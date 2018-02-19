Bu fotoğraflar kafaları allak bullak ediyor

Soyal medyada paylaşılan bu fotoğrafta gerçekte ne olup bittiğini çözmek için bir süre zihninizi meşgul etmeniz gerekebilir.

Göründüğü gibi değil

1 / 135 Bu galeride dev çekirgeden, vücudunun yarısı eksik gibi gözüken köpeklere ya da ortada sadece kafası kalmış bir kediyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

2 / 135 Martıların bu kadar büyük olduğu bir gezegeden yaşamak ister miydiniz?

3 / 135 Bu kedinin vücudu yokmuş gibi gözüküyor.

4 / 135 Yapışık iki kedi gibi gözüken bu afacanların tek derdi küçük kabın içine sığabilmek.

5 / 135 Bu kare fotoğrafa uygulanan basit bir döndürme işlemiyle elde edilmiş.

6 / 135 Peki suyun üzerinde yüzüyormuş gibi gözüken adamın sırrı ne olabilir dersiniz?

7 / 135 Hangi bedenin kime ait olduğunu çözebildiniz mi?

8 / 135 Atlı karıncaya binmeye kara veren bu adamsa belindeki kapşonlunun gazabına uğruyor. Adamın bacaklarının yerini domuz ayakları belirmiş gibi duruyor.

9 / 135 Birbirine sarılan kadınların bu kareyle bütünleşmiş olması durumu fazlaca karmaşık hale getiriyor.

10 / 135 Kasabaya saldıran dev çekirge mi?

11 / 135 Kütüğün bir kısmı gibi gözüken bu köpek adeta ortadan ikiye ayrılmış gibi duruyor.

12 / 135 Yaşlı adamın yüzü kucağındaki torununun yüzüyle bütünleşince bakın ortaya nasıl bir görüntü çıkıyor?

13 / 135 Arkadaki adamın bacağı poz veren kadının üzerindeymiş gibi gözüküyor.

14 / 135 Kimin bedeni kime ait?

15 / 135 Bu genç göle bakıyormuş gibi gözükse de aslında gerçek çok farklı. İşin aslını öğrenmek için fotoğrafı çevirmeniz yeterli...

16 / 135 BU FOTOĞRAFLARA İKİ KEZ BAKIN! Bazen objektif öyle bir anda patlar ki fotoğraflara baktığımızda gözlerimize inanamayız.

17 / 135 Çünkü çektiğimiz fotoğraf yanlış anlaşılmalara neden olacak kadar uygun açıdan çekilmiştir!

18 / 135 Gözünüzün sizi ne kadar yanıltabileceğini tahmin bile edemezsiniz. Bu karelerde bunu çok iyi fark edeceksiniz.

19 / 135 İşte birbirinden ilginç o paylaşımlar...

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33 / 135 Saçları koltuk altı tüyü gibi görünüyor

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35 / 135 Onun ilk başta derin bir yaraya sahip olduğunu düşünebilirsiniz ama, ikinci kez baktığınızda parmağını kiraza geçirmiş birinin şaka yaptığını görebilirsiniz.

36 / 135 Fotoğraflara ikinci kez baktığınızda her şeyin göründüğü gibi olmadığını görecek, oldukça tuhaf ve şaşırtıcı bulacaksınız.

37 / 135 Renk ve dokunun mükemmel uyumu kazak ve şapkanın bir bütün gibi görünmesini sağlamış

38 / 135 Kareye dahil olan baykuş ve tam zamanında çekilen bir fotoğraf

39 / 135 Görünmez adam

40 / 135 'Icebergs' havuzu diğer havuzlardan biraz farklı... -İşte doğru açıdan yanlış anlaşılan ve görenleri 'aldatan' o fotoğraflar... Bu havuza tam tepeden bakıldığında, havuzun dibindeki dev sahil fotoğrafı nedeniyle havuzun içinde ayrı bir plaj varmış gibi görünüyor. İtalya aşığı ünlü plaj fotoğrafçısı Eugene Tan, önce İtalya'nın Amalfi sahilinde güneşlenenlerin yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını çekti.

41 / 135 Dev sahil fotoğrafı nedeniyle havuzun içinde ayrı bir plaj varmış gibi görünüyor Havadan yaptığı bu çekimden elde ettiği bu kareyi, 50 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde dev bir fotoğraf olarak su geçirmez vinil üzerine bastırdı

42 / 135 50 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde dev bir fotoğraf Eugene Tan ve ekibi, Sydney'in ünlü 'Bondi Icebergs' havuzunun haftalık temizlik gününde, yeni içinde su yokken, ellerindeki dev baskıyı bu havuzun dibine yerleştirdi ve havuza tekrar su verildi.

43 / 135 Ayrı bir plaj gibi görünüyor Havuzun tepeden çekilmiş fotoğraflarında, havuzun içi gerçekten de ayrı bir plaj gibi görünüyor.

44 / 135 İçindeki İtalya aşkını Avustralya'ya taşıdı Bu havuzun fotoğraflardan bir albüm hazırlayıp paylaşan Eugene Tan, içindeki İtalya aşkını Avustralya'ya taşımak için böyle bir projeye giriştiğini söylüyor.

45 / 135 Fotoğrafa bakan birçok kişi ayrıntıyı fark edemedi! Sosyal medyada kısa sürede viral haline gelen ve tartışma konusu olan karede, dikkatli bakanların fark edebileceği bir optik illüzyon gizli. İlk bakışta bu fotoğraf, tatile çıkan dört arkadaşın mutlu anını bize gösteriyor. Ancak fotoğrafa biraz daha dikkatli bakıldığında bir şeylerin ters gittiğini görebilirsiniz.

46 / 135 Siz bulabildiniz mi? Fotoğraf, objektife gülümseyen bir grup arkadaşı gösteriyor; buraya kadar her şey normal. Fotoğrafa yakından bakıp, arka plandaki sahneye bir göz atarsanız bir sürprizle karşılaşacaksınız. Photoshop çalışmasıyla arka plandaki her adamın aynı kafaya sahip olması, ilk bakışta görenleri biraz ürpertiyor. Imgur'da paylaşılan şaşırtıcı fotoğraf, 380 binin üzerinde kişi tarafından paylaşıldı. Fotoğraftaki ayrıntıyı birçok kişi fark edemedi. ''İkinci kız gözlük takmıyor, anlayamadım'' yorumları yapıldı.

47 / 135 İlk bakışta kimse fark edemiyor Bu fotoğrafta ise, sevimli bir çiftin selfie'sini görüyoruz. Ancak kızın arkasındaki ayna yansımasına bakarsanız, saçının olması gereken yerde kızın yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Bu ürkütücü kare için yapılan yorumlarda kızın 'cadı ya da büyücü' olduğu söylense de, fotoğrafın altında bir photoshop çalışması olduğu bir gerçek.

48 / 135 Sosyal medyayı çalkalayan fotoğraf! Sosyal medyada kısa sürede viral haline gelen ve tartışma konusu olan karede, dikkatli bakanların fark edebileceği bir optik illüzyon gizli.

49 / 135 İlk bakışta sıradan bir fotoğraf gibi görünse de, dikkatli bakıldığında içinde bir tuhaflık barındırıyor Kumsalda denizin ve güneşin tadını çıkaran bu altı genç kadını yakından incelediğinizde, hepsinin aynı suratlara sahip olduğunu ve aynı gözlükleri taktığını göreceksiniz. Bir Instagram kullanıcısı tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğrafta, photoshop yöntemi kullanılarak, kadınların arkasında duran erkeğin yüzü kopyalanmış ve bikinili kadınların yüzüne montajlanmış.

50 / 135 Sosyal medyada tartışma konusu olan diğer fotoğraflar Sizce bu fotoğraftaki tuhaflık nedir?

51 / 135 Dikkatli bakın Fotoğrafa dikkatlice baktığınızda, genç kadınların bankta oturduğu yüzeyin silindiğini ve havada oturuyormuş görüntüsü verildiğini göreceksiniz.

52 / 135 Bulabildiniz mi? Fotoğrafta normal olmayan bir ayrıntı gizli.

53 / 135 Sosyal medyada tartışma konusu olan diğer fotoğraflar Fotoğraftaki kadının beş değil altı parmağı var.

54 / 135 Sosyal medyada tartışma konusu olan diğer fotoğraflar Bu karede ise bir telefon gizlenmiş. Görebiliyor musunuz?

55 / 135 Sosyal medyada tartışma konusu olan diğer fotoğraflar Halının üzerindeki sehpanın sağ tarafında duran bir telefon var.

56 / 135 Sosyal medyada tartışma konusu olan diğer fotoğraflar Telefon kabının halının desenine olan benzerliği, ilk bakışta pek çok kişinin telefonu fark edememesine neden oluyor.

57 / 135 İlk bakışta şaşkınlık yarattı! Bu fotoğrafı milyondan fazla kişi paylaştı Fotoğraf paylaşım sitesi Imgur'a gönderilen fotoğraf, kız arkadaşıyla birlikte bir teknede çıplak bir adamı gösteriyor gibi görünüyor. Ancak tekrar tekrar baktığınızda, fotoğrafın tamamen masum olduğu açıkça belli oluyor. Şortunu gizleyerek, kız arkadaşının bacaklarının karışıklığa neden olmasını sağlayan adam, birdenbire sosyal medyayı tedirgin etti.

58 / 135 Neyse ki göründüğü gibi değildi Fotoğrafın paylaşılmasıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutulan kare, bir milyonun üzerinde paylaşım aldı. Fotoğrafa yorum yapan kullanıcılardan bazıları, ''fotoğrafı büyütmeden baktığımda tamamen çıplak olduğunu düşündüm. Sonra onun elinin olduğunu fark ettim'' dedi. Bir diğeri ise ''o çıplak inanamıyorum bunu nasıl paylaşabilirler'' diyerek fotoğrafı kapattığını yazdı.

59 / 135 İlk bakışta bir anormallik yok gibi Bu kare, bu hafta paylaşılan tek optik illüzyon değil. Fotoğrafa ilk bakışta, bir grup gencin eğlenmesini görebilirsiniz.

60 / 135 Detaylı bakıldığında gerçekten kafa karıştırıcı Ancak daha detaylı bakıldığında kumral saçlı kızın arkadaşlarının arasında uzanan sağ kolunun olağanüstü bir uzunlukta olduğunu görebilirsiniz. Yine aynı fotoğrafta görülen başıboş elin gerçek sahibini araştırmaya çalışanların kafaları bir hayli karıştı.

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