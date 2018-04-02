Bu fotoğraftaki gizemi kadınlar daha hızlı buluyor

Paylaşılan rengarek fotoğrafta sosyal medya kullanıcılarından fotoğraftaki gizli nesneyi bulması isteniyor. Fotoğraftakip o detayı siz de görebildinz mi?

İlk bakışta bulabildiniz mi?

1 / 77 İngiltere'nin çok okunan medya platformu MailOnline, sosyal medyada çok konuşulan bir bulmaca paylaştı. Ortalama olarak 45 saniyede çözülen bulmacanın yaratıcısı, "Kadınlar bu görsellerdeki detayı erkeklerden daha hızlı görüyor" dedi.

2 / 77 Paskalya’nın kutlandığı ülkelerden İngiltere’de bugün bir çizim tartışma yarattı. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’in internet sitesinde yayınladığı bir görsel büyük bir tartışma yarattı. Paskalya tavşanının gizlendiği çizimde tavşanın çiçekler ve yumurtalar arasında bulmanın bir hayli zor olduğunu belirten Daily Mail, okuyucularının bunu bulmak için çabalamasını istedi.

3 / 77 Lenstore isimli girişim tarafından tasarlanan görselde, kelebek, Paskalya yumurtası ve çiçekler arasında bir adet beyaz tavşan bulmak gerekiyor. Lenstore’dan temsilciler, “Kullanıcılar ortalama olarak 45 saniye içerisinde tavşanı buluyor. Fakat genelde kadınlar erkeklerden daha başarılı” yorumunu yaptı. İngiltere’yi karıştıran tasarımdaki tavşanı bulamadıysanız merak etmeyin. Aşağıdaki görselde tavşanın yerini sizin için belirledik.

4 / 77 OLDUKÇA ISSIZ GÖZÜKSE DE... Soyal medya kullanıcıları ilk fotoğrafa baktığında sadece ağaçlarla çevrili yeşil bir alan gördü.

5 / 77 İlk fotoğraftan bir sonuç çıkaramayınca ikinci paylaşım geldi. The Household Cavalry hesabında paylaşılan ikinci fotoğraftaysa keskin nişancıların yerleri ile ilgili ipucu veren bir görüntü yer aldı.

6 / 77 Gün içinde belli aralıklarla paylaşılan görüntülerin üçüncüsündeyse herşey gözler önüne serildi. Son paylaşımla çim, açağ ve çalıLarı kendilerini gizlemek için kullandığı görülen keskin nişancıların savaş alanında nasıl hayatta kaldıkları gözler önüne serildi.

7 / 77 İLK BAKIŞTA BULABİLDİNİZ Mİ? Fotoğraf, Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın Ndutu safari alanında çekildi.

8 / 77 Fotoğraf, Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın Ndutu safari alanında çekildi. Makinenin vizöründen bakan isim ise Rus fotoğrafçı Julia Sundukova.

9 / 77 Muhtemelen sadece kartal gibi gözlere sahip olanlarımız, fotoğrafı dikkatle inceledikten sonra, yaprakların arasına gizlenmiş "vahşi kedi"yi fark edecek.

10 / 77 Tasarımcı Gergely Dudás geçen hafta Facebook sayfasında yayınladığı çizim ile sosyal medyanın gündemine oturdu.Dudás'ın yeni yıl bulmacasından önce hazırladığı çizim ise daha zor... Baykuşların arasındaki kediyi bulabildiniz mi? Haydi bir ipucu verelim: Tüm baykuşların suratlarının ortasında sarı gagaları var. Hala bulamadınız mı? O zaman 3. sıraya daha dikkatli bakın!

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12 / 77 Macar sanatçı Dudolf'un Facebook sayfasında paylaştığı bir resim internet dünyasını ikiye böldü. Dudolf, çok sayıda kardan adamın olduğu resmi ‘'Onların arasında bir panda var. Onu bulabilir misiniz?'' diyerek takipçileri ile paylaştı. Sosyal medyada Macar sanatçının paylaşımı ile karşılaşanlar pandayı ilk bakışta görenler ve göremeyenler olarak ikiye ayrıldı.Resim, kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğenilerek yüz binin üzerinde paylaşıldı. Pandayı siz bulabildiniz mi?

13 / 77 İşte burada!

14 / 77 Saklanma uzmanı kediler acaba bu karelerde nerede?

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