerinden sessiz bir şekilde ayrılıyor. Eylemleri önledikleri için terör örgütlerinin hedef listesinde ilk sırada yer alan bomba imha uzmanları, terör örgütüne göre değişen onlarca bomba düzeneği etkisiz hale getirmek için sürekli kendini yeniliyor.
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İhbar sonrası olay yerine mutlaka sinyal kesici cihazla giden ekipler, eylemin türüne göre hareket planını belirliyor.
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Bombalı paket şeklinde bir eylemde çevre güvenliğini alarak kontrollü patlama gerçekleştiren uzman ekip, özel düzenekli, patlaması halinde sivil vatandaşların hayatlarını tehlikeye atabilecek düzeydeki olaylarda ise bombayı patlatmadan etkisiz hale getirmeye çalışıyor.
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Yaklaşık 40 kiloluk özel kıyafet giyen bomba imha uzmanı, işini yaparken ölümü değil, yaşamayı ve çevresindekileri yaşatmayı düşünüyor.
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Tekirdağ kızanlar özel harekat timi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Normaldir. Tekirdağ da paslanmamak lazım. Üzerlerindeki ölü toprağını atsınlar
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