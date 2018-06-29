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Bu görüntüye tepki yağıyor! Avladığı zürafanın yanına geçip...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.06.2018 08:59 | Son Güncelleme

Güney Afrika'da safariye çıktığı sırada nadir görülen bir zürafayı avlayan Tess Thomson Talley ismindeki genç kadına sosyal medyada tepki yağıyor.

Olay olan görüntüde kadın, avladığı zürafanın yanında zafer işareti veriyor.

Amerikalı avcıya tepki yağıyor

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Tess Thomson Talley ismindeki kadın da hatıra amaçlı avcılık yapanlardan. Güney Afrika’da safariye çıktığı esnada bir zürafayı avladı. Yanında çektirdiği fotoğraf sosyal medyada olay oldu.
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Kadının zürafayla olan fotoğrafı Africa Digest tarafından Twitter’da paylaşıldı.
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Açıklamasında “Beyaz Amerikalı bir barbar Güney Afrika’daki kanunların açıklığından yararlanarak türüne ender rastlanan siyah renkli zürafayı avlamış.
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Adı Tess Thompson Talley. Lütfen paylaşın. Hükümetimiz vahşi yaşamı koruyamıyorsa kıtamızı, topraklarımızı, kaynaklarımızı ve vahşi yaşamımızı koruma görevi bize düşüyor. Paylaş paylaş paylaş! Afrika’nın yağmalanmasına karşı sesimizi çıkaralım. Sadece bir tane Afrika var!” yazıyordu.
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Vahşi hayvanlar için bir tehdit olsa da hatıra amaçlı avlanmak ülkenin kasasına para koyduğundan ve turizmi canlı tuttuğundan dolayı hükümet tarafından bu tür avcılığa izin veriliyor. Egzotik hayvanları avlamak turistlerin oldukça ilgisini çekiyor.
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Yerel halk ise turistler gelsin diye vahşi hayvanların öldürülmesine göz yumulmasının ekonomik anlamda ülkeye katkı sağlamadığına inanıyor.
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Aktarılanlara göre 2004 ile 2014 yılları arasında 1.7 milyon hayvan hatıra amaçlı avlanmak maksadıyla öldürülmüş.
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Avlanan hayvanlardan en az 200 bini Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından soyu tükenme tehlikesinde olanlar kategorisinde gösteriliyormuş.
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Hatıra amaçlı avlanmayı proteste eden aktivistler sayesinde Brezilya, Hindistan, Kenya ve Botsvana’da bu tür avcılık yasaklanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Tess Thomson Talley ABD av

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