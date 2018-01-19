Bu fotoğraftaki detay şoke etti

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 19.01.2018 15:55 |4 saat önce

İskoçya'da bulunan Loch Eck Gölü'nün kenarında fotoğraf çektiren 10 kişilik bir grup kız, evlerine dağılıp fotoğraflara baktıklarında şoke oldular. Fotoğrafta kim olduğu anlaşılamayan bir davetsiz misafir vardı.

Şehir efsanesi bu fotoğraftan çıktı!

1 / 128 O GÖLDE BİR ÇOCUK BOĞULMUŞTU İki fotoğraf çekilmiş olan kızlar, fotoğrafların birinde yerdeki bir kütüğün arkasında kafasını uzatmış bir oğlan çocuğu gördüklerine neye uğradıklarını şaşırdılar. Geçmişte yaşanan korkunç bir kazada boğulan uyurgezer bir çocuğun boğulduğu göl, o günlerden beri kimi söylentilerin de konusu haline gelmiş durumda.

2 / 128 "BİZDEN BAŞKA KİMSE YOKTU" DEDİLER Bölgenin bir özel mülk olduğunu ve o esnada orada kendilerinden başka kimse olmadığını söyleyen kızlar olaya anlam vermekte zorlanıyor.

3 / 128 1994'te, Emma Thompson'un oynadığı The Blue Boy isimli film, bu sularda boğulan bir çocuğun efsanesi hakkındaydı. Efsane, oğlanın hayaletinin ani ölümünden önce annesiyle birlikte kaldığı Coylet Hotel'de olduğunu iddia ediyor.

4 / 128 Mitch Winehouse'dan Amy Winehouse itirafı 23 Temmuz 2011’de 27 yaşında alkol zehirlenmesinden hayatını kaybeden Amy Winehouse’un babası Mitch, kızının hayaletinin kendisini düzenli olarak ziyaret ettiğini öne sürdü.

5 / 128 "YATAĞIMIN AYAKUCUNA OTURUYOR" The Sun gazetesine konuşan Mitch, “Ölümünden üç yıl sonra belki de başka bir formda yeniden dünyaya geleceğini düşünmeye başlamıştım. Ruhu geliyor ve yatağımın ayakucuna oturuyor. Güzel yüzüyle bana bakıyor” dedi.

6 / 128 Amy Winehouse babasını yanından ayırmıyordu.

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13 / 128 ARKA PLANDAKİ SİLÜET HAYALET Mİ? 36 yaşındaki Willoughby, sekiz, altı ve üç yaşlarındaki kızlarının fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Ancak takipçilerinin dikkatini çeken kızlardan çok arka planda görünen bir silüet oldu.

14 / 128 Arkadaki duvarda bir çocuk suratı fark eden takipçileri bunu güzel sunucuyla paylaşınca işler karıştı.

15 / 128 TEK BAŞINA TUVALETE GİDEMİYOR Hayaletlerden korktuğu bilinen ve daha önce bununla ilgili sıkıntı yaşayan sunucunun başına gelenler canını oldukça sıkmışa benziyor.

16 / 128 Eski evinde The Woman in Black (Siyahlı Kadın) isimli korku filmi yüzünden tek başına tuvalete gitmekten bile korktuğunu söyleyen Willoughby, bu sebeple evinden taşınmak zorunda kalmıştı.

17 / 128 TÜYLER ÜRPERTİCİ! Bu tip şeylerin kendisini çok fazla etkilediğini söyleyen genç kadın, bu sebeple tuvalete gitmek için arabaya atlayıp en yakın süpermarkete gitmek zorunda kaldığını ifade ederek, bu yeni durumu "tüyler ürpertici" olarak tanımladı.

18 / 128 COOPER AİLESİNİN GİZEMİ HALA ÇÖZÜLEMEDİ Paranormal yani, "normal dışı", "normal ötesi" olaylar şüpheciler için her zaman ilginç olmuştur. Bazı insanlar doğaüstüne inanır ve bazıları inanmazlar. Ancak bazen basit fotoğrafların çok şaşırtıcı olduğu ortaya çıkıyor. Sizin için çoğu açıklanamayan fotoğrafları topladık. Bazı gizemleri belki siz çözebilirsiniz. Belki de hayatınızda göreceğiniz en tüyler ürpertici fotoğraflardan biri Texas Cooper ailesinin aile portresidir. Ailenin kim olduğu bilinse de, fotoğrafta sol tarafta tavandan sarkan vücudun ne olduğu, ya da kim olduğu bilinmiyor. Fotoğrafçılar bu bedenin çift pozlama hatasından kaynaklanabileceğini söylese de, o şekilde kimin neden poz vermiş olabileceği de sıkıntılı bir soru.

19 / 128 BU EN ÜNLÜ VE TARTIŞMALI HAYALET RESİMLERİNDEN BİRİ Bu fotoğrafta "Kahverengi hanımefendi" olarak da bilinen Dorothy Walpole'ün göründüğüne inanılıyor. Kocası onun kendisini aldattığından şüphelenip bir zindana kilitlemiş. Dorothy'nin ölümünden sonra, onun hayaletini görmekle ilgili çok sayıda rapor var.

20 / 128 JAMES COUNRTNEY VE MICHEAL MEEHAN'IN YÜZLERİ 1924 yılında James Courtney ve Michael Meehan adlı iki denizci, SS Watertown gemisinin kargo bölümünü temizlerken zehirli gazdan hayatını kaybeder. Tayfalar, iki denizcinin cesedini Meksika körfezi civarında suya "gömerler". Sonrasında gemideki herkes Courtney ve Meehan'ın yüzlerini denizde gördüğünü söylemeye başlar. Geminin kaptanı Keith Tracy, karaya çıktığında bir fotoğraf makinesi satın alır. Gemi tekrar denize açıldığında da, bu kareyi fotoğraflar...

21 / 128 UFO FOTOĞRAFI (MI)? Bu fotoğraf 1962 yılında çekildi ve kimse sahte olduğunu kanıtlayamadı. 1978'de Merkezi İstihbarat Teşkilatı, ufo'larla ilgili yüzlerce belgeyi (Tanımlanamayan Uçan Nesneler) yasaklı hale getirdi. Bu fotoğraf diğer materyaller arasında bulundu.

22 / 128 MADAM CHINNERY'NİN ANNESİNİN MEZARI: 1959 1959 yılında Mabel Chinnery annesinin mezarını ziyaret ettikten sonran kocasının arabada otururken fotoğrafını çekti. Yalnız fotoğrafta ilginç bir görüntü belirdi. Arka koltukta bir kadın figürü belirdi. Bu figür annesinin hayali bir figürüydü.

23 / 128 İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 14 YILDIR HAYALETLERLE YAŞIYOR 52 yaşındaki Tracy Proctor, 14 yıldır evinde kendisiyle yaşayan bir hayalet bulunduğunu iddia ediyor. Prcotor'un iddiasına göre bu hayalet şakacı bir ruha sahip ve kendisi ile dalga geçiyor.

24 / 128 West Yorkshire'daki Wakefield'teki evinde yaşayan Proctor, ruhun evinin çevresinde anahtarlar, gözlük ve e-sigara taşıdığını ve art arda antik bebeklerinin pantolonlarını aşağıya indirdiğini iddia ediyor.

25 / 128 Hayaletin evde hiçbir erkeğin bulunmasından hoşlanmadığını belirten Proctor, bu nedenle sevgililerinin, çocuklarının ve ziyaretçilerinin evden kaçmak zorunda kaldığını söylüyor.

26 / 128 14 yıldır evinde bulunan hayaletin eviden bulunan oyuncak bebeklerin pantolanlarını da aşağıya indirdiğini kaydeden Proctor, iddiasını ise çektiği bir görüntü ile dile getiriyor. Ev sahibi, başkalarının kendisi için deli diyebileceğini ancak o kendisinin bu ruh tarafından korunduğunu düşünüyor

27 / 128 ASKERİN HAYALETİ Fransa'da bir savaş mezarlığını ziyaret eden 14 yaşındaki öğrenci Mitch Glover'ın cep telefonuyla çektiği fotoğrafta belirlenen görüntünün İskoç bir askere ait olduğu iddia edildi.<br />Fransa'nın en büyük savaş mezarlıklarından birisinde çekilen fotoğraftaki ayrıntıyı önce farketmeyen Mitch Glover, daha sonra eve gittiğinde bir fotoğrafın köşesinde beliren askeri üniformalı hayaleti gördü. Görüntüyü ailesine ve arkadaşlarına gösteren öğrencinin, bu fotoğrafının ardından ortaya çok sayıda hikayede çıkmaya başladı. Bu hikayelerden en ilginci ise İskoç askerinin mezarlığın koruyucusu olduğu.

28 / 128 Fransa'da bir savaş mezarlığını ziyaret eden 14 yaşındaki öğrenci Mitch Glover'ın cep telefonuyla çektiği fotoğrafta belirlenen görüntünün İskoç bir askere ait olduğu iddia edildi.<br />Fransa'nın en büyük savaş mezarlıklarından birisinde çekilen fotoğraftaki ayrıntıyı önce farketmeyen Mitch Glover, daha sonra eve gittiğinde bir fotoğrafın köşesinde beliren askeri üniformalı hayaleti gördü. Görüntüyü ailesine ve arkadaşlarına gösteren öğrencinin, bu fotoğrafının ardından ortaya çok sayıda hikayede çıkmaya başladı. Bu hikayelerden en ilginci ise İskoç askerinin mezarlığın koruyucusu olduğu.

29 / 128 Fransa'da bir savaş mezarlığını ziyaret eden 14 yaşındaki öğrenci Mitch Glover'ın cep telefonuyla çektiği fotoğrafta belirlenen görüntünün İskoç bir askere ait olduğu iddia edildi.<br />Fransa'nın en büyük savaş mezarlıklarından birisinde çekilen fotoğraftaki ayrıntıyı önce farketmeyen Mitch Glover, daha sonra eve gittiğinde bir fotoğrafın köşesinde beliren askeri üniformalı hayaleti gördü. Görüntüyü ailesine ve arkadaşlarına gösteren öğrencinin, bu fotoğrafının ardından ortaya çok sayıda hikayede çıkmaya başladı. Bu hikayelerden en ilginci ise İskoç askerinin mezarlığın koruyucusu olduğu.

30 / 128 FOTOĞRAFTAKİ HAYALET İngiliz manken, oğlunu banyoda yıkarken çektiği fotoğrafı görünce kelimenin tam anlamıyla "dondu kaldı." Ünlü müzisyen Bob Geldof'un kızı Peaches Geldof, oğlu Astala'yı banyo küvetinde yıkarken birlikte bir fotoğraf çekti. Sonra da sosyal medyadaki hesabında paylaytı. Onu ve takipçilerini şoke eden ayrıntı ise Geldof'un omuzunun sağ yanından uzanıp saçlarını sımsıkı tutan bir el.

31 / 128 Geldof, bu elin kocası ve iki çocuğuyla birlikte yaşadığı evin daha önceki sahibi olan ve banyoda intihar eden bir kadına yani bir hayalete ait olduğunu iddia ediyor. Mankenin sonradan yaptığı araştırma evle ilgili tüyler ürperten gerçekleri ortaya çıkardı. Geldof "Yaşadığımız ev 1920'lerde zengin bir adam tarafından yapılmış.

32 / 128 Adamın karısı hamileymiş. Daha sonra da kendini banyoda boğarak hayatına son vermiş" diyerek neredeyse 100 yıllık olan evin tarihine dair araştırma sonuçlarını anlattı. Geldof'un iddiasına göre fotoğrafta görülen el bu kadına ait.

33 / 128 Geldof, fotoğrafta görünen elin kendisine ait olmadığını da şöyle anlatıyor: "Bir elimle oğlum Astala'yı diğeriyle de kamerayı tutuyordum. Banyoda ikimizden başka da kimse yoktu." Geldof, hayaletin varlığını hissettiğini söyleyerek "Sinirli ve zararlı değil aynı zamanda arkadaşça ya da anaç bir yaklaşımı da yok. Tek hissettiğim bu hayalet etrafında çocukların varlığından hoşlanıyor" diye konuştu. Bazıları da bu fotoğrafın ve açıklamaların bir tür reklam taktiği olduğu görüşünde.

34 / 128 İSTER İNAN, İSTER İNANMA! ABD'lilerin yüzde 45'i hayaletlerin varlığına inanıyor. Hayaletlere inanış Eski Mısır geleneğinde ölümün gerçekleşmesinin ardından bedenlerini terk eden ruhların reenkarnasyon dönüşümlerine dek uzanıyor. Hayalet hikayelerine kuşkuyla bakanlar onların varlıklarını reddederken, hayaletlere dair gerçek kanıtların bulunmadığını iddia ediyor.

35 / 128 ABD'lilerin yüzde 45'i hayaletlerin varlığına inanıyor. Hayaletlere inanış Eski Mısır geleneğinde ölümün gerçekleşmesinin ardından bedenlerini terk eden ruhların reenkarnasyon dönüşümlerine dek uzanıyor. Hayalet hikayelerine kuşkuyla bakanlar onların varlıklarını reddederken, hayaletlere dair gerçek kanıtların bulunmadığını iddia ediyor.

36 / 128 ABD'lilerin yüzde 45'i hayaletlerin varlığına inanıyor. Hayaletlere inanış Eski Mısır geleneğinde ölümün gerçekleşmesinin ardından bedenlerini terk eden ruhların reenkarnasyon dönüşümlerine dek uzanıyor. Hayalet hikayelerine kuşkuyla bakanlar onların varlıklarını reddederken, hayaletlere dair gerçek kanıtların bulunmadığını iddia ediyor.

37 / 128 ABD'lilerin yüzde 45'i hayaletlerin varlığına inanıyor. Hayaletlere inanış Eski Mısır geleneğinde ölümün gerçekleşmesinin ardından bedenlerini terk eden ruhların reenkarnasyon dönüşümlerine dek uzanıyor. Hayalet hikayelerine kuşkuyla bakanlar onların varlıklarını reddederken, hayaletlere dair gerçek kanıtların bulunmadığını iddia ediyor.

38 / 128 ABD'lilerin yüzde 45'i hayaletlerin varlığına inanıyor. Hayaletlere inanış Eski Mısır geleneğinde ölümün gerçekleşmesinin ardından bedenlerini terk eden ruhların reenkarnasyon dönüşümlerine dek uzanıyor. Hayalet hikayelerine kuşkuyla bakanlar onların varlıklarını reddederken, hayaletlere dair gerçek kanıtların bulunmadığını iddia ediyor.

39 / 128 ABD'lilerin yüzde 45'i hayaletlerin varlığına inanıyor. Hayaletlere inanış Eski Mısır geleneğinde ölümün gerçekleşmesinin ardından bedenlerini terk eden ruhların reenkarnasyon dönüşümlerine dek uzanıyor. Hayalet hikayelerine kuşkuyla bakanlar onların varlıklarını reddederken, hayaletlere dair gerçek kanıtların bulunmadığını iddia ediyor.

40 / 128 ABD'lilerin yüzde 45'i hayaletlerin varlığına inanıyor. Hayaletlere inanış Eski Mısır geleneğinde ölümün gerçekleşmesinin ardından bedenlerini terk eden ruhların reenkarnasyon dönüşümlerine dek uzanıyor. Hayalet hikayelerine kuşkuyla bakanlar onların varlıklarını reddederken, hayaletlere dair gerçek kanıtların bulunmadığını iddia ediyor.

41 / 128 BU FOTOĞRAFTA HAYALET VAR! İngiltere'nin Kendal kentinde hayalet şoku yaşanıyor. Victoria dönemine ait harabeye dönmüş bir konukevini yıkmaya gelen ekipler, Robert Johnson tarafından çekilen fotoğrafta hayalet görünce şaşkına döndü. Fotoğraftaki görüntünün, yıllarca konukevinde çalışan, aynı pencerenin önünde dikilerek telefonla rezervasyon taleplerini alan ve geçen yıl 87 yaşında ölen Frances Grimshaw'a ait olduğu 59 yaşındaki oğlu David Grimshaw tarafından da doğrulandı. İşte o hayalet...

42 / 128 İngiltere'nin Kendal kentinde hayalet şoku yaşanıyor. Victoria dönemine ait harabeye dönmüş bir konukevini yıkmaya gelen ekipler, Robert Johnson tarafından çekilen fotoğrafta hayalet görünce şaşkına döndü. Fotoğraftaki görüntünün, yıllarca konukevinde çalışan, aynı pencerenin önünde dikilerek telefonla rezervasyon taleplerini alan ve geçen yıl 87 yaşında ölen Frances Grimshaw'a ait olduğu 59 yaşındaki oğlu David Grimshaw tarafından da doğrulandı. İşte o hayalet...

43 / 128 HAYALETLER BURSA'DA! Bursa'da gezmeye çıkan nişanlı çift, otomobilin içinden çektikleri fotoğrafın arka planında beliren <br /><br />çocuk şeklindeki silüeti görünce şoke oldular. Çiftin, mantıklı bir açıklama bulabilmek için çevresindeki <br /><br />arkadaşlarıyla paylaştığı fotoğraf bir anda yayılarak internet gündemine bomba gibi düştü. 10 metrelik bir <br /><br />uçurumun kenarında olduklarını belirten çift, "uçurum tarafında bu silüetin görülmesi bizi çok korkuttu ve <br /><br />biz oradayken etrafta kimse yoktu" dedi.

44 / 128 Bursa'da gezmeye çıkan nişanlı çift, otomobilin içinden çektikleri fotoğrafın arka planında beliren çocuk şeklindeki silüeti görünce şoke oldular. Çiftin, mantıklı bir açıklama bulabilmek için çevresindeki arkadaşlarıyla paylaştığı fotoğraf bir anda yayılarak internet gündemine bomba gibi düştü. 10 metrelik bir <br /><br />uçurumun kenarında olduklarını belirten çift, "uçurum tarafında bu silüetin görülmesi bizi çok korkuttu ve biz oradayken etrafta kimse yoktu" dedi.

45 / 128 BU HAYALETLER GERÇEK Mİ? Brocken Spectre yada Broken Hayaleti olarak adlandırılan görüntü dağcılar tarafından gizemli bir olay olarak değerlendiriliyor. Bu görüntüler dağcıların gölgesinin bulutların üzerine yansımasıyla oluşuyor. İşte o ilginç bir anlar...

46 / 128 Brocken Spectre yada Broken Hayaleti olarak adlandırılan görüntü dağcılar tarafından gizemli bir olay olarak değerlendiriliyor. Bu görüntüler dağcıların gölgesinin bulutların üzerine yansımasıyla oluşuyor. İşte o ilginç bir anlar...

47 / 128 Brocken Spectre yada Broken Hayaleti olarak adlandırılan görüntü dağcılar tarafından gizemli bir olay olarak değerlendiriliyor. Bu görüntüler dağcıların gölgesinin bulutların üzerine yansımasıyla oluşuyor. İşte o ilginç bir anlar...

48 / 128 Brocken Spectre yada Broken Hayaleti olarak adlandırılan görüntü dağcılar tarafından gizemli bir olay olarak değerlendiriliyor. Bu görüntüler dağcıların gölgesinin bulutların üzerine yansımasıyla oluşuyor. İşte o ilginç bir anlar...

49 / 128 İskoç kalesinde çekilen bu fotoğrafta esrarengiz kostümlü kadını görenler, bunun hayalet olduğunu öne sürdü. Fotoğrafta parmaklıklı pencerede bir kadın görülüyor ancak uzmanlar bunun dijital bir sahtekarlık olduğunu ortaya çıkardı.

50 / 128 Ağaçlıktaki hayalet... Aslında bu fotoğraf muhtemelen gölgeler, yapraklar ve dalların karışımından oluşan bir yanılmadan başka bir şey değil...

51 / 128 Bir çiftin yanında görünen karaltı... Ama bir açıklaması var... Bu fotoğraf normalden uzun süreli pozlanmış... O sırada oradan geçen bir kişi hareketli olduğun için bir karaltı şeklinde çıkmış...

52 / 128 Denizdeki hayalet... Suyun üzerinde gizemli, başında kukuletalı bir adam var gibi... Uzmanlar ise bunun kayanın üzerindeki çeltikten kaynaklanan bir yanılma olduğunu söylüyorlar.

53 / 128 Otomobil aynasındaki hayalet... Fotoğrafçı otomobilin yakınlarında kimse olmadığını söylüyor. Şüpheci uzmanlar bunun dijital sahtekarlık olduğu görüşünde.

54 / 128 İki gencin arkasında bir yüz belirmiş... Uzman tahmini ise bu da bir göz yanılması...

55 / 128 Gizemli bir yüz görünüyor... Ancak bu muhtemelen fotoğraf makinesinin lensinin buharlanmasından kaynaklanıyor...

56 / 128 Çocuğu ve köpeğiyle yürüyüşe çıkan fotoğrafçının karesinde ağaçların olduğu bölgede beliren bir figür, ilk bakışta bir insanı andırıyor... Ancak uzmanlar bunun basit bir gölge, dal, yaprak karışımından oluşan yanılsama olduğunu öne sürüyor.

57 / 128 BU FOTOĞRAFLARDA HAYALET VAR Geçen yıl Ankara'da çekilen bu fotoğraf İngiltere'nin Daily Mail gazetesinde hayret veren hayalet fotoğrafları arasında gösterilmiş. Camideki kalabalığın üzerinde bir melek figürünün göründüğünü iddia ediliyor.

58 / 128 Geçen yıl Ankara'da çekilen bu fotoğraf İngiltere'nin Daily Mail gazetesinde hayret veren hayalet fotoğrafları arasında gösterilmiş. Camideki kalabalığın üzerinde bir melek figürünün göründüğünü iddia ediliyor.

59 / 128 Bu fotoğraf 17 yaşındaki Matthew Summers tarafından geçen yıl çekilmiş. Matthew'ın bir grup arkadaşıyla çektiği fotoğrafın alt köşesinde kameraya hüzünle bakan bir surat var.

60 / 128 Bu fotoğraf 17 yaşındaki Matthew Summers tarafından geçen yıl çekilmiş. Matthew'ın bir grup arkadaşıyla çektiği fotoğrafın alt köşesinde kameraya hüzünle bakan bir surat var.

61 / 128 Bu fotoğraf ise tam 22 yıl önce çekilmiş. Fotoğrafı çekenin sağ tarafında görünen siluetin fotoğrafa nasıl girdiği halen bilinmiyor. Fotoğrafın sağında beyaz uzun bir paltonun kolunu görünüyor.

62 / 128 1998 yılında İngiltere'yi ziyaret eden Amerikalı bir turist tarafından çekilen bu fotoğrafa halkın büyük bir bölümü inanıyor. Edinburgh bölgesinde yaşayanların neredeyse yüzde 10'unun hayaletlerle ilgili bir deneyimi varmış.

63 / 128 Edinburgh Kalesi'ndeki II'inci Charles'ın portresinin çekildiği bu fotoğrafta fotoğrafçı Kral'ın kolunda bir kadın figürü olduğuna inanıyor.

64 / 128 Colin Foster adlı bir tatilci tarafından çekilen bu fotoğrafta, çitlerin hemen önünde ayakta duran bir erkeğe benzeyen silueti inceleyen uzmanlar, fotoğrafta herhangi bir değişiklik yapılmadığını öne sürüyor.

65 / 128 Colin Foster adlı bir tatilci tarafından çekilen bu fotoğrafta, çitlerin hemen önünde ayakta duran bir erkeğe benzeyen silueti inceleyen uzmanlar, fotoğrafta herhangi bir değişiklik yapılmadığını öne sürüyor.

66 / 128 Bu hareketli fotoğrafta ise sarışın kadının saçlarını savurduğu anda saçlarının bir insan yüzü oluşturduğu iddiası var.

67 / 128 Bu görüntülerdekiler insanoğlunun her zaman ilgisini çeken hayaletler mi?

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80 / 128 EN ÇOK TARTIŞILAN HAYALET FOTOĞRAFLARI

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118 / 128 HAYALETLER Resimlerdeki hayaletler görenleri şaşırtıyor...

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