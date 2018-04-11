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Bu görüntüye kayıtsız kalamadılar! Herkes oraya akın ediyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.04.2018 08:02 | Son Güncelleme

Washington'daki ziyaretçiler şu sıralar kiraz ağaçlarının yarattığı görsel şölene tanık olmak için yapay gölü ziyarete gidiyor.

Turistler kiraz ağaçlarının gösterişli manzarasına kayıtsız kalamayınca bakın bölgede nasıl görüntüler ortaya çıkıyor...

Washington DC'de kiraz ağaçları çiçek açtı

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Washington DC'deki anıtlar bölgesi ve Tidal Basin yapay gölünün etrafında bulunan kiraz ağaçları, her yıl kutlanan ''Ulusal Kiraz Çiçeği Festivali'' öncesi çiçek açtı.
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1912'de Tokyo'nun ''kardeş şehir'' seçilmesiyle birlikte Japonya tarafından gönderilen kiraz ağaçları seyri güzel bir manzara oluşturdu.
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İşte ziyaretçi akınına uğrayan bölgede ortaya çıkan güzel görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
Washington kiraz ağacı

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