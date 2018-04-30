Bu görünüme kavuşabilmek için tam 17 ayını harcadı! İşte önceki hali

Ameliyat ve hormon tedavisi gören Selgal, 17 ay boyunca sürekli bir değişim halindeydi. Ortaya bakın nasıl bir sonuç çıktı...

17 ayda kadın oldu! Değişimini görenler hayrete düşüyor

1 / 19 Küçük yaştan beri kendini hep kadın gibi hisseden genç adam, doktorların verdiği onay ile ameliyat öncesi hormon tedavisi olmaya başladı.

2 / 19 Yaşadığı değişimi gün gün fotoğraflayarak belgeleyen Selgal için mutlu son 17 ay sonra geldi.

3 / 19 Ameliyattan önce 17 ay boyunca aldığı hormonlar sayesinde yavaş yavaş kadın bedenine dönüşen halini ay ay fotoğrafladı.

4 / 19 Bu değişim sonunda bakın nasıl bir görünüme kavuştu...

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