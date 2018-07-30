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Bu fotoğraflara dikkatli bakın

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.07.2018 11:23 | Son Güncelleme

Bu fotoğrafta gizlenen keskin nişancıyı gördünüz mü?

Fotoğrafçı Simon Menner'ın paylaştığı fotoğraflarda keskin nişancıyı görebilmek neredeyse imkansız.

Eğer onu göremezseniz öldünüz

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Fotoğrafa dikkatlice bakın... Sizce nişancı nerede?
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İşte doğada çok iyi kamufle olmuş keskin nişancılar.
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