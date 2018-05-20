HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bu güzellerin yaşını tahmin edemezsiniz

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.05.2018 13:46 | Son Güncelleme

Ninel Blokhin isimli bu kadının yaşını tahmin etmeniz neredeyse imkansız.

Arjantinli TV sunucusu ve model Graciela Alfano, yaşıyla dünyayı şaşırtmayı başarıyor.

Yaşını tahmin edebildiniz mi?

1 / 56

Her zaman hareket eden ve doğru bir beslenme düzeni olan Ninel Blokhin inanması güç olsa da tam 72 yaşında.
2 / 56

3 / 56

4 / 56

5 / 56

6 / 56

Arjantinli TV sunucusu ve model Graciela Alfano'nun yaşını duyan inanamıyor.
7 / 56

Düzgün fiziği ile gençlere adeta taş çıkaran Alfano'yu görenler şok oluyor.
8 / 56

Yaşını tahmin etmek ise nerdeyse imkansız.
9 / 56

Alfano tamı tamına 64 yaşında.
10 / 56

11 / 56

Japonya'da modellik yapan bu kadının yaşını tahmin etmek neredeyse imkansız...
12 / 56

25 yaşında gibi görünen bu kadının gerçek yaşını öğrenenler şok oluyor.
13 / 56

Yaşıtlarına meydan okuyan bu kadın tam 45 yaşında
14 / 56

15 / 56

16 / 56

17 / 56

18 / 56

19 / 56

20 / 56

21 / 56

Japon model Risa Hirako, instagram sayfasında paylaştığı selfie'lerle sansasyon yarattı.
22 / 56

14 Şubat 1971'de Tokyo'da doğan model, modelliğin yanı sıra müzik videolarında da boy gösteriyor.
23 / 56

Sosyal medya Çin'in Henan bölgesinde yaşayan Ye Wen adındaki bu kadını konuşuyor.
24 / 56

Ye Wen'i fiziksel görünüşüne göre değerlendirenler ise gerçek yaşını öğrendiğinde şaşkına uğruyor.
25 / 56

İşte Ye Wen'in gerçek yaşı.
26 / 56

Bir çocuk annesi Wen 50 yaşında ama herkes onu 20'lerinde sanıyor.
27 / 56

Her gün düzenli olarak yüzen Wen, haftada 3 defa 2 saat boyunca spor salonunda egzersiz yapıyor.
28 / 56

20 senedir sürekli spor yapan Wen'in hedefi 80 yaşına kadar bikini giyebilmek.
29 / 56

Güzel kadın, yaşına kimsenin inanmadığını, genç görünmesiyle ilgili Çin'de yaygın olarak kullanılan Weibo'dan 3 milyon yorum almış.
30 / 56

Sosyal medyada fenomen olan Wen, birçok kişiden takdir mesajları alıyor, herkes ona bunu nasıl başardığını soruyor.
31 / 56

32 / 56

33 / 56

Bu sski Kainat Güzelinin Adı Apasra Hongsakula.
34 / 56

Yaşına ise hiç kimse inanamıyor. 1965 yılında Kainat Güzeli seçilen Taylandlı kadın gençliğinden bir şey kaybetmemiş
35 / 56

Onunla ilk kez tanışanlar kendisini Dünya güzeli seçilen kişinin ona çok benzeyen kızı olduğunu sanıyorlar.
36 / 56

Bu kadın inanması güç olsa da 67 yaşında.
37 / 56

38 / 56

39 / 56

40 / 56

Tayvan'lı Zhang Tingzuan internetin yeni fenomeni olma yolunda.
41 / 56

Fotoğraflarını görenler onun 20'li yaşlarının başında olduğunu düşünüyor.
42 / 56

Ancak gerçek görünenden oldukça farklı.
43 / 56

Tingzuan 43 yaşında ve 2 çocuk annesi.
44 / 56

Gençlik sırrı sorulduğunda ise formunu spora ve yaptığı meyve diyetine borçlu olduğunu söylüyor.
45 / 56

46 / 56

47 / 56

48 / 56

49 / 56

50 / 56

51 / 56

52 / 56

53 / 56

54 / 56

55 / 56

56 / 56

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genç kadın güzel genç görünmek

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Hakan Meriçliler Karabatak Ziya rolüyle EDHO'da

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Hakan Meriçliler Karabatak Ziya rolüyle EDHO'da

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından çok özel görüntüler!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından çok özel görüntüler!

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

Son dakika: CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları belli oldu

CHP’de aday gösterilmeyen isimlerden ilk tepki

CHP’de aday gösterilmeyen isimlerden ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da korku dolu anlar

Antalya'da korku dolu anlar

Bu karelerin hiçbirinde photoshop yok!

Bu karelerin hiçbirinde photoshop yok!

Bu canavarın gizemi çözülemedi

Bu canavarın gizemi çözülemedi

Coşkulu kalabalık salona sığmadı

Coşkulu kalabalık salona sığmadı

Yaptıklarıyla yine şaşırttı

Yaptıklarıyla yine şaşırttı

Düğünden sonra ilk kez görüntülendiler

Düğünden sonra ilk kez görüntülendiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.