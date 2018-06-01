Bu fotoğrafı paylaştı, başına gelmeyen kalmadı

Sosyal medyada selfi çılgınlığı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Neredeyse her gün bir selfie paylaştığımı şu günlerde, bazı insanların paylaştığı selfiler olay yaratıyor.

Bu kez de genç bir kadının paylaştığı selfiedeki detay olay yarattı. O ayrıntıyı gözden kaçırmayan kullacılar bakın neler dedi.