Bu görüntü tarihe karışıyor

Ünlü ada, yaşanan kirliliğin önlememesi sonucu 4 ay boyunca ziyarete kapatılacak.

Koh Phi Phi adası ziyarete kapatılıyor

1 / 19 ABD’li yıldız Leonardo DiCaprio’nun başrolünü oynadığı ‘The Beach’ filminin geçtiği Tayland’daki ünlü plaj, ‘aşırı turist’ gerekçesiyle ziyarete kapatılıyor.

2 / 19 Ve Tayland ‘olumlu’ bir ilke imza atarak, doğayı paraya tercih eden bir kararla ülkenin en çok turist çeken bölgesini ziyarete kapatma kararı aldı.

3 / 19 İngiliz yönetmen Danny Boyle’un yönettiği, Leonardo DiCaprio’nun başrolünü oynadığı ‘The Beach (Plaj)’ filminin çekildiği, beyaz kumları ve kristal mavi suları ile ünlü Maya Koyu’ndaki Koh Phi Phi plajının, aşırı turist yoğunluğu gerekçesiyle bu yaz turizme kapatılacağı açıklandı.

4 / 19 Filmin gişede büyük başarı elde etmesinin ardından ünlenen plaj, tam anlamıyla turist akınına uğrayıp günde en az 200 tekne ve 4 bin turist ziyaret etmeye başlayınca, koyda ciddi bir çevre kirliliği sorunu baş gösterdi.

5 / 19 Ayrıca bölgedeki doğa harikası mercan resifleri de zarar görmeye başladı.

6 / 19 Bunun üzerine yerel yönetim bölgeyi hazirandan itibaren 4 ay boyunca turizme kapatacak.

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