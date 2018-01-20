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Bu fotoğraf bugün İzmir'de çekildi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 20.01.2018 12:36 | Son Güncelleme 7 saat önce

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan 2 bin 137 metrelik Bozdağ’a kar yağmasını fırsat bilen iki dağcı, zirvede kamp kurarak bulutların üzerinde geceledi.

Bulutların üzerinde gecelediler

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İzmir’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Ödemiş Dağcılık Kulübü üyeleri öğretmen Salim Taşbaş ve Dr. Nuri Zeyrek, 2 bin 137 metre yükseklikteki Bozdağ’ın zirvesinde yer alan kapalı kayak merkezi bölgesinde kamp yaptı.
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Bulutların üzerinde bir gece konaklayan dağcılar, eşsiz manzaranın tadını doyasıya çıkardı. Kurdukları çadırda geceleyen dağcılar, sabahın ilk ışıklarında oluşan eşsiz manzarayı fotoğrafladıktan sonra kamplarını sonlandırdı.
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Bu eşsiz deneyimi yaşamak isteyen tüm dağcıları bölgeye davet eden Taşbaş ve Zeyrek, kapalı olan kayak tesisinin de bir an önce açılması gerektiğini söyledi.
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