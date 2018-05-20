Bu güzellerin yaşını tahmin edemezsiniz

Arjantinli TV sunucusu ve model Graciela Alfano, yaşıyla dünyayı şaşırtmayı başarıyor.
Yaşını tahmin edebildiniz mi?
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Her zaman hareket eden ve doğru bir beslenme düzeni olan Ninel Blokhin inanması güç olsa da tam 72 yaşında.
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Arjantinli TV sunucusu ve model Graciela Alfano'nun yaşını duyan inanamıyor.
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Düzgün fiziği ile gençlere adeta taş çıkaran Alfano'yu görenler şok oluyor.
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Yaşını tahmin etmek ise nerdeyse imkansız.
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Alfano tamı tamına 64 yaşında.
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Japonya'da modellik yapan bu kadının yaşını tahmin etmek neredeyse imkansız...
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25 yaşında gibi görünen bu kadının gerçek yaşını öğrenenler şok oluyor.
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Yaşıtlarına meydan okuyan bu kadın tam 45 yaşında
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Japon model Risa Hirako, instagram sayfasında paylaştığı selfie'lerle sansasyon yarattı.
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14 Şubat 1971'de Tokyo'da doğan model, modelliğin yanı sıra müzik videolarında da boy gösteriyor.
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Sosyal medya Çin'in Henan bölgesinde yaşayan Ye Wen adındaki bu kadını konuşuyor.
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Ye Wen'i fiziksel görünüşüne göre değerlendirenler ise gerçek yaşını öğrendiğinde şaşkına uğruyor.
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İşte Ye Wen'in gerçek yaşı.
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Bir çocuk annesi Wen 50 yaşında ama herkes onu 20'lerinde sanıyor.
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Her gün düzenli olarak yüzen Wen, haftada 3 defa 2 saat boyunca spor salonunda egzersiz yapıyor.
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20 senedir sürekli spor yapan Wen'in hedefi 80 yaşına kadar bikini giyebilmek.
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Güzel kadın, yaşına kimsenin inanmadığını, genç görünmesiyle ilgili Çin'de yaygın olarak kullanılan Weibo'dan 3 milyon yorum almış.
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Sosyal medyada fenomen olan Wen, birçok kişiden takdir mesajları alıyor, herkes ona bunu nasıl başardığını soruyor.
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Bu sski Kainat Güzelinin Adı Apasra Hongsakula.
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Yaşına ise hiç kimse inanamıyor. 1965 yılında Kainat Güzeli seçilen Taylandlı kadın gençliğinden bir şey kaybetmemiş
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Onunla ilk kez tanışanlar kendisini Dünya güzeli seçilen kişinin ona çok benzeyen kızı olduğunu sanıyorlar.
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Bu kadın inanması güç olsa da 67 yaşında.
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Tayvan'lı Zhang Tingzuan internetin yeni fenomeni olma yolunda.
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Fotoğraflarını görenler onun 20'li yaşlarının başında olduğunu düşünüyor.
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Ancak gerçek görünenden oldukça farklı.
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Tingzuan 43 yaşında ve 2 çocuk annesi.
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Gençlik sırrı sorulduğunda ise formunu spora ve yaptığı meyve diyetine borçlu olduğunu söylüyor.
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