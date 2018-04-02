Bu görüntülere tepki yağıyor!

Sosyal medyada son günlerde paylaşılan bir görüntü tartışma yarattı. Rich Kids of London hesabında paylaşılan görüntüde bir kadın ayı severken görülüyor.

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Üzerinde kürk olduğu dikkat çeken kadının diğer yanında da şampanya şişesi bulunuyor. Görüntüyü izleyen bir grup kadının ayıya eziyet ettiğini söylerken, hayvanın davranışlarının normal görünmediğini, muhtemelen uyuşturulmuş olduğunu belirtiyor.