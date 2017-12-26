Bu eşyalar siz fark etmeden sizi hasta ediyor

Son Güncelleme 3 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 26.12.2017 16:00 |3 saat önce

Herkes yiyeceklerin son kullanma tarihlerinin olduğunu biliyor; peki evdeki eşyalarının ya da kullandığınız kişisel ürünlerinizin son kullanma tarihlerinin olduğunu biliyor muydunuz? Şimdi öğreneceğiniz eşyaların 'son kullanma' tarihi geçmesine rağmen hala kullanıyorsanız artık onları çöpe atmanın vakti gelmiş demektir. İşte vadesi dolduğu takdirde halen kullanılmaya devam edilen ve her geçen gün sağlığınıza daha çok zarar veren 16 kişisel ürün...

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Eşyaların son kullanım tarihi

1 / 28 YASTIK: 2-3 YIL Yastıkları 2 -3 yıl kullandıktan sonra artık değiştirmeniz gerekiyor. Dikkat edin; yastık kılıfı değil, yastık!

2 / 28 Yastıkların uzun süre kullanımı, alerjilere neden olan ölü deri hücreleri ve toz akarlarına sebep olur. Ayrıca uzun süre kullanımdan kaynaklı olarak şekilleri bozuluyor, deforme oluyorlar.

3 / 28 TERLİK: 6 AY Terlikler kullanım olarak, çoraplar gibidir. Ama çorapların aksine nadiren yıkanırlar. Terlikleri 6 aydan fazla kullanmak; hem mantar enfeksiyonlarına neden olabilir, hem de terlikler mikropları çoraptan daha hızlı yayarlar.

4 / 28 Terliklerinizi 6 ayda bir değiştirmenizin yanı sıra, bir de düzenli olarak yıkamalısınız.

5 / 28 SÜNGER: 2 HAFTA Birçoğumuz süngerleri atmak için parçalanmalarını bekliyoruz. Bulaşıklarınızı ne sıklıkla elle yıkadığınıza bağlı olarak süngerinizi atmanız gereken süre değişebilir.

6 / 28 Fakat süngerlerin tuttuğu nemli su, mantarlar için mükemmel bir üreme zemini demektir. Süngerinizin parçalanmasını beklemek yerine her iki haftada bir değiştirmeye özen gösterin.

7 / 28 LİF- KABAK LİFİ: 6 AY Süngerler gibi lifler de, bünyelerinde uzun süre sıcak su tutmalarından kaynaklı olarak mantar ve küf oluşumuna neden olurlar. Bütün bu pislikler, cilt problemlerine yol açabilir.

8 / 28 Liflerdeki mikropları öldürmek için, sıcak suda kaynatılabilirsiniz. Fakat her durumda lifler, 6 ayda bir değiştirilmelidirler.

9 / 28 HAVLU 1-3 YIL Lif ve süngerlerdeki durum aynı şekilde havlularda da görülür. Sıcak suda havluları yıkamak mikropları tamamen yok etmeye yetmez.

10 / 28 Bu nedenle havlularınızı 1-3 yıl arasında değiştirmeyi unutmayınız.

11 / 28 DİŞ FIRÇASI: 3 AY Diş hekimleri altı ayda bir kontrole gelmenizi önerirler. Ve kontrole gittiğinizde yeni bir diş fırçası almanızı söylerler. Fakat bu sürenin yarısı kadar bir sürede diş fırçanızı değiştirmelisiniz.

12 / 28 Her üç ayda bir yeni diş fırçası almak oldukça idealdir. Fakat herhangi bir hastalık geçirdiyseniz – soğuk algınlığı, grip vs.- bu hastalıklardan sonra diş fırçanızı hemen değiştirebilirsiniz

13 / 28 SAÇ FIRÇASI: 1 YIL Sevdiğiniz bir saç fırçası bulduğunuzda onu yıllarca atmak istemezsiniz. Fakat saç fırçanızı her yıl değiştirmeniz gerekiyor. Bu, saç köklerinizi ve kafa derinizi sağlıklı tutmak için oldukça önemlidir. Ayrıca saç fırçanızı haftada bir kere temizlemeyi unutmayın!

14 / 28 PARFÜM: 1-3 YIL Parfüm bize yıllarca saklayabileceğimiz bir ürünmüş gibi geliyor. Fakat parfümünüzü tüketemiyorsanız ve saklama süreniz yıllara yayılıyorsa, her birkaç yılda bir değiştirmelisiniz. Parfüm saklama süresini uzatmak istiyorsanız, parfümünüzü karanlık ve serin bir yerde saklamayı deneyin. Unutmayın; eğer parfümünüzün rengi ve kokusu değişmişse, parfümünüzü çöpe atmanın zamanı gelmiştir.

15 / 28 EMZİK: 2 AY Hijyen ve sağlık açısından çocuklarınızın emziklerini 2 ayda bir değiştirmelisiniz. Fakat bu 2 ayın öncesinde çatlak, kırılma vs. fark ediyorsanız direkt olarak atabilirsiniz.

16 / 28 BEBEK ARABA KOLTUĞU: 5-6 YIL Birçok ebeveyn bebek araba koltuklarının son kullanma tarihlerinin olduğunu bilmiyor. İmal edildikten 5-6 yıl sonra bu koltukları değiştirmelisiniz.

17 / 28 Bu koltuklar göremediğiniz şekilde deforme olmaya başlayabilir ve çocuğunuzun güvenliğini tehlikeye atabilir.

18 / 28 SÜTYEN: 1-2 YIL Mükemmel bir sütyen bulduğumuzda, bir yerine bir şey olsa da, biraz koksa da elveda demek istemiyoruz.

19 / 28 Ancak sütyen şeklini kaybetmeye ve size rahatsızlık vermeye başladığında artık ona elveda demek gerekiyor.

20 / 28 KOŞU AYAKKABISI: 1 YIL Yaklaşık 400 km koştuktan sonra ayakkabılarınız şeklini kaybetmeye başlar. Bu da eklemlerinizi incitebilir.

21 / 28 Eğer çok fazla egzersiz yapıyorsanız; yani 1 yıldan önce 400 km civarı koştuysanız onları vaktinden önce de değiştirebilirsiniz.

22 / 28 BAHARAT: 1-3 YIL Birçok kişi baharatları sonsuza dek muhafaza edebileceğini düşünüyor. Birkaç yıldan sonra teknik olarak herhangi bir sorun görünmese de, lezzetlerini ve etkilerini kaybetmeye başlayacaklardır.

23 / 28 Baharatın genel olarak amacı yemeğinize karakteristik özellikler vermektir. Eğer kokularını ve lezzetlerini kaybederlerse artık bir işe yaramazlar.

24 / 28 UN: 6-12 AY Birçok insan unu, kuru bir ürün olduğu için sonsuza dek saklayabileceğini zanneder.

25 / 28 Satın aldığınız unun türüne bağlı olarak unların 6-12 aylık ömürleri vardır.

26 / 28 DEZENFEKTANLAR: 3 AY Dezenfektanlar yaklaşık olarak 3 ayın sonunda daha az etkili olmaya başlarlar. Dezenfe etmeyen bir dezenfektan ile temizlik yapmanınsa hiçbir anlamı yoktur.

27 / 28 YATAK: 8-10 YIL Her sekiz, on yılda bir değiştirilmeli. Ortalama bir yatakta 10 bin toz akarı bulunuyor. Alerjik durumlara yol açmamak için yatakları en fazla 10 yıl kullanmalı.