HABER

Bu görünüme kavuşmak sadece 3 ayını aldı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.04.2018 10:41 | Son Güncelleme

3 ay önce doğum yapan Abbey Clancy, eski formunu aratmadı. Eşi ile birlikte Dubai'ye tatile giden Abbey, yine tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.

32 yaşındaki güzel kusursuz fiziği ve kendine güvenli haliyle objektifleri umursamadan tatilinin tadını çıkardı.

Abbey Clancy yine kusursuz!

1 / 26

32 yaşındaki model Abbey Clancy, Salı günü Dubai'de objektiflere yakalandı.
2 / 26

Sadece 3 ay önce doğum yapan ve 1 erkek çocuk sahibi olan güzel, kusursuz görünümüyle hemcinslerini kıskandırdı.
3 / 26

Doğum yapan kadınların korkulu rüyası olan göbek yağlarından imrendirecek hızla kurtulan güzel, fiziğini korkusuzca sergiledi.
4 / 26

Okyanusun serinleten sularında yüzmekle yetinmeyen güzel, jet skinin arkasına bağlanan bota binerek adrenalin dolu anlar yaşarken, eşiyle birlikte keyifli zaman da geçirdi.
5 / 26

Beyaz bikini tercih eden Abbey Clancy, sahilde kumlarla oynayan bir kız çocuğuyla da oynamayı ihmal etmedi.
6 / 26

Enerjik halleriyle dikkat çeken güzel, bedenine olan güvenin kendisini nasıl güçlü kıldığını hemcinslerine göstermiş oldu.
7 / 26

İşte Abbey Clancy'nin objektiflerden kaçmayan o halleri...
8 / 26

9 / 26

10 / 26

11 / 26

12 / 26

13 / 26

14 / 26

15 / 26

16 / 26

17 / 26

18 / 26

19 / 26

20 / 26

21 / 26

22 / 26

23 / 26

24 / 26

25 / 26

26 / 26

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abbey Clancy dubai bikini

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İş makinesi caddeyi birbirine kattı

İş makinesi caddeyi birbirine kattı

Bu ne hal? Ünlü yıldızı tanımak mümkün değil

Bu ne hal? Ünlü yıldızı tanımak mümkün değil

Bir anda karada belirdi! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Bir anda karada belirdi! Kimse ne olduğunu bilmiyor

YouTube saldırganının ilk fotoğrafları!

YouTube saldırganının ilk fotoğrafları!

170 milyon yıllık dinozor ayak izi bulundu

170 milyon yıllık dinozor ayak izi bulundu

Dünya'nın en sıra dışı adası

Dünya'nın en sıra dışı adası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.