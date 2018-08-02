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Bu fenomenler ayaklarınızı yerden kesecek! İşte en yakışıklı Türk pilotlar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.08.2018 13:55 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni olma kıstası oldukça farklı noktalara çekilse de birinci öncelik ya güzellik ya da yakışıklılıktan geçiyor.

Sadece yaptığı meslekle ya da takipçi sayısıyla değil yakışıklılığıyla da önce çıkan erkek pilotlar şu günlerde sosyal medyanın en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Peki bu özellikleriyle öne çıkan Türk pilotlar hangileri dersiniz? İşte bu sorunun cevabı...

En yakışıklı Türk pilotlar sosyal medyayı sallıyor

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Bazı mesleklerde sadece işiyle değil, artık sosyal medya takipçisi sayısı ve yakışıklılığıyla da öne çıkanlar var. Biz de Türkiye'nin en yakışıklı ve takipçisi fazla erkek pilotlarını sizler için derledik.
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- Altuğ Madak
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Altuğ Madak'ın Instagram'da 11,7 bin takipçisi bulunuyor.
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- Kağan Küçük
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Kağan Küçük'ün Instagram'da 10.5 bin takipçisi bulunuyor.
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- Osman Ata Hatipoğlu
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Osman Ata Hatipoğlu'nun Instagram'da 25.5 bin takipçisi bulunuyor.
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- Mehmet Kasap
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Mehmet Kasap'ın Instagram'da 2.033 takipçisi bulunuyor.
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- Orkun Sahin
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Orkun Şahin'in Instagram'daki takipçi sayısı 55,6 bin.
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- Eniz Güçlü
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Eniz Güçlü'nün Instagram'da 7.269 takipçisi bulunuyor.
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Volkan Üstan
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Volkan Üstan'ın Instagram'da 3.758 takipçisi bulunuyor.
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Kerem Saklıca
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Kerem Saklıca'nın Instagram'daki takipçi sayısı 1136
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- Berkin Kezer
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Berkin Kezer'in Instagram'da 4.028 takipçisi bulunuyor.
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Bulut Vural
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Bulut Vural'ın Instagram'da 4.458 takipçisi bulunuyor.
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Arda Arnavutoglu: Instagram'da 1.531 takipçisi bulunuyor.
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Kutay Çetin: Instagram'da 1.607 takipçisi bulunuyor.
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Emre Gulkan: Instagram'da 919 takipçisi bulunuyor.
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