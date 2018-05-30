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Bu görüntüler İstanbul'dan... Muhteşem kutlama

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.05.2018 02:39 | Son Güncelleme

İstanbul'un Fethi'nin 565. yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenen törenle kutlandı.

Haliç Kongre Merkezi Sahili'ndeki alanda gerçekleştirilen etkinlikte kutlamalar için hazırlanan özel bir video mapping, ışık, su ve lazerin birlikte kullanıldığı Fetih Gösterisi gerçekleştirildi.

İstanbul'un Fethi'nin 565. yılı görkemli bir törenle kutlandı

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Açılış konuşmalarının ardından Fetih'in 565'inci yılı dolayısıyla "Özel Fetih Gösterisi" başladı. Kutlamalar kapsamında TSK Askeri Mehteran Birliği sahne aldı ve kutlamalar için hazırlanan özel bir video mapping, ışık, su ve lazerin birlikte kullanıldığı görkemli bir Fetih Gösterisi gerçekleştirildi.
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Özel Fetih Gösterisi için sahilden ortalama 50 metre açıkta deniz yüzeyine özel platform kuruldu. 78x18 metre ölçülerindeki sahnede gerçekleştirilecek 3D mapping gösterisi için 20 dakikalık film hazırlandı. Programda su, ışık, lazer ve su perdesi gösterisi, 30x90 metre ölçüsündeki yüzer gösteri platformunda yapıldı. Dünya tarihini değiştiren, bir çağ kapatıp başka bir çağ açan büyük deha Fatih Sultan Mehmed Han ile muzaffer, yiğit ve kutlu askerlerinin gerçekleştirdiği İstanbul’un Fethi’nin yeniden canlandırıldığı tören, beğeniyle seyredildi.
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Programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, çekim süreci ve uluslararası post prodüksiyon ekiplerinin katılımıyla yapımı 1,5 ayda tamamlanan film izlendi. Fatih Sultan Mehmed Han eşliğinde izleyicilerin 1453'ten günümüze zamanda yolculuğa çıkarıldığı filmde, Türk tarihinin önemli şahsiyetleri, önderleri ve liderleri yüzyıllar süren bu şanlı yolculuğa selam verdi.
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Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva, İstanbul ve Ankara Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Mor Filüksinos Yusuf Çetin, İstanbul'daki konsoloslar, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sanatçılardan İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Ece Erken, Alişan'ın yanı sıra iş, spor, sanat ve siyaset dünyasından davetliler katıldı.
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(AA)
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