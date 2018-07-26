Bu evi gören hayran kalıyor! Fakir bir ailenin çocuğuyken bakın nasıl bir evde hayatını sürdürüyor

2007 yılında inşa edilen evin doğa ile bütünleşmiş tasarımı görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Oprah Winfrey'in muhteşem evi

1 / 29 20. yüzyılın en zengin siyahi Amerikalı kadını olarak gösterilen Oprah Winfrey, Seattle sahilinin biraz dışındaki Orcas Adası'nda, 8,2 milyon dolara devasa bir malikaneyi arazisiyle birlikte satın aldı. 2007 yılında inşa edilen Oprah Winfrey'in evi, 7303 metrekarelik bir alana yayılıyor. Doğayla bütünleşik olarak tasarlanan bu mülkiyet bir ana ev, özel sahili bulunan bir misafir evi, bir çay evi, bir ahşap işleme stüdyosu ve bir spor salonunun birleşiminden oluşuyor. Rustik ve modern detaylara sahip bu malikane görenleri kendine hayran bırakıyor.

2 / 29 Elde ettiği başarılarla sürekli göz önünde olan ünlü talk show sunucusu Oprah Winfrey'in geçmişinde, düşünülenin aksine birçok sıkıntılı durum mevcut. 29 Ocak 1954 yılında Missisipi'de evlenmemiş bir genç çiftin çocuğu olarak doğan Winfrey'in annesi hizmetçi babası ise bir madenciydi. Çocukluğunu annesiyle beraber yoksulluk içinde geçiren Oprah Winfrey'in yaşadığı evde su yoktu, elektrikler hep kesikti. 3 yaşındayken konuşmayı öğrendi ve 13 yaşında prestijli bir okuldan burs kazandı. Tennessee Eyalet Üniversitesi'ni de tam burslu kazanan Winfrey, 18 yaşında katıldığı güzellik yarışmasında birinci oldu. Sonrasında medya kariyerine devam ederek en genç haber sunucusu oldu. 1986 yılından 2011 yılına kadar kendi talk show programını yapan Oprah Winfrey, zamanında TIME dergisine de kapak oldu.

3 / 29 Yerden yüksekliği sebebiyle her hava koşulunda gün batımı manzarasının izlenebildiği ana ev, dört yatak odasına ve toplamda beş tane banyoya sahip. Üç katlı olan ana evde, taş kaplı bir şömineye sahip oldukça yüksek tavanlı bir salon bulunuyor. Mutfaktaki yüksek sırtlı sandalyeler ve uzun masa ise kalabalık yemek etkinliklerini keyifli hale getireceğe benziyor.

4 / 29 Oprah Winfrey'in evi, misafirler için özel olarak inşa edilen misafir eviyle de insanları kendine hayran bırakıyor. Uzun süreler boyunca misafir olarak kalmayı düşünebileceğiniz, ana evden ayrı olan misafir evinde de dört yatak odası ve üç banyo bulunuyor. Ancak duyanları en çok şaşırtan kısmı ise misafir evinin özel bir plaja sahip olması.

5 / 29 Üst kattaki büyük aile salonunda bulunan oyun masası, büyük boy televizyon ve havuz, eğlenceli dakikalara ev sahipliği yapmaya hazır. Birinci katta bulunun ve tavana kadar uzayan oldukça geniş bir kütüphaneye sahip olan ev, kitapseverlerin de ilgisini çekiyor.

6 / 29 Malikanenin özel yürüyüş parkurunu bitirdikten sonra küvette ya da plaja 1.6 km mesafede olan çay evinde dilediğiniz gibi dinlenebilirsiniz. Oprah Winfrey'in evi, sahip olduğu ahşap işleme stüdyosu, spor ve yoga salonlarıyla da hayatın yorucu maratonunda derin bir nefes almanızı sağlıyor.

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19 / 29 Oprah Winfrey, Kaliforniya'daki evini 47 milyon dolara satılığa çıkarmıştı.

20 / 29 İçinde 20 oda bulunan ev 10 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu.

21 / 29 3,4 hektarlık arazi üzerinde yer alan evde 6 yatak odası, 8 tam ve 3 kısmi banyo bulunuyor. eğlenme odası, şarap mahzeni, piyano odası ve jimnastik odası içeren evde bir havuz da bulunmakta.

22 / 29 Tenis kortu, spa, gölet, gül ağaçlarının yanı sıra evde 7 araçlık bir de garaj mevcut.

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