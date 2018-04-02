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Bu görüntülere tepki yağıyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.04.2018 15:33 | Son Güncelleme

Instagram'da Rich Kids of London (Londra'nın zengin çocukları) hesabında paylaşılan görüntüler sosyal medyayı salladı.

Hesapta paylaşılan görüntülerdeki ayı seven kürklü kadının sanal alemi ikiye böldü.

Londra'nın zengin çocukları sosyal medyayı salladı

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Sosyal medyada son günlerde paylaşılan bir görüntü tartışma yarattı. Rich Kids of London hesabında paylaşılan görüntüde bir kadın ayı severken görülüyor.
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Üzerinde kürk olduğu dikkat çeken kadının diğer yanında da şampanya şişesi bulunuyor. Görüntüyü izleyen bir grup kadının ayıya eziyet ettiğini söylerken, hayvanın davranışlarının normal görünmediğini, muhtemelen uyuşturulmuş olduğunu belirtiyor.
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Kadının bu sırada kürk giyiyor olmasının da ironik olduğunu savunanlar kadına ateş püskürdü.
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Karşı görüşü savunanlar ise ayının evcilleştirilmiş olabileceğini, kadının da suni kürk giyme ihtimalini öne sürdü.
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Instagram hesabında paylaşılan diğer fotoğraflar da sosyal medyada yankı uyandırıyor.
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İşte o hesaptaki diğer paylaşımlar...
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zengin çocuklar Londra instagram sosyal medya

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