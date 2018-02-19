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Bu fotoğraflar kafaları allak bullak ediyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.02.2018 15:13 | Son Güncelleme

Bu kafa karıştırıcı fotoğraflara bir bakan bir daha bakıyor.

Soyal medyada paylaşılan bu fotoğrafta gerçekte ne olup bittiğini çözmek için bir süre zihninizi meşgul etmeniz gerekebilir.

Göründüğü gibi değil

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Bu galeride dev çekirgeden, vücudunun yarısı eksik gibi gözüken köpeklere ya da ortada sadece kafası kalmış bir kediyle karşı karşıya kalabilirsiniz.
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Martıların bu kadar büyük olduğu bir gezegeden yaşamak ister miydiniz?
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Bu kedinin vücudu yokmuş gibi gözüküyor.
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Yapışık iki kedi gibi gözüken bu afacanların tek derdi küçük kabın içine sığabilmek.
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Bu kare fotoğrafa uygulanan basit bir döndürme işlemiyle elde edilmiş.
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Peki suyun üzerinde yüzüyormuş gibi gözüken adamın sırrı ne olabilir dersiniz?
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Hangi bedenin kime ait olduğunu çözebildiniz mi?
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Atlı karıncaya binmeye kara veren bu adamsa belindeki kapşonlunun gazabına uğruyor. Adamın bacaklarının yerini domuz ayakları belirmiş gibi duruyor.
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Birbirine sarılan kadınların bu kareyle bütünleşmiş olması durumu fazlaca karmaşık hale getiriyor.
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Kasabaya saldıran dev çekirge mi?
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Kütüğün bir kısmı gibi gözüken bu köpek adeta ortadan ikiye ayrılmış gibi duruyor.
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Yaşlı adamın yüzü kucağındaki torununun yüzüyle bütünleşince bakın ortaya nasıl bir görüntü çıkıyor?
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Arkadaki adamın bacağı poz veren kadının üzerindeymiş gibi gözüküyor.
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Kimin bedeni kime ait?
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Bu genç göle bakıyormuş gibi gözükse de aslında gerçek çok farklı. İşin aslını öğrenmek için fotoğrafı çevirmeniz yeterli...
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BU FOTOĞRAFLARA İKİ KEZ BAKIN!

BU FOTOĞRAFLARA İKİ KEZ BAKIN!
Bazen objektif öyle bir anda patlar ki fotoğraflara baktığımızda gözlerimize inanamayız.
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Çünkü çektiğimiz fotoğraf yanlış anlaşılmalara neden olacak kadar uygun açıdan çekilmiştir!
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Gözünüzün sizi ne kadar yanıltabileceğini tahmin bile edemezsiniz. Bu karelerde bunu çok iyi fark edeceksiniz.
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İşte birbirinden ilginç o paylaşımlar...
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Saçları koltuk altı tüyü gibi görünüyor
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Onun ilk başta derin bir yaraya sahip olduğunu düşünebilirsiniz ama, ikinci kez baktığınızda parmağını kiraza geçirmiş birinin şaka yaptığını görebilirsiniz.
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Fotoğraflara ikinci kez baktığınızda her şeyin göründüğü gibi olmadığını görecek, oldukça tuhaf ve şaşırtıcı bulacaksınız.
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Renk ve dokunun mükemmel uyumu kazak ve şapkanın bir bütün gibi görünmesini sağlamış
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Kareye dahil olan baykuş ve tam zamanında çekilen bir fotoğraf
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Görünmez adam
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'Icebergs' havuzu diğer havuzlardan biraz farklı... -İşte doğru açıdan yanlış anlaşılan ve görenleri 'aldatan' o fotoğraflar...

'Icebergs' havuzu diğer havuzlardan biraz farklı... -İşte doğru açıdan yanlış anlaşılan ve görenleri 'aldatan' o fotoğraflar...
Bu havuza tam tepeden bakıldığında, havuzun dibindeki dev sahil fotoğrafı nedeniyle havuzun içinde ayrı bir plaj varmış gibi görünüyor. İtalya aşığı ünlü plaj fotoğrafçısı Eugene Tan, önce İtalya'nın Amalfi sahilinde güneşlenenlerin yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını çekti.
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Dev sahil fotoğrafı nedeniyle havuzun içinde ayrı bir plaj varmış gibi görünüyor

Dev sahil fotoğrafı nedeniyle havuzun içinde ayrı bir plaj varmış gibi görünüyor
Havadan yaptığı bu çekimden elde ettiği bu kareyi, 50 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde dev bir fotoğraf olarak su geçirmez vinil üzerine bastırdı
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50 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde dev bir fotoğraf

50 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde dev bir fotoğraf
Eugene Tan ve ekibi, Sydney'in ünlü 'Bondi Icebergs' havuzunun haftalık temizlik gününde, yeni içinde su yokken, ellerindeki dev baskıyı bu havuzun dibine yerleştirdi ve havuza tekrar su verildi.
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Ayrı bir plaj gibi görünüyor

Ayrı bir plaj gibi görünüyor
Havuzun tepeden çekilmiş fotoğraflarında, havuzun içi gerçekten de ayrı bir plaj gibi görünüyor.
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İçindeki İtalya aşkını Avustralya'ya taşıdı

İçindeki İtalya aşkını Avustralya'ya taşıdı
Bu havuzun fotoğraflardan bir albüm hazırlayıp paylaşan Eugene Tan, içindeki İtalya aşkını Avustralya'ya taşımak için böyle bir projeye giriştiğini söylüyor.
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Fotoğrafa bakan birçok kişi ayrıntıyı fark edemedi!

Fotoğrafa bakan birçok kişi ayrıntıyı fark edemedi!
Sosyal medyada kısa sürede viral haline gelen ve tartışma konusu olan karede, dikkatli bakanların fark edebileceği bir optik illüzyon gizli. İlk bakışta bu fotoğraf, tatile çıkan dört arkadaşın mutlu anını bize gösteriyor. Ancak fotoğrafa biraz daha dikkatli bakıldığında bir şeylerin ters gittiğini görebilirsiniz.
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Siz bulabildiniz mi?

Siz bulabildiniz mi?
Fotoğraf, objektife gülümseyen bir grup arkadaşı gösteriyor; buraya kadar her şey normal. Fotoğrafa yakından bakıp, arka plandaki sahneye bir göz atarsanız bir sürprizle karşılaşacaksınız. Photoshop çalışmasıyla arka plandaki her adamın aynı kafaya sahip olması, ilk bakışta görenleri biraz ürpertiyor. Imgur'da paylaşılan şaşırtıcı fotoğraf, 380 binin üzerinde kişi tarafından paylaşıldı. Fotoğraftaki ayrıntıyı birçok kişi fark edemedi. ''İkinci kız gözlük takmıyor, anlayamadım'' yorumları yapıldı.
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İlk bakışta kimse fark edemiyor

İlk bakışta kimse fark edemiyor
Bu fotoğrafta ise, sevimli bir çiftin selfie'sini görüyoruz. Ancak kızın arkasındaki ayna yansımasına bakarsanız, saçının olması gereken yerde kızın yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Bu ürkütücü kare için yapılan yorumlarda kızın 'cadı ya da büyücü' olduğu söylense de, fotoğrafın altında bir photoshop çalışması olduğu bir gerçek.
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Sosyal medyayı çalkalayan fotoğraf!

Sosyal medyayı çalkalayan fotoğraf!
Sosyal medyada kısa sürede viral haline gelen ve tartışma konusu olan karede, dikkatli bakanların fark edebileceği bir optik illüzyon gizli.
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İlk bakışta sıradan bir fotoğraf gibi görünse de, dikkatli bakıldığında içinde bir tuhaflık barındırıyor

İlk bakışta sıradan bir fotoğraf gibi görünse de, dikkatli bakıldığında içinde bir tuhaflık barındırıyor
Kumsalda denizin ve güneşin tadını çıkaran bu altı genç kadını yakından incelediğinizde, hepsinin aynı suratlara sahip olduğunu ve aynı gözlükleri taktığını göreceksiniz. Bir Instagram kullanıcısı tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğrafta, photoshop yöntemi kullanılarak, kadınların arkasında duran erkeğin yüzü kopyalanmış ve bikinili kadınların yüzüne montajlanmış.
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Sosyal medyada tartışma konusu olan diğer fotoğraflar

Sosyal medyada tartışma konusu olan diğer fotoğraflar
Sizce bu fotoğraftaki tuhaflık nedir?
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Dikkatli bakın

Dikkatli bakın
Fotoğrafa dikkatlice baktığınızda, genç kadınların bankta oturduğu yüzeyin silindiğini ve havada oturuyormuş görüntüsü verildiğini göreceksiniz.
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Bulabildiniz mi?

Bulabildiniz mi?
Fotoğrafta normal olmayan bir ayrıntı gizli.
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Sosyal medyada tartışma konusu olan diğer fotoğraflar

Sosyal medyada tartışma konusu olan diğer fotoğraflar
Fotoğraftaki kadının beş değil altı parmağı var.
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Sosyal medyada tartışma konusu olan diğer fotoğraflar

Sosyal medyada tartışma konusu olan diğer fotoğraflar
Bu karede ise bir telefon gizlenmiş. Görebiliyor musunuz?
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Sosyal medyada tartışma konusu olan diğer fotoğraflar

Sosyal medyada tartışma konusu olan diğer fotoğraflar
Halının üzerindeki sehpanın sağ tarafında duran bir telefon var.
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Sosyal medyada tartışma konusu olan diğer fotoğraflar

Sosyal medyada tartışma konusu olan diğer fotoğraflar
Telefon kabının halının desenine olan benzerliği, ilk bakışta pek çok kişinin telefonu fark edememesine neden oluyor.
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İlk bakışta şaşkınlık yarattı! Bu fotoğrafı milyondan fazla kişi paylaştı

İlk bakışta şaşkınlık yarattı! Bu fotoğrafı milyondan fazla kişi paylaştı
Fotoğraf paylaşım sitesi Imgur'a gönderilen fotoğraf, kız arkadaşıyla birlikte bir teknede çıplak bir adamı gösteriyor gibi görünüyor. Ancak tekrar tekrar baktığınızda, fotoğrafın tamamen masum olduğu açıkça belli oluyor. Şortunu gizleyerek, kız arkadaşının bacaklarının karışıklığa neden olmasını sağlayan adam, birdenbire sosyal medyayı tedirgin etti.
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Neyse ki göründüğü gibi değildi

Neyse ki göründüğü gibi değildi
Fotoğrafın paylaşılmasıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutulan kare, bir milyonun üzerinde paylaşım aldı. Fotoğrafa yorum yapan kullanıcılardan bazıları, ''fotoğrafı büyütmeden baktığımda tamamen çıplak olduğunu düşündüm. Sonra onun elinin olduğunu fark ettim'' dedi. Bir diğeri ise ''o çıplak inanamıyorum bunu nasıl paylaşabilirler'' diyerek fotoğrafı kapattığını yazdı.
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İlk bakışta bir anormallik yok gibi

İlk bakışta bir anormallik yok gibi
Bu kare, bu hafta paylaşılan tek optik illüzyon değil. Fotoğrafa ilk bakışta, bir grup gencin eğlenmesini görebilirsiniz.
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Detaylı bakıldığında gerçekten kafa karıştırıcı

Detaylı bakıldığında gerçekten kafa karıştırıcı
Ancak daha detaylı bakıldığında kumral saçlı kızın arkadaşlarının arasında uzanan sağ kolunun olağanüstü bir uzunlukta olduğunu görebilirsiniz. Yine aynı fotoğrafta görülen başıboş elin gerçek sahibini araştırmaya çalışanların kafaları bir hayli karıştı.
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fotoğraf komik

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