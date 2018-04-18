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Bu fotoğraf oğlunu çıldırttı: Kapat şu göğüslerini

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.04.2018 10:07 | Son Güncelleme

Ünlü model Elizabeth Hurley'in oğlu Damian, annesinin derin göğüs dekoltesi vermesinden oldukça rahatsız.

Hatta çoğu zaman annesinin sosyal medya hesabındaki fotoğraflarını kaldırmasını istese de olumlu dönüş alamıyor.

Elizabeth Hurley'in oğlu o fotoğraflara çok kızdı

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Yaşına rağmen fit görünümünden asla vaz geçmeyen ünlü model, hayranlarını fazlaca memnun edecek fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.
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52 yaşındaki Elizabeth Hurley, doğal haliyle fotoğraf paylaşmaya bayılıyor.
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Çoğu zaman bikinili ya da derin göğüs dekolteli pozlarına yer veriyor.
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Ne var ki güzel modelin 16 yaşındaki oğlu Damian bu durumdan hiç memnun değil.
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Arkadaş çevresi tarafından yapılan yorumlardan çok rahatsız olan Damian, annesine fotoğraflarını kaldırması için yalvarmış.
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Bu baskıyı kabul etmeyen Elizabeth Hurley ise, oğlunun utanç verici bulduğu fotoğraflarından çok memnun.
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Öyle ki, oğlunun baskılarına karşılık olarak seksi bir kadın olmanın yanlış birşey olmadığını anlatmaya çalışmış.
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sosyal medya model dekolte

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