Bu fotoğrafa bakan bir kez daha bakıyor

Altın değerinde kaliteye sahip olan fotoğrafların siz de şok etkisi yaratacağını düşünüyoruz.

Göründüğü gibi değil

1 / 148 Bu galeride dev çekirgeden, vücudunun yarısı eksik gibi gözüken köpeklere ya da ortada sadece kafası kalmış bir kediyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

2 / 148 İşte kafa karışıklığına sebep olan, bakınca bir kez daha bakmanızı gerektirecek o fotoğraflar...

3 / 148 At kafalı bir adam mı?

4 / 148 Bacaklarına şemsiye gölgesi düşen kadın file çorap giymiş gibi duruyor.

5 / 148 Musluk saatlerdir açık kalmış olmalı...

6 / 148 Sarışın kadın bu karede her ne kadar bir cüce gibi gözükse de ortalama boya sahip.

7 / 148 Bu bebeğinin bedeninin alt kısmı oldukça hızlı büyümüşe benziyor.

8 / 148 Omzunun yansıması masaya düşen kız gittiği kafede mayoyla oturuyormuş gibi gözüküyor.

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15 / 148 Martıların bu kadar büyük olduğu bir gezegeden yaşamak ister miydiniz?

16 / 148 Bu kedinin vücudu yokmuş gibi gözüküyor.

17 / 148 Yapışık iki kedi gibi gözüken bu afacanların tek derdi küçük kabın içine sığabilmek.

18 / 148 Bu kare fotoğrafa uygulanan basit bir döndürme işlemiyle elde edilmiş.

19 / 148 Peki suyun üzerinde yüzüyormuş gibi gözüken adamın sırrı ne olabilir dersiniz?

20 / 148 Hangi bedenin kime ait olduğunu çözebildiniz mi?

21 / 148 Atlı karıncaya binmeye kara veren bu adamsa belindeki kapşonlunun gazabına uğruyor. Adamın bacaklarının yerini domuz ayakları belirmiş gibi duruyor.

22 / 148 Birbirine sarılan kadınların bu kareyle bütünleşmiş olması durumu fazlaca karmaşık hale getiriyor.

23 / 148 Kasabaya saldıran dev çekirge mi?

24 / 148 Kütüğün bir kısmı gibi gözüken bu köpek adeta ortadan ikiye ayrılmış gibi duruyor.

25 / 148 Yaşlı adamın yüzü kucağındaki torununun yüzüyle bütünleşince bakın ortaya nasıl bir görüntü çıkıyor?

26 / 148 Arkadaki adamın bacağı poz veren kadının üzerindeymiş gibi gözüküyor.

27 / 148 Kimin bedeni kime ait?

28 / 148 Bu genç göle bakıyormuş gibi gözükse de aslında gerçek çok farklı. İşin aslını öğrenmek için fotoğrafı çevirmeniz yeterli...

29 / 148 BU FOTOĞRAFLARA İKİ KEZ BAKIN! Bazen objektif öyle bir anda patlar ki fotoğraflara baktığımızda gözlerimize inanamayız.

30 / 148 Çünkü çektiğimiz fotoğraf yanlış anlaşılmalara neden olacak kadar uygun açıdan çekilmiştir!

31 / 148 Gözünüzün sizi ne kadar yanıltabileceğini tahmin bile edemezsiniz. Bu karelerde bunu çok iyi fark edeceksiniz.

32 / 148 İşte birbirinden ilginç o paylaşımlar...

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46 / 148 Saçları koltuk altı tüyü gibi görünüyor

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48 / 148 Onun ilk başta derin bir yaraya sahip olduğunu düşünebilirsiniz ama, ikinci kez baktığınızda parmağını kiraza geçirmiş birinin şaka yaptığını görebilirsiniz.

49 / 148 Fotoğraflara ikinci kez baktığınızda her şeyin göründüğü gibi olmadığını görecek, oldukça tuhaf ve şaşırtıcı bulacaksınız.

50 / 148 Renk ve dokunun mükemmel uyumu kazak ve şapkanın bir bütün gibi görünmesini sağlamış

51 / 148 Kareye dahil olan baykuş ve tam zamanında çekilen bir fotoğraf

52 / 148 Görünmez adam

53 / 148 'Icebergs' havuzu diğer havuzlardan biraz farklı... -İşte doğru açıdan yanlış anlaşılan ve görenleri 'aldatan' o fotoğraflar... Bu havuza tam tepeden bakıldığında, havuzun dibindeki dev sahil fotoğrafı nedeniyle havuzun içinde ayrı bir plaj varmış gibi görünüyor. İtalya aşığı ünlü plaj fotoğrafçısı Eugene Tan, önce İtalya'nın Amalfi sahilinde güneşlenenlerin yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını çekti.

54 / 148 Dev sahil fotoğrafı nedeniyle havuzun içinde ayrı bir plaj varmış gibi görünüyor Havadan yaptığı bu çekimden elde ettiği bu kareyi, 50 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde dev bir fotoğraf olarak su geçirmez vinil üzerine bastırdı

55 / 148 50 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde dev bir fotoğraf Eugene Tan ve ekibi, Sydney'in ünlü 'Bondi Icebergs' havuzunun haftalık temizlik gününde, yeni içinde su yokken, ellerindeki dev baskıyı bu havuzun dibine yerleştirdi ve havuza tekrar su verildi.

56 / 148 Ayrı bir plaj gibi görünüyor Havuzun tepeden çekilmiş fotoğraflarında, havuzun içi gerçekten de ayrı bir plaj gibi görünüyor.

57 / 148 İçindeki İtalya aşkını Avustralya'ya taşıdı Bu havuzun fotoğraflardan bir albüm hazırlayıp paylaşan Eugene Tan, içindeki İtalya aşkını Avustralya'ya taşımak için böyle bir projeye giriştiğini söylüyor.

58 / 148 Fotoğrafa bakan birçok kişi ayrıntıyı fark edemedi! Sosyal medyada kısa sürede viral haline gelen ve tartışma konusu olan karede, dikkatli bakanların fark edebileceği bir optik illüzyon gizli. İlk bakışta bu fotoğraf, tatile çıkan dört arkadaşın mutlu anını bize gösteriyor. Ancak fotoğrafa biraz daha dikkatli bakıldığında bir şeylerin ters gittiğini görebilirsiniz.

59 / 148 Siz bulabildiniz mi? Fotoğraf, objektife gülümseyen bir grup arkadaşı gösteriyor; buraya kadar her şey normal. Fotoğrafa yakından bakıp, arka plandaki sahneye bir göz atarsanız bir sürprizle karşılaşacaksınız. Photoshop çalışmasıyla arka plandaki her adamın aynı kafaya sahip olması, ilk bakışta görenleri biraz ürpertiyor. Imgur'da paylaşılan şaşırtıcı fotoğraf, 380 binin üzerinde kişi tarafından paylaşıldı. Fotoğraftaki ayrıntıyı birçok kişi fark edemedi. ''İkinci kız gözlük takmıyor, anlayamadım'' yorumları yapıldı.

60 / 148 İlk bakışta kimse fark edemiyor Bu fotoğrafta ise, sevimli bir çiftin selfie'sini görüyoruz. Ancak kızın arkasındaki ayna yansımasına bakarsanız, saçının olması gereken yerde kızın yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Bu ürkütücü kare için yapılan yorumlarda kızın 'cadı ya da büyücü' olduğu söylense de, fotoğrafın altında bir photoshop çalışması olduğu bir gerçek.

61 / 148 Sosyal medyayı çalkalayan fotoğraf! Sosyal medyada kısa sürede viral haline gelen ve tartışma konusu olan karede, dikkatli bakanların fark edebileceği bir optik illüzyon gizli.

62 / 148 İlk bakışta sıradan bir fotoğraf gibi görünse de, dikkatli bakıldığında içinde bir tuhaflık barındırıyor Kumsalda denizin ve güneşin tadını çıkaran bu altı genç kadını yakından incelediğinizde, hepsinin aynı suratlara sahip olduğunu ve aynı gözlükleri taktığını göreceksiniz. Bir Instagram kullanıcısı tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğrafta, photoshop yöntemi kullanılarak, kadınların arkasında duran erkeğin yüzü kopyalanmış ve bikinili kadınların yüzüne montajlanmış.

63 / 148 Sosyal medyada tartışma konusu olan diğer fotoğraflar Sizce bu fotoğraftaki tuhaflık nedir?

64 / 148 Dikkatli bakın Fotoğrafa dikkatlice baktığınızda, genç kadınların bankta oturduğu yüzeyin silindiğini ve havada oturuyormuş görüntüsü verildiğini göreceksiniz.

65 / 148 Bulabildiniz mi? Fotoğrafta normal olmayan bir ayrıntı gizli.

66 / 148 Sosyal medyada tartışma konusu olan diğer fotoğraflar Fotoğraftaki kadının beş değil altı parmağı var.

67 / 148 Sosyal medyada tartışma konusu olan diğer fotoğraflar Bu karede ise bir telefon gizlenmiş. Görebiliyor musunuz?

68 / 148 Sosyal medyada tartışma konusu olan diğer fotoğraflar Halının üzerindeki sehpanın sağ tarafında duran bir telefon var.

69 / 148 Sosyal medyada tartışma konusu olan diğer fotoğraflar Telefon kabının halının desenine olan benzerliği, ilk bakışta pek çok kişinin telefonu fark edememesine neden oluyor.

70 / 148 İlk bakışta şaşkınlık yarattı! Bu fotoğrafı milyondan fazla kişi paylaştı Fotoğraf paylaşım sitesi Imgur'a gönderilen fotoğraf, kız arkadaşıyla birlikte bir teknede çıplak bir adamı gösteriyor gibi görünüyor. Ancak tekrar tekrar baktığınızda, fotoğrafın tamamen masum olduğu açıkça belli oluyor. Şortunu gizleyerek, kız arkadaşının bacaklarının karışıklığa neden olmasını sağlayan adam, birdenbire sosyal medyayı tedirgin etti.

71 / 148 Neyse ki göründüğü gibi değildi Fotoğrafın paylaşılmasıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutulan kare, bir milyonun üzerinde paylaşım aldı. Fotoğrafa yorum yapan kullanıcılardan bazıları, ''fotoğrafı büyütmeden baktığımda tamamen çıplak olduğunu düşündüm. Sonra onun elinin olduğunu fark ettim'' dedi. Bir diğeri ise ''o çıplak inanamıyorum bunu nasıl paylaşabilirler'' diyerek fotoğrafı kapattığını yazdı.

72 / 148 İlk bakışta bir anormallik yok gibi Bu kare, bu hafta paylaşılan tek optik illüzyon değil. Fotoğrafa ilk bakışta, bir grup gencin eğlenmesini görebilirsiniz.

73 / 148 Detaylı bakıldığında gerçekten kafa karıştırıcı Ancak daha detaylı bakıldığında kumral saçlı kızın arkadaşlarının arasında uzanan sağ kolunun olağanüstü bir uzunlukta olduğunu görebilirsiniz. Yine aynı fotoğrafta görülen başıboş elin gerçek sahibini araştırmaya çalışanların kafaları bir hayli karıştı.

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