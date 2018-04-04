Bu görünüme kavuşmak sadece 3 ayını aldı!

32 yaşındaki güzel kusursuz fiziği ve kendine güvenli haliyle objektifleri umursamadan tatilinin tadını çıkardı.

Abbey Clancy yine kusursuz!

1 / 26 32 yaşındaki model Abbey Clancy, Salı günü Dubai'de objektiflere yakalandı.

2 / 26 Sadece 3 ay önce doğum yapan ve 1 erkek çocuk sahibi olan güzel, kusursuz görünümüyle hemcinslerini kıskandırdı.

3 / 26 Doğum yapan kadınların korkulu rüyası olan göbek yağlarından imrendirecek hızla kurtulan güzel, fiziğini korkusuzca sergiledi.

4 / 26 Okyanusun serinleten sularında yüzmekle yetinmeyen güzel, jet skinin arkasına bağlanan bota binerek adrenalin dolu anlar yaşarken, eşiyle birlikte keyifli zaman da geçirdi.

5 / 26 Beyaz bikini tercih eden Abbey Clancy, sahilde kumlarla oynayan bir kız çocuğuyla da oynamayı ihmal etmedi.

6 / 26 Enerjik halleriyle dikkat çeken güzel, bedenine olan güvenin kendisini nasıl güçlü kıldığını hemcinslerine göstermiş oldu.

7 / 26 İşte Abbey Clancy'nin objektiflerden kaçmayan o halleri...

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