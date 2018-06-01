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Bu fotoğrafı paylaştı, başına gelmeyen kalmadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.06.2018 11:27 | Son Güncelleme

Paula Sophia adlı kadının Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyada olay yarattı. Genç kadının paylaştığı karede öyle bir detay vardı ki, fark eden kullanıcılar, Paula Spohia'nın paylaşımını eleştirmeden edemedi. Peki o fotoğraftaki detay neydi?

Sosyal medyada selfi çılgınlığı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Neredeyse her gün bir selfie paylaştığımı şu günlerde, bazı insanların paylaştığı selfiler olay yaratıyor.

Bu kez de genç bir kadının paylaştığı selfiedeki detay olay yarattı. O ayrıntıyı gözden kaçırmayan kullacılar bakın neler dedi.

Sosyal medyayı karıştıran fotoğraflar

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Paula Sophia, Twitter’da geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Banyoda aynayı kullanarak selfie çeken Sophia, fotoğrafı Twitter’a yüklendiği anda binlerce yorum ve paylaşım aldı.
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Dikkatli kullanıcılar, Sophia’nın verdiği pozdan ziyade arka planda banyoyla ilgili detayları ortaya çıkardı. Tuvalet kağıdının klozetten çok uzak olduğunu fark edenler, tuvaletini yapan kişilerin ayağa kalkıp bir iki adım attıktan sonra tuvalet kağıdına ulaşabildiğini yazdı.
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Bir başka kullanıcı ise, klozetin hemen üstünde prize takılı şarj cihazına dikkat çekerek, “Şarj bu kadar yakın da, tuvalet kağıdı neden orada?” yorumunda bulundu.
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İşte sosyal medyada dikkat çeken birbirinden ilginç diğer selfieler...
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Paula Sophia fotoğraf sosyal medya

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