Bu görüntülere sadece Çin'de rastlayabilirsiniz

Kimi zaman sınav anında kimi zamanda işlenen dersler sırasında çekilen görüntüler yaşanan atmosferi gözler önüne seriyor.

Bu insanlar sadece Çin'de!

1 / 48 Çin'de öğrenciler kopya çekmesin diye aldıkları ilginç önlem.

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3 / 48 Çin sanat akademisinin deneme sınavı...

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14 / 48 Trafikte kaldığınızda aradığınız, sizi ve arabanızı bulunduğunuz yerden alan ilginç yol yardımı.

15 / 48 Süpermarketlerde satılan timsahlar.

16 / 48 Süpermarketlerde satılan Köpekbalıkları.

17 / 48 Restoranlara satmak için hamamböceği yetiştiren çiftlikler.

18 / 48 İnsanların intihar etmelerini önlemek için yüksek binaların arasına gerilmiş ağlar.

19 / 48 Hava kirliliği yüzünden kavanozlarla satılan temiz hava.

20 / 48 Canlı yengeç alınabilen otomatlar.

21 / 48 Aşırı inşaat yapılması sonucu oluşan kimsenin oturmadığı hayalet mahalleler.

22 / 48 Bu insanları başka yerde göremezsiniz. Onlar sadece Çin'de...

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44 / 48 Çin'de terk edilen bir erkek, kız arkadaşına "Lütfen beni terk etme" diye yalvarırken bir taraftan kızın ayağındaki çoraplara yapıştı.

45 / 48 Sosyal medyada yayınlanan videoyu izleyenler genç adama öfke kustu.

46 / 48 Erkekler genç adama 'Erkeklik onuru yokmuş' diyerek ateş püskürdü.

47 / 48 Kadınlarsa 'Bu kadar kızdırdığına göre bir kabahat işlemiştir' diyerek ateş püskürdü.