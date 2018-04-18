Bu fotoğraf oğlunu çıldırttı: Kapat şu göğüslerini

Hatta çoğu zaman annesinin sosyal medya hesabındaki fotoğraflarını kaldırmasını istese de olumlu dönüş alamıyor.

Elizabeth Hurley'in oğlu o fotoğraflara çok kızdı

1 / 21 Yaşına rağmen fit görünümünden asla vaz geçmeyen ünlü model, hayranlarını fazlaca memnun edecek fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

2 / 21 52 yaşındaki Elizabeth Hurley, doğal haliyle fotoğraf paylaşmaya bayılıyor.

3 / 21 Çoğu zaman bikinili ya da derin göğüs dekolteli pozlarına yer veriyor.

4 / 21 Ne var ki güzel modelin 16 yaşındaki oğlu Damian bu durumdan hiç memnun değil.

5 / 21 Arkadaş çevresi tarafından yapılan yorumlardan çok rahatsız olan Damian, annesine fotoğraflarını kaldırması için yalvarmış.

6 / 21 Bu baskıyı kabul etmeyen Elizabeth Hurley ise, oğlunun utanç verici bulduğu fotoğraflarından çok memnun.

7 / 21 Öyle ki, oğlunun baskılarına karşılık olarak seksi bir kadın olmanın yanlış birşey olmadığını anlatmaya çalışmış.

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