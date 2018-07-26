Bu fotoğrafların her biri İETT arşivinden çıktı! İşte eski İstanbul

Bakın 1800'lerde İstanbul nasıl gözüküyormuş...

İETT arşivinden eski İstanbul fotoğrafları

1 / 49 1871 - İstanbul'da toplu ulaşımın miladi sayılan atlı tramvayların hizmete giriş töreni, Tophane. Aynı zamanda İETT'nin kuruluş tarihi.

2 / 49 1875 - Tünel'in açılış merasimi, Karaköy

3 / 49 1890 - Hanımlar ve erkeklerin ayrı seyahat ettiği, ortadan perdeyle ikiye bölünmüş atlı tramvay, Dolmabahçe

4 / 49 1890 - Eminönü atlı tramvay

5 / 49 1890 - İETT Şişli deposu, atlı tramvaylar sefere hazırlanıyor.

6 / 49 1914 - Atlı tramvaydan elektrikli tramvaya geçiş. Elektrikli tramvaya eklenmiş eski atlı tramvay vagonu, Şişli

7 / 49 1915 - Her zaman cıvıl cıvıl Eminönü ve Galata Köprüsü üzerindeki elektrikli tramvaylar

8 / 49 1924 - Cadde-i Kebir, Pera

9 / 49 1927 - Tramvay işletmesine destek olmak amacıyla Fransa'dan getirilen (Renault Scemia) İstanbul'un ilk otobüslerinden biri Maçka Yokuşu'nu tırmanıyor.

10 / 49 Bu otobüsler "Beyazıt Meydanı-Bakırcılar-Fuatpaşa-Mercan-Sultanhamam-Yenicami Eski Postane" arasında hizmet vermeye başladı.

11 / 49 1928 - Eminönü

12 / 49 1928 - Beyoğlu, Pera

13 / 49 1931 - Beyazıt-Taksim arasında hizmet veren hat Taksim-Beşiktaş hattına çevrildi.

14 / 49 1935 - Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi girişi

15 / 49 1939 - İstanbullularca coşkuyla karşılanan ve resmi törenlerde kutlanan İETT'nin millileşmesi, Taksim Meydanı

16 / 49 1940 - Galata Köprüsü, Karaköy'e bakış

17 / 49 2. Dünya Savaşı'nın olduğu yıllarda yedek parça sıkıntısı nedeniyle Renault araçlar hizmet dışı bırakıldı. İstanbullular kısa bir süre otobüssüz kaldı ve şehiriçi ulaşım eskiden olduğu gibi tramvaylarla sağlanmaya çalışıldı.

18 / 49 Savaş nedeniyle hiçbir dış üretici Türkiye'ye otobüs satamadığı için idare bu sorunu aşmak için İsveç'ten 15 adet kamyon satın aldı ve kasaları çıkartılarak üzerine yolcu kabinleri giydirilip otobüs olarak kullanıldı.

19 / 49 Kamyon otobüsleri, aynı yıl ABD'den satın alınan Gasoille-White orijinal otobüsler takip etti. Bu otobüsler montajları yapıldıktan sonra 1943'te "Taksim-Beşiktaş" ve "Eminönü-Beşiktaş" hatlarında seferlere başladı.

20 / 49 1945 - 45'li yıllarda ilk burunsuz otobüsler çalışmaya başladı. Scania-Vabis B-41 model otobüslerin ilginç yanı, direksiyonlarının sağ tarafta bulunmasıydı. Trafikte bazı sıkıntılara sebep olsalar da 4 yıl boyunca "Taksim-Boğaziçi-Sarıyer" hattında çalıştırıldılar.

21 / 49 1947 - İETT İdaresi, İsveç'ten, 50 araç birden satın aldı ve filo sayısını 79'a yükseltti.

22 / 49 1951 - Almanya'dan 100 otobüs temin edildi. Büssing 5500/6000 TU.10 model otobüslerin hizmete girmesiyle birlikte hatların sayısı 29'a yükseldi.

23 / 49 1954 - Büssing marka 4500-TU. model otobüslerden 5 tane daha getirildi.

24 / 49 1955 - İETT filosuna, Mercedes O321H model otobüsler katmaya başladı. Bu otobüsler her iki yakada hizmet vermeye başladı.

25 / 49 1956 - Çekoslavakya'dan toplam 300 otobüs getirtildi.

26 / 49 1957 - Topkapı Garajı (80 otobüs kapasiteli) hizmete açıldı.

27 / 49 1959 - İETT, 30 adet Büssing 6500-TU.10 model uzun otobüs satın aldı. Kapasiteleri fazla olan Büssingler, yolcu talebinin yoğun olduğu hatlarda hizmet vermeye başladı.

28 / 49 1959 - Levent Garajı hizmete açıldı.

29 / 49 1960 - Başrollerini Ayhan Işık ve Türkan Şoray'ın paylaştığı "Otobüs Yolcuları" filminde rol alan İETT şöförü

30 / 49 1946 - İETT'nin uğradığı büyük yangında araçlarını kaybeden Ankara Belediyesi'ne gönderdiği Ford marka otobüsler

31 / 49 1947 - Özel amaçla tahsis edilen "husisi" tabelalı İETT otobüsü Ayasofya önünde

32 / 49 1948 - Eminönü'nden Galata'ya bakış

33 / 49 1950 - Tünel'in başlangıçta elektrifikasyona geçişe kadar 94 yıl süreyle aralıksız hizmet veren ahşap vagonlar

34 / 49 1950 - Karaköy Meydanı, kaybolan ahşap cami

35 / 49 1950 - Sirkeci

36 / 49 1956 - Emirgan otobüsü Sarıyer sahil yolunda

37 / 49 1957 - Görüntüsüyle İstanbul fotoğraflarına güzellik katan sevimli Skoda, Üsküdar Meydanı'nda

38 / 49 1958-61 - İETT, Almanya ile toplam 135 otobüslük bir anlaşma yaptı. Bu otobüsleri ağırlıklı olarak Mercedes O321H-L'ler oluşturuyordu.

39 / 49 1960 - Kadro tanımları "hostes" olan ve ağırlıklı olarak Şişli bölgesinde görev yapan kadın biletçiler

40 / 49 1961 - İtalya'dan getirilen ve "tramvayın kardeşiyiz" sloganıyla hizmete verilen troleybüsler

41 / 49 1962 - İETT şöförleri Şişli garajında sefer öncesi son kontrolleri yapıyor.

42 / 49 1965 - Dolmabahçe ve suyun öte yanı

43 / 49 1966 - Kısıklı Meydanı, son durak

44 / 49 TÜRK YAPIMI TROLEYBÜS: TOSUN 1968 yılında İstanbul'un ilk "yerli troleybüsü" üretilmeye başlandı.

45 / 49 Yerli troleybüs, Şişli'deki atölyelerde tamamen Türk işçi ve mühendislerinin emeğiyle, eski model bir otobüs şasisi üzerine inşa edildi. 101 kapı numarası konulan yerli troleybüse "Tosun" ismi verdildi.

46 / 49 1970 - Unkapanı köprüsünde arka arkaya dizilen troleybüsler

47 / 49 1973 - Boğaziçi Köprüsü (Alman Hoctief ve İngiliz Cleveland firmaları tarafından yapılan) açıldı.

48 / 49 1979 - İETT filosuna Macar yapımı ilk körüklü otobüsler (Ikarus) katıldı.