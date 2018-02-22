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Bu görüntü rezil etti!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.02.2018 11:30 | Son Güncelleme

19 yaşındaki genç şarkıcı Tallia, katıldığı gecede rezil oldu.

Galaksi temalı gecede arabadan inerken eteği yok olan İskoç şarkıcı, iddialı bir giriş yapmayı beklerken hayalleri alt üst oldu.

Geceye damga vuran görüntü

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Üzerinde bir bluz gibi kalan elbisesi Tallia'ya zor anlar yaşattı.
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Arabadan inerken eteği katlanan Talia, çorabının ağı ve yırtılan bölümü ortaya çıkınca tüm narinliğini kaybetti.
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Arkadaşlarının uyarısı üzerine elbisesini düzelten Tallia bu talihsiz görüntüsüyle geceye damga vurdu.
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İşte Tallia'nın geceye damga vuran o görüntü
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Londra Moda Haftası'nın devam ettiği günlerde, Çıplak Kalp Vakfı'nın fuarına katılan ünlü isimler kırmızı halıda oldukça iddialı kıyafetlerle yer aldı.
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Gümüş kıyafetlerin hakim olduğu gecede yırtmaçlar ve süper miniler ilgi odağı oldu.
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İşte geceye damga vuran isimler ve kıyafetler...
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