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Bu görüntülere sadece Çin'de rastlayabilirsiniz

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.06.2018 10:25 | Son Güncelleme

Kalabalık nüfusu ile dikkat çeken Çin'de okul ortamında da ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.

Kimi zaman sınav anında kimi zamanda işlenen dersler sırasında çekilen görüntüler yaşanan atmosferi gözler önüne seriyor.

Bu insanlar sadece Çin'de!

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Çin'de öğrenciler kopya çekmesin diye aldıkları ilginç önlem.
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Çin sanat akademisinin deneme sınavı...
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Trafikte kaldığınızda aradığınız, sizi ve arabanızı bulunduğunuz yerden alan ilginç yol yardımı.
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Süpermarketlerde satılan timsahlar.
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Süpermarketlerde satılan Köpekbalıkları.
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Restoranlara satmak için hamamböceği yetiştiren çiftlikler.
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İnsanların intihar etmelerini önlemek için yüksek binaların arasına gerilmiş ağlar.
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Hava kirliliği yüzünden kavanozlarla satılan temiz hava.
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Canlı yengeç alınabilen otomatlar.
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Aşırı inşaat yapılması sonucu oluşan kimsenin oturmadığı hayalet mahalleler.
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Bu insanları başka yerde göremezsiniz. Onlar sadece Çin'de...
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Çin'de terk edilen bir erkek, kız arkadaşına "Lütfen beni terk etme" diye yalvarırken bir taraftan kızın ayağındaki çoraplara yapıştı.
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Sosyal medyada yayınlanan videoyu izleyenler genç adama öfke kustu.
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Erkekler genç adama 'Erkeklik onuru yokmuş' diyerek ateş püskürdü.
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Kadınlarsa 'Bu kadar kızdırdığına göre bir kabahat işlemiştir' diyerek ateş püskürdü.
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Böylece hem erkekler hem kadınlar farklı sebeplerden de olsa yalvaran genç adamı erkekliğin yüz karası olarak niteledi.
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Anahtar Kelimeler:
çin kopya öğrenci

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