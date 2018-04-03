HABER

Bu görüntü tarihe karışıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.04.2018 07:24 | Son Güncelleme

The Beach filmiyle dünyanın ilgi odağı haline gelen Tayland'ın ünlü plajı turist akınına uğrayınca bölgede aşırı kirlilik oluştu. Yaşananlara kayıtsız kalamayan yetkililer duruma el koyarak adayı turist ziyaretine kapattı.

Ünlü ada, yaşanan kirliliğin önlememesi sonucu 4 ay boyunca ziyarete kapatılacak.

Koh Phi Phi adası ziyarete kapatılıyor

1 / 19

ABD’li yıldız Leonardo DiCaprio’nun başrolünü oynadığı ‘The Beach’ filminin geçtiği Tayland’daki ünlü plaj, ‘aşırı turist’ gerekçesiyle ziyarete kapatılıyor.
2 / 19

Ve Tayland ‘olumlu’ bir ilke imza atarak, doğayı paraya tercih eden bir kararla ülkenin en çok turist çeken bölgesini ziyarete kapatma kararı aldı.
3 / 19

İngiliz yönetmen Danny Boyle’un yönettiği, Leonardo DiCaprio’nun başrolünü oynadığı ‘The Beach (Plaj)’ filminin çekildiği, beyaz kumları ve kristal mavi suları ile ünlü Maya Koyu’ndaki Koh Phi Phi plajının, aşırı turist yoğunluğu gerekçesiyle bu yaz turizme kapatılacağı açıklandı.
4 / 19

Filmin gişede büyük başarı elde etmesinin ardından ünlenen plaj, tam anlamıyla turist akınına uğrayıp günde en az 200 tekne ve 4 bin turist ziyaret etmeye başlayınca, koyda ciddi bir çevre kirliliği sorunu baş gösterdi.
5 / 19

Ayrıca bölgedeki doğa harikası mercan resifleri de zarar görmeye başladı.
6 / 19

Bunun üzerine yerel yönetim bölgeyi hazirandan itibaren 4 ay boyunca turizme kapatacak.
7 / 19

8 / 19

9 / 19

10 / 19

11 / 19

12 / 19

13 / 19

14 / 19

15 / 19

16 / 19

17 / 19

18 / 19

19 / 19

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
turist ada

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!

Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!

Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bebeğinin yatak odasında şirket kurdu, milyoner oldu

Bebeğinin yatak odasında şirket kurdu, milyoner oldu

ATM cihazını kestiler!

ATM cihazını kestiler!

Hükümlü kadınlar içtimalara böyle çıkıyor

Hükümlü kadınlar içtimalara böyle çıkıyor

Bu görüntülere tepki yağıyor!

Bu görüntülere tepki yağıyor!

Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!

Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!

Viral fotoğrafı sayesinde ünlü oldu

Viral fotoğrafı sayesinde ünlü oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.