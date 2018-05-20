Bu güzellerin yaşını tahmin edemezsiniz

Arjantinli TV sunucusu ve model Graciela Alfano, yaşıyla dünyayı şaşırtmayı başarıyor.

Yaşını tahmin edebildiniz mi?

1 / 56 Her zaman hareket eden ve doğru bir beslenme düzeni olan Ninel Blokhin inanması güç olsa da tam 72 yaşında.

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6 / 56 Arjantinli TV sunucusu ve model Graciela Alfano'nun yaşını duyan inanamıyor.

7 / 56 Düzgün fiziği ile gençlere adeta taş çıkaran Alfano'yu görenler şok oluyor.

8 / 56 Yaşını tahmin etmek ise nerdeyse imkansız.

9 / 56 Alfano tamı tamına 64 yaşında.

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11 / 56 Japonya'da modellik yapan bu kadının yaşını tahmin etmek neredeyse imkansız...

12 / 56 25 yaşında gibi görünen bu kadının gerçek yaşını öğrenenler şok oluyor.

13 / 56 Yaşıtlarına meydan okuyan bu kadın tam 45 yaşında

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21 / 56 Japon model Risa Hirako, instagram sayfasında paylaştığı selfie'lerle sansasyon yarattı.

22 / 56 14 Şubat 1971'de Tokyo'da doğan model, modelliğin yanı sıra müzik videolarında da boy gösteriyor.

23 / 56 Sosyal medya Çin'in Henan bölgesinde yaşayan Ye Wen adındaki bu kadını konuşuyor.

24 / 56 Ye Wen'i fiziksel görünüşüne göre değerlendirenler ise gerçek yaşını öğrendiğinde şaşkına uğruyor.

25 / 56 İşte Ye Wen'in gerçek yaşı.

26 / 56 Bir çocuk annesi Wen 50 yaşında ama herkes onu 20'lerinde sanıyor.

27 / 56 Her gün düzenli olarak yüzen Wen, haftada 3 defa 2 saat boyunca spor salonunda egzersiz yapıyor.

28 / 56 20 senedir sürekli spor yapan Wen'in hedefi 80 yaşına kadar bikini giyebilmek.

29 / 56 Güzel kadın, yaşına kimsenin inanmadığını, genç görünmesiyle ilgili Çin'de yaygın olarak kullanılan Weibo'dan 3 milyon yorum almış.

30 / 56 Sosyal medyada fenomen olan Wen, birçok kişiden takdir mesajları alıyor, herkes ona bunu nasıl başardığını soruyor.

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33 / 56 Bu sski Kainat Güzelinin Adı Apasra Hongsakula.

34 / 56 Yaşına ise hiç kimse inanamıyor. 1965 yılında Kainat Güzeli seçilen Taylandlı kadın gençliğinden bir şey kaybetmemiş

35 / 56 Onunla ilk kez tanışanlar kendisini Dünya güzeli seçilen kişinin ona çok benzeyen kızı olduğunu sanıyorlar.

36 / 56 Bu kadın inanması güç olsa da 67 yaşında.

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40 / 56 Tayvan'lı Zhang Tingzuan internetin yeni fenomeni olma yolunda.

41 / 56 Fotoğraflarını görenler onun 20'li yaşlarının başında olduğunu düşünüyor.

42 / 56 Ancak gerçek görünenden oldukça farklı.

43 / 56 Tingzuan 43 yaşında ve 2 çocuk annesi.

44 / 56 Gençlik sırrı sorulduğunda ise formunu spora ve yaptığı meyve diyetine borçlu olduğunu söylüyor.

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