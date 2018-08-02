Bu fenomenler ayaklarınızı yerden kesecek! İşte en yakışıklı Türk pilotlar

Sadece yaptığı meslekle ya da takipçi sayısıyla değil yakışıklılığıyla da önce çıkan erkek pilotlar şu günlerde sosyal medyanın en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Peki bu özellikleriyle öne çıkan Türk pilotlar hangileri dersiniz? İşte bu sorunun cevabı...