HABER

Bu görünüme kavuşabilmek için tam 17 ayını harcadı! İşte önceki hali

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.04.2018 08:01 | Son Güncelleme

Yurt dışındaki bir üniversitede eğitim gören Selgal isimli üniversite öğrencisi cinsiyet değiştirme ameliyatı olmaya karar verdi.

Ameliyat ve hormon tedavisi gören Selgal, 17 ay boyunca sürekli bir değişim halindeydi. Ortaya bakın nasıl bir sonuç çıktı...

17 ayda kadın oldu! Değişimini görenler hayrete düşüyor

1 / 19

Küçük yaştan beri kendini hep kadın gibi hisseden genç adam, doktorların verdiği onay ile ameliyat öncesi hormon tedavisi olmaya başladı.
2 / 19

Yaşadığı değişimi gün gün fotoğraflayarak belgeleyen Selgal için mutlu son 17 ay sonra geldi.
3 / 19

Ameliyattan önce 17 ay boyunca aldığı hormonlar sayesinde yavaş yavaş kadın bedenine dönüşen halini ay ay fotoğrafladı.
4 / 19

Bu değişim sonunda bakın nasıl bir görünüme kavuştu...
5 / 19

6 / 19

7 / 19

8 / 19

9 / 19

10 / 19

11 / 19

12 / 19

13 / 19

14 / 19

15 / 19

16 / 19

17 / 19

18 / 19

19 / 19

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın Transeksüel erkek cinsiyet değiştirme ameliyatı

En Çok Okunan Haberler

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
tipi zaten karı gibiymiş
Diğer Haberler
Böyle çılgınlık görülmedi

Böyle çılgınlık görülmedi

2018 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı

2018 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı

Onlara yaklaşmak cesaret ister

Onlara yaklaşmak cesaret ister

Doktorlar çare bulamıyor

Doktorlar çare bulamıyor

Ermenistan'da sular durulmuyor

Ermenistan'da sular durulmuyor

Babadan kızına sıra dışı sürpriz!

Babadan kızına sıra dışı sürpriz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.