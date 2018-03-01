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Bu haber gündeme bomba gibi düştü! Rusya lazer silahı geliştirdi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.03.2018 11:22 | Son Güncelleme

Rusya ile ilgili çok konuşulacak iddia gündeme bomba gibi düştü. Son dönemde batı ile arasındaki gergin ilişkiler nedeniyle askeri harcamalara ağırlık veren Rusya'nın lazer silahı geliştirdiği iddia edildi.

İddia Rus haber ajansı Interfax'tan geldi. Rusya'nın bilim kurgu filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz lazer silahı geliştirdiği iddia edildi.

Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri

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ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapan General David Goldfein'ın uzaya da sıçrayabilecek bir savaşa karşı ordunun hazırlıklı olunması gerektiğini açıklamasının ardından Rusya'dan bu uyarıyı haklı çıkaran bir açıklama geldi.
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Rusya, bilim kurgu filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz lazer silahı geliştirdiğini, söz konusu silahın düşman uydularını etkisiz hale getirmek için kullanılabileceğini açıkladı. Söz konusu haber Rus haber ajansı Interfax tarafından açıklandı. Interfax bilginin ordu kaynaklarından elde edildiğinin altını çizdi.
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Aynı haberde, Rusya'nın olası bir gerilim sırasında ABD uydularını ciddi bir tehdit olarak gördüğü ve uzaydaki Amerikan teknolojilerine karşı tedbir almak için büyük çaba sarfettiği iddiasına da yer verildi.
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Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı. Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi. İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri...
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Satan 2 ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kez daha güçlü.
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40 megaton ağırlığında savaş başlığı taşıma özelliği olan "Satan 2 Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını haritadan silebilecek kapasiteye sahip.
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Rusya T-14 Armata 'Super Tank' ile NATO standartlarına ulaştı. 3 mürettebata ev sahipliği yapan tankın topu tam otomatik özelliğe sahip.
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Tankın otomasyon özelliği sayesinde mürettebat sayısı azalmış durumda. Örneğin ABD'nin M1 Abrams tankı bu nedenle 4 kişi tarafından kullanılabiliyor.
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154 mm topa ev sahipliği yapan tankın NATO envanterindeki zırhlı araçlara karşı büyük bir tehdit oluşturduğu düşünülüyor.
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Tank sahip olduğu anti füze özelliği sayesinde Batılı uzmanlar tarafından en iyi korunan modellerden biri olarak gösteriliyor.
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Sukhoi PAK FA (T-50) Rusya Hava Kuvvetleri'nin modern yüzünün temsilcisi. Uçak 9G'ye kadar manevra yapabiliyor.
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Birden fazla LCD ekrana ev sahipliği yapan kokpitteki pilot buradaki bilgileri kaskındaki ekrandan da anında görebiliyor.
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Uçağın motoru, T-50'nin Mach 2.0 hızına çıkmasını sağlıyor.
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Rusya Soğuk Savaş'tan kalma termo nükleer füzelerini de yeniliyor.
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RS-24 Yars füzesi 2015'teki 'Zafer Günü'nde Kızıl Meydan'daki gösteride görücüye çıkmıştı.
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Rusya'nın NATO'nun dikkatini çeken diğer silahı ise yeni nesil denizaltıları. Borei sınıfı 3 denizaltısı bulunan Rusya, 2020 yılına kadar bu sayıyı 8'e çıkarmayı planlıyor.
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Mil Mi-28N "Havoc" taaruz helikopteri 2006'da ordunun kullanımına girdi. Bu modelin 5'inci nesilinin bu yıl içinde test edilmesi bekleniyor.
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'Süpermen zırhı' olarak anılan zırh askerleri yangın ve patlamalardan koruyor. Zırh adını da buradan alıyor.
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Giyen kişinin 30 saniye boyunca zarar görmeden ateşe temas etmesine olanak veren zırhın 2020 yılında kullanıma gireceği belirtiliyor.
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Rusya 2020'de kullanıma girecek 'superman suit'i görücüye çıkardı (Askerleriyangın ve patlamadan koruyor.
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Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya uzaydaki etkinliğini artırmak için nükleer enerjiyi bu alanda kullanmak için çalışmalarını sıklaştırdı.
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Rus Izvestia gazetesinde yer alan iddiaya göre, yörüngeye yerleştirilecek nükleer reaktöre sahip bir araç lazer ışınları ile çevresindeki rus uydularına enerji aktaracak.
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Söz konusu araçta 100 ila 1000 KW'lık enerji üretebilecek bir nükleer reaktöre yer verilmesi planlanıyor.
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Bir süredir insansız silah teknolojileri üzerine yoğun mesai harcayan Rusya, insansız savaş makinelerini test etmeye devam ediyor.
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Uran-9 ve Vikhr olarak bilinen iki araç piyade savaş araçları olarak ateş gücüne odaklanıyor. geliştirliyor.
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Rusya yüzlerce drone'un uyum içerisinde birlikte çalışması için ise ar-ge çalışmalarına devam ediyor.
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Rusya, geçtiğimiz günlerde 'Nehreta' adı verilen modelin testlerinde istediği sonuca ulaştı.
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Kamikaze görevlerinde kullanılması planlanan model son testlerde beklentileri fazlasıyla karşıladı.
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Yapılan açıklamada Nehreta'nın insanlı modellere kıyasla daha iyi bir performans sergilediği bilgisinin altı çizildi.
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Rusya, 'super bomber' olarak da anılan yeni nesil bombardıman uçağı Tu-160M2 Blackjack'i geçtiğimiz yıl görücüye çıkarmıştı.
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Tu-160M ve Tu-160'ın yenilenmiş modeli olan Tu-160M2 Blackjack'in savaş becerilerine dair hala resmi bir bilgi bulunmuyor.
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Uçağın 2021 yılında seri üretime gireceği ise şu an için resmi olan ender bilgilerden biri.
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Rusya'da üretilen robot asker FEDOR'un askeri yetenekleri yayınlanan kareler ile ortaya çıktı. Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin tarafından paylaşılan görüntülerde FEDOR'un çift silah ile hedefleri başarı ile vurduğu görülüyor.
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Rusya'da üretilen robot asker FEDOR'un askeri yetenekleri yayınlanan kareler ile ortaya çıktı. Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin tarafından paylaşılan görüntülerde FEDOR'un çift silah ile hedefleri başarı ile vurduğu görülüyor.
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Yüzde yüz yerli imkanlar ile geliştirildiği belirtilen anti füze sisteminin menzili yaklaşık 100 km olarak açıklandı. Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi. İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri...
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Anahtar Kelimeler:
Rusya uçak Lazer

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
dünya bu kadar askeriyeye yatırım yapacağına insanlığa doğaya yatırım yapsaydı şuan dünya harika bir yer olurdu..
@mustafa_kaya_i6 eflatun da öyle diyordu tüm silahları eritelim tarım aletleri yapalım demiş ama geçen bilerce senedir değişen bi şey yok en iyisi tüm kötüler ölene kadar savaş ondan sonra dünya düzelir
Günaydın Türklerin lazer silahı yapalı 3 sene oldu madem meraklısınız afrinde hedeflerden bazıları lazerle yok edilecek göresiniz diye..
@karpinli Bizim niye haberimiz yok la kro...
@guvenerturk kro degilem sapına kadar zaza yız..
@karpinli öyle her bildiğin söylenmez. suriye de çıkartılan savaş gücümüzü görmeye yönelik. her istendiğinde güç gösterilmez. boşboğaz seni.
@karpinli O lazer farklı işaretlemek için kullanılıyor geçtiği yeri yıkıma uğratan lazer yapmış adamlar uyduları bozmak için
Rusya tekrar bir soğuk savaş başlatıyor. Bu hiç iyi değil. En son soğuk savaşta topraklarının çeyreğini kaybetmişti. Yine kaşınıyor rusya.
Beyaz adam paranın yenmeyen bişey olduğunu anlayacak. Daaaa geçmiş ola. İman sahipleri ölümden korkmaz. İşi gücü dünya olanların ölüm korkusundan uyuyamamları normal. İmansız ölmekten çok çok çok korkar.
valla bunlar adami naylon gibi eritirler ne silah envanteri varmis adamlarda
lazer güdümlü ile lazer silahını ayırayamayan salak çıkmış biz 3 yıl önce yaptık diyebiliyor . Cehalet çok iyi bir şey herşeyi biliyorsun
ya birak bunlarda bisimi bizimkiler bi kopru yapti butun gecisler parali hemide men adasina giden paralari nerden geliyor sandiniz eyyy yavrum eeeyyyy reisin ne yapacagi beli olmaz :):)
Olsun dünya bizi kıskanuyoorr
Adam füzeyi yollasın seni imanın kurtarsın böcek gibi ezer geçer sen cennete gidecem sanırsın imanı bol kardeş
farzet gelistirdi diyelim nerede kullanacak. avrupaya gaz satmazsa ac kalir rusya. abd ye karsi zaten kullanamaz. muhtemelen muslumanlar uzerinde kullanacak.
ABD HALA ANLAMADI AMA ... UYUYAN DEVİ UYANDIRDILAR .... ALMANLARDA BUNU YAPMIŞTI 1941 DE..... SONRASI MALÜM ....
RUSYA ABD NİN ELİNDE BULUNAN UZAYLILARI ELE GEÇİRMİŞ LAZER TEKNOLOJİSİNİ ONLARDAN ALMIŞDIR HELA OLSUN RUSYAYA YAKIŞIR DAHA ÇOK İŞLER YAPAR BU RUSYA
laser topu ile laser işaretleme ışın> farklıdır.laser paralel giden tek dalgaboylu ışın demetidir.tahribedici olması için büyük enerji üretimi gerekir.bu büyüklükteki kaynağ> ućağa yerleştiremezssiniz.bunun yerine uçak motorundan güç alan üretecin gücün
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