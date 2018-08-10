Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor

Örnek çift olarak anılan Hayden ile Wladimir, kısa süre önce ayrılık kararı aldı. 5 yıl önce aldıkları evi de satışa çıkaran ikilinin saray yavrusu evi ağızları açık bıraktı.

Sevenler ayrıldı, aşk yuvaları satışa çıktı

1 / 18 Kısa bir süre önce bir çocuk sahibi olan oyuncu Hayden Panettiere ile Wladimir Klitschko yollarını ayırmaya karar verdi. 2009 yılından bu yana birlikte olan çift, beş yıl önce birlikte satın aldıkları evi de satışa çıkardı. Fotoğraflar: Backgrid UK

2 / 18 Üç yaşında bir kız çocukları olan Panettiere ile Klitschko, Nashville'deki dört yatak odalı evlerini 1. 65 milyon dolara satışa çıkardı. Çift, bu evi satın alırken de aynı parayı ödemişti.

3 / 18 Panettiere ile Klitschko'nun satışa çıkardıkları evin uzaktan kumandalı bahçe kapıları, spor salonu ve beş tane de yatak odası bulunuyor.

4 / 18 2012 yılında inşa edilen ev, modern teknoloji ile ey yapımı formları bir araya getiriyor. iPad ile güvenliği uzaktan da kontrol edilebilen bu evin özel bir güvenlik sistemi ve yüzme havuzu da bulunuyor.

5 / 18 Hayden Panettiere ile Wladimir Klitschko, gösteri dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösteriliyordu. Çiftin ayrılığı sadece aileleri değil hayranları tarafından da şaşkınlık ve üzüntüyle karşılandı.

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