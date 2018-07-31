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Bu fotoğraflar inanılmaz!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.07.2018 07:29 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanından ilginç karelere tanıklık edeceksiniz.

İşte şaşırtıcı fotoğraflar.

Dünyanın en ilginç fotoğrafları

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Mumyalanmış, fosilleşmiş bir dinozor cildi.
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Pakistan'da kızına şiddet uygulayan baba kadın polisler tarafından tutuklanarak cezaevine böyle götürüldü.
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Birçok aile çocuklarının cinsiyetini öğreneceği günü iple çeker. Ancak Dara Crouch'un ailesinde durum biraz farklı. Genç kadın ve eşi uzun süredir ikinci kez anne-baba olmanın hayallerini kuruyordu. Doğuracağı çocuğunun cinsiyetini merak etmiyordu. Dara'nın birkaç erkek kuzeninin dışında, Crouch ailesinin hemen hemen bütün üyeleri kadın çünkü Dara'nın anne tarafında 50 yıldır hiç erkek bebek dünyaya gelmemiş.
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Bunun da kız olacağına adı gibi emindi. İlk doğumunda da bir kızı olmuştu.İşler beklediğinden farklı gelişti. Doğum başarılı geçti. Dara Crouch, bir erkek bebek doğurduğunu öğrendiği an şaşkına döndü. Odadaki diğer herkes sevinç gözyaşlarına boğuldu. Bu özel anları Fotoğrafçı Neely Ker-Fox ölümsüzleştirdi.
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Tüm bebek dişlerine sahip olan bir çocuğun kafatası.
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Oklahoma şehrindeki, Emerson Lisesinde duvar kaplamalarının değiştirilmesi sırasında 1917 yılından kalma kara tahta ve üzerinde o zaman işlenen derslere ait tebeşirle yazılmış yazılar keşfedildi.
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Çarpma Tablosu
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Göçmenleri anlatan bir çizim
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Matematik dersini anlatmak için kullanılan tavuk
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Müzik dersinden kullanılan notalar
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Su balonu ile oynayan bir çocuk
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Temizlik kuralları listesi
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Yüzyıl öncesinde el yazısından bir örnek
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